РФ "изучает договоренности" с Северной Кореей. Это отчаяние, - Госдеп США

Россия, кроме Ирана, изучает договоренности с Северной Кореей, поскольку не имеет возможности производить ключевые ресурсы, необходимые для войны против Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, последние месяцы Россия "в отчаянии", однако это не делает ее менее опасной. Он отметил, что россияне обратились к Ирану с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - сказал Прайс

Представитель Госдепа пояснил, что у РФ нет возможности производить ключевые ресурсы, которые ей нужны - поэтому Москва обращается к Ирану. Кроме Ирана, они также "изучают договоренности" с КНДР.

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