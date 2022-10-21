Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 750 человек, 243 вертолета, 2573 танков, 1648 артсистем, 5258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 октября потери личного состава противника составляют около 66 750 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 2573 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5258 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1648 (+2) ед,
- РСЗО - 372 (+0) ед,
- средств ПВО - 189 (+0) ед,
- самолетов - 269 (+0) ед,
- вертолетов - 243 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
- крылатых ракет – 329 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
- специальной техники – 147 (+0).
Топ комментарии
+15 Александр Александров #465274
показать весь комментарий21.10.2022 10:02
+12 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий21.10.2022 09:58
+11 Дёма Одессит
показать весь комментарий21.10.2022 10:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія готується до зими. Армія переозброюється. Армія готується до нових викликів. І при цьому продовжує лупити ворога і відбивати наземні та повітряні атаки.
Все це всім зрозуміло...
А провокатори на гімно сходять. Ну ок. Нам своє робити!
баржі вільно курсують через дніпро перевозячи техніку
не вже зрада випливає?
Також Кротевич звернув увагу на південний напрямок. За його інформацією, ворожі війська, які просувалися з Криму, жодного спротиву не відчували.
"Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об'єднаних сил. Є така структура, як об'єднане угруповання "Південь", яка повинна була обороняти це місце (південь України. - Ред.)", - каже Кротевич.
"Тавр" наголошує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.