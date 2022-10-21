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Новости Война
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Российский пропагандист Коц случайно раскрыл, что в Белгородской области ВСУ бьют по военной технике РФ, - Бутусов

коц

Пропагандист Александр Коц, показывая разрушения в Белгородской области, "засветил" российскую военную технику, которую держат рядом с детским садом.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Пропагандист МО РФ Александр Коц опубликовал фоторепортаж из Белгородской области, цель которого показать, что якобы ВС Украины ведут огонь по гражданской инфраструктуре,что якобы страдают мирные люди. Но по случайному упущению вставил одно фото, где четко видно, куда именно бьют ВСУ в Белгородской области. Оказывается, недалеко от детского сада находится целая сгоревшая группа российской боевой техники", - пишет Бутусов.

На фото виден бронеавтомобиль "Тигр", танк с оторванной взрывом башней, БТР, МТБ.

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"Коц пытался разоблачить украинские обстрелы - а по сути добросовестно подтвердил, что целью украинской армии являются сугубо военные объекты, которые представляют угрозу Украине и применяются для обстрелов и агрессии. Также очевидно, что россияне размещают военную технику вплотную к гражданским объектам, таким как детский сад, и именно в результате столь близкой расстановки и детонации пораженной российской техники эти здания повреждены", - добавил Бутусов.

Российский пропагандист Коц случайно раскрыл, что в Белгородской области ВСУ бьют по военной технике РФ, - Бутусов 01
Российский пропагандист Коц случайно раскрыл, что в Белгородской области ВСУ бьют по военной технике РФ, - Бутусов 02

Автор: 

пропаганда (3672) россия (95420) Бутусов Юрий (4353) Белгород (449)


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Топ комментарии
+40
Пропагандист Поц круто накосячил.
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21.10.2022 10:21
+14
Привезли под детский садик?
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21.10.2022 10:46
+13
Лапотнікам-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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21.10.2022 10:22
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Пропагандист Поц круто накосячил.
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21.10.2022 10:21 Ответить
Нехай. Поцам місце в там.
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21.10.2022 10:23 Ответить
якась тупорила постановка - вже підбиту техніку для чогось спеціально привезли і поставили там
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21.10.2022 11:08 Ответить
"..., танк із відірваною вибухом вежею.."))
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21.10.2022 12:08 Ответить
баштою💡
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21.10.2022 16:29 Ответить
Тільки не вежою, а баштою. Виправте, будь ласка.
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21.10.2022 13:53 Ответить
То той поц?
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21.10.2022 10:22 Ответить
Лапотнікам-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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21.10.2022 10:22 Ответить
поц коц...)))
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21.10.2022 10:23 Ответить
Яка країна,такі й пропагандисти. Роблять з гівна цукеку їдять аж плямкають. Падлюки.
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21.10.2022 10:24 Ответить
Ватне раша бидло схаває саме те, що їй треба. Там хоч в очі сци, усе роса Божа.
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21.10.2022 10:25 Ответить
Мінімум шість одиниць техніки.
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21.10.2022 10:26 Ответить
І як акуратно!
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21.10.2022 10:30 Ответить
поц ілі коц
коц ілі поц
а яка різниця?
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21.10.2022 10:28 Ответить
Коцаний поц. 😜
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21.10.2022 13:55 Ответить
Де "Гамнести"?!!! Пора починать вереск!
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21.10.2022 10:34 Ответить
Вони б і раді,та перш треба узгодити текст заяви з куратором із кацапії,а то не заплатять.
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21.10.2022 10:49 Ответить
Танк з відірваною вежою..., як на мене не той перклад.
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21.10.2022 10:35 Ответить
Правильно, не той - з відірваною баштою
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21.10.2022 10:45 Ответить
З "відірваною баштою" у нас не танк, а той "писарчук", який сьогодні на зміні! Вже другий "ляп" за сьогодні! Пише російською, а поттім перекладає через Гугл-перекладач!
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21.10.2022 11:28 Ответить
Кацап на пiвставки...
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21.10.2022 12:11 Ответить
Понабирали по оголошенням...
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21.10.2022 12:12 Ответить
А ви знаєте,мені якось фіолетово,що мирним перепадає.
Радіти,так як кацапня радіє обстрілам України,не буду,але і співчуття до них немає.
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21.10.2022 10:36 Ответить
А хто каже, що перепадає? Бачимо,що перепадає немирним. А за мирних - спочатку деокупація територіі, потім міжнародна слідча група, потім тільки дізнаємось, перепадало там щось мирним, чи ні.
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21.10.2022 11:19 Ответить
Нічого, зараз міжнародна гамністія підправить і розповість, що то шкільні автобуси!
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21.10.2022 10:36 Ответить
РФ = рабовладельческая ферма. Занимается разводом скота как в прямом, так и в переносном смысле!
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21.10.2022 10:37 Ответить
А сейчас пришло время на убой. Пьяное старое быдло не приносит достаточного дохода.
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21.10.2022 10:59 Ответить
Привезли под детский садик?
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21.10.2022 10:46 Ответить
Пусть маленькие репоеды с детства привыкают, что низзя нападать на Украину, а то будет то, шо с этити мотолыгами и танками.
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21.10.2022 10:59 Ответить
Рембазу фашни отработали.
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21.10.2022 11:20 Ответить
ВСУ бьют по мирной российской бронетехнике.
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21.10.2022 10:50 Ответить
Бєлгородські діти їздять до садка на мотолигах. Шах і мат, хунта!
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21.10.2022 10:50 Ответить
Чем больше познаёшь москаля, тем явственнее видишь схожесть его с амёбой...
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21.10.2022 10:51 Ответить
Я тоже так , считаю , бо если бы в том месте у танка оторвало бы башту , то домам рядом и крышам был бы ****** . Слишком близко
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21.10.2022 10:56 Ответить
Та шоб наши ударили по Белгородской Народной Республике? Та ни в жисть. Брешет этот Поц, или как там его.
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21.10.2022 10:56 Ответить
Вежа - то будівля, а у танка - башта. Виправте
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21.10.2022 11:04 Ответить
Коц-поц, не піарте його.
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21.10.2022 11:08 Ответить
Коц? Чисто москальське призвісько? І в енас одна коци і кожен при владі, кожен щось своє лепече, а головне що по результату -всі проти України, хто на поверхні байки, хто там десь глибоко.
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21.10.2022 11:27 Ответить
є реальна інформація про Пашинського, який віддав на фронт ракети "Стугна П" і до нього зразу приїхало ДБР, але справи так і не було. А фейки,то гарна справа, їх найкраще вміють робити кацапи.
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21.10.2022 11:35 Ответить
та он просто ШтЫрлиц какой-то этот коц ))
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21.10.2022 11:38 Ответить
Господи, откуда все это говно берется?? Коц, кац, *****... Еще только поца не хватает...
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21.10.2022 11:45 Ответить
Вообще-то, ящитаю, нам не следует указывать русне на их ошибки. Нам лучше реагировать на них молча. Пускай палятся, раз такие идиоты. ящитаю
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21.10.2022 11:49 Ответить
Коли будуть прильоти по московській області?
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21.10.2022 11:51 Ответить
Щоб кацапи не робили, вони це роблять через дупу. Така вже карма у цієї банди орків та фашистів.
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21.10.2022 12:36 Ответить
Ну то что он лохонулся ладно.Но вот те жители которые все это видят и живут там как они все это переваривают.Рабы не имеют слова.Но кричать про то что гибнут их родные пришедшие убивать Украинцев это Украина виновата.Сказочные долб бы.
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21.10.2022 13:05 Ответить
Не коц а поц
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21.10.2022 14:42 Ответить
і під@р коц навіть не заікнеться щоб х@йло зупинив цю війну,

ніби це зсу винні у цій війні,
ну не москалюга херов
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21.10.2022 20:49 Ответить
Тупая постановка. Когда горит техника плавится асфальт. А на фото вокруг техники всё красиво чистенько подметено.
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23.10.2022 16:49 Ответить
 
 