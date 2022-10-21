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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 750 человек, 243 вертолета, 2573 танков, 1648 артсистем, 5258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 октября потери личного состава противника составляют около 66 750 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 66 750 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 2573 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5258 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1648 (+2) ед,
  • РСЗО - 372 (+0) ед,
  • средств ПВО - 189 (+0) ед,
  • самолетов - 269 (+0) ед,
  • вертолетов - 243 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
  • крылатых ракет – 329 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
  • специальной техники – 147 (+0).

Смотрите: Вечером 20 октября ВСУ обстреляли Антоновский мост в оккупированном Херсоне. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 750 человек, 243 вертолета, 2573 танков, 1648 артсистем, 5258 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6234) ликвидация (3511)


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Топ комментарии
+15
Зрадойоби невиправні.
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21.10.2022 10:02
+12
Затишшя
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21.10.2022 09:58
+11
ночью ипанули по Антоновскому мосту и баржевой переправе - дофига 200х орков
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21.10.2022 10:14
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Затишшя
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21.10.2022 09:58 Ответить
Зняли з язика. Але БПЛА мочать. Слава ЗСУ.
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21.10.2022 10:09 Ответить
Наши ждут когда кацапы подрастут еще немного.
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21.10.2022 11:34 Ответить
у хлопців перекур був...
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21.10.2022 13:29 Ответить
Зрадойоби невиправні.
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21.10.2022 10:02 Ответить
Це провокатор. Відпрацьовує щоденну норму...
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21.10.2022 13:04 Ответить
Головне щоб танки і бтр залишили
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21.10.2022 10:10 Ответить
та пусть выходят... с оружием... на каганат - грабить и убивать тех, кто был за войну в УКРАИНЕ... пусть на себе испытают смерть и изнасилования...
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21.10.2022 10:12 Ответить
Нема ніякого договорняку, будуть хороші новини, але не кажу поки що звідки.
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21.10.2022 10:22 Ответить
Поки що?
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21.10.2022 10:31 Ответить
Пащеку заткни, провокатор. Чи командир не дає розслабитись і примушує строчити хєрню?

Армія готується до зими. Армія переозброюється. Армія готується до нових викликів. І при цьому продовжує лупити ворога і відбивати наземні та повітряні атаки.

Все це всім зрозуміло...

А провокатори на гімно сходять. Ну ок. Нам своє робити!
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21.10.2022 10:55 Ответить
Це яким боком дають їм вийти? Ви там і ідете степом десь по березі Дніпра вниз Дудчани?
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21.10.2022 11:26 Ответить
Так, усього 100 орків мабуть ще ни разу не було з початку війни..
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21.10.2022 12:23 Ответить
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21.10.2022 10:00 Ответить
Не густо
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21.10.2022 10:05 Ответить
В дощ і вітер не працює авіарозвідка, арта сліпа.
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21.10.2022 10:06 Ответить
уже цілу неділю щось підозріле відбувається на фронті
баржі вільно курсують через дніпро перевозячи техніку
не вже зрада випливає?
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21.10.2022 10:10 Ответить
ночью ипанули по Антоновскому мосту и баржевой переправе - дофига 200х орков
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21.10.2022 10:14 Ответить
Ті будуть завтра в зведенні.
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21.10.2022 10:23 Ответить
Затишье перед...
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21.10.2022 10:15 Ответить
Даже боюсь продолжить...
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21.10.2022 11:35 Ответить
Я і "Редіс" (Денис Прокопенко) були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя. І тоді вже ми казали, що є проблеми. Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто халатне ставлення до ворога і до планування. Це, якщо брати зону відповідальності Об'єднаних сил", - вважає "азовець".

Також Кротевич звернув увагу на південний напрямок. За його інформацією, ворожі війська, які просувалися з Криму, жодного спротиву не відчували.

"Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об'єднаних сил. Є така структура, як об'єднане угруповання "Південь", яка повинна була обороняти це місце (південь України. - Ред.)", - каже Кротевич.

"Тавр" наголошує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.
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21.10.2022 10:33 Ответить
Тут було,що Азов готували до захисту міста в облозі,але не чекали,що орки будуть руйнувати місто з усіх сторін, особливо авіаційного напрямку. Треба було не думати,що ворог гуманний, війна потребує аналізу.
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21.10.2022 11:30 Ответить
 
 