Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 750 человек, 243 вертолета, 2573 танков, 1648 артсистем, 5258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 октября потери личного состава противника составляют около 66 750 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 66 750 (+100) человек ликвидировано,

танков - 2573 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5258 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1648 (+2) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средств ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),

крылатых ракет – 329 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,

специальной техники – 147 (+0).

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