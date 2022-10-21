Российский пропагандист Коц случайно раскрыл, что в Белгородской области ВСУ бьют по военной технике РФ, - Бутусов

Пропагандист Александр Коц, показывая разрушения в Белгородской области, "засветил" российскую военную технику, которую держат рядом с детским садом.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Пропагандист МО РФ Александр Коц опубликовал фоторепортаж из Белгородской области, цель которого показать, что якобы ВС Украины ведут огонь по гражданской инфраструктуре,что якобы страдают мирные люди. Но по случайному упущению вставил одно фото, где четко видно, куда именно бьют ВСУ в Белгородской области. Оказывается, недалеко от детского сада находится целая сгоревшая группа российской боевой техники", - пишет Бутусов.

На фото виден бронеавтомобиль "Тигр", танк с оторванной взрывом башней, БТР, МТБ.

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"Коц пытался разоблачить украинские обстрелы - а по сути добросовестно подтвердил, что целью украинской армии являются сугубо военные объекты, которые представляют угрозу Украине и применяются для обстрелов и агрессии. Также очевидно, что россияне размещают военную технику вплотную к гражданским объектам, таким как детский сад, и именно в результате столь близкой расстановки и детонации пораженной российской техники эти здания повреждены", - добавил Бутусов.



