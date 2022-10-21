РФ "изучает договоренности" с Северной Кореей. Это отчаяние, - Госдеп США
Россия, кроме Ирана, изучает договоренности с Северной Кореей, поскольку не имеет возможности производить ключевые ресурсы, необходимые для войны против Украины.
Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, последние месяцы Россия "в отчаянии", однако это не делает ее менее опасной. Он отметил, что россияне обратились к Ирану с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или покупать.
"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - сказал Прайс
Представитель Госдепа пояснил, что у РФ нет возможности производить ключевые ресурсы, которые ей нужны - поэтому Москва обращается к Ирану. Кроме Ирана, они также "изучают договоренности" с КНДР.
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**Индия полтора миллиарда откровенных поцев и плодящихся крыс и тараканов провести анигиляцию хотя бы половины наслеения раз и второе ликвидирвоать кастовость в стране ибо кастовость это даже хуже чем РАБСТВО...
***Китай я все 99% под ковш трактора условно говоря... А 140 млн в Тайване вот будущие Китайцы 1-2 ребенка в семье и все работают и понимают достоинство человека права и свободы... и главное без руководящей партии ****** фашистов коммунистов...
***Россия тут 120% полное тотальное уничтожение всего нароссийского даже из страну куда они гарно пристроились типа эмигрировали это волки смотрящие в лес и зовущие Путина в США Израиль Германию Австрию Европу и везде где кацап там воняет смертью и говном...
**Афганистан но то вообще перерождение человека разумного в дикую обезьянку всех нах 100% под анигиляцию...тем более 100% это наркострана проищзводитель и поставщик смерти какие могут быть церемониалы.. это касаемо Мексики и Колумбии.. наркокартелям такие же военные действия как и войнас Россией создается военный блок и за неделю страну просто выпаливают.. тавруют наслеение штрих колдом и 20 лет наблюбдают чуть опять потянуло на наркоту выжигаем целое поселение в наказание иных...
**Иран он избежал ответственности как СОЮЗНИК РЕЙХА КАК ВПРОЧЕМ И ТУРЦИЯ... А ЗРЯ В ЕВРОПЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ИЗБЕЖАВШИЕ.... но там понимают опасность поднимать голову... кроме Орбана Венгрия..то там 5 млн. разберемся по домашнему...за Уралом им Хватит одного Округа чтобы их всех поселить в юртах...Иран все время портит нервишки на Востоке всем.. Хуситы Хазболла и прочие также подлежат ликвидации как и ИГИЛ и Аль Каида.. слишком много с ними утю- тю-тю...не пора ли навести порядок в мире...
и дело не в расе и религии а дело в их ненаказании до сих пор
**КНДР страна 60 лет народ которой терпила не может априори догнать ЦИВИЛИЗАЦИЮ.. вопрос зачем они портят воздух но и угрожаюь ядерной дубинкой...с коммунизмом сталинизмом культом личности ушлебка...охлакратия и террористическая автократия а не страна... видимо не будет вызывать вопросов даже Южная Корея не против очистки территории от такого биомусора рабов и идиотов...
Венесуэлла Никарагуа Камбоджия это вопрос 2-3 суток для наведения порядка... 50% в расход остальные поймут без лишних вопросов почему и за что..
Дуже забагато розвели паніки через ті мопеди . Більше навіть ніж через ракети .
А УКРАЇНА, Звучить.
ввп китаю - 15 трлн,
ввп США - 23 трлн.
Тепер зрозуміло,чому раша побирається по озброєнню....а війна триває тільки 8 місяців.
Хотілось би почути грамотних економістів,скільки витримає економіка раші?
ВВП України на душу населення - 3700 дол.
Несплата податків в повній мірі крупними компаніями в Україні призводить до таких наслідків.Плюс таможня і т.д....
курс гривні занижений, срубля - завищений...
десь те на те.
Остров Невезения в океяне тонет...из за собственного Дебилизма...
Так уже было ..в августе 1991,но тогда был краснопузый флаг ..а седня две вонючие курицы🐔🐔🤣
1. Мордор МОЖЕТ производить ВСЮ номенклатуру техники и боеприпасов. "Страшные санкции" усложнили производство некоторых видов вооружений (ракеты, авиация), но не более того. ВПК Мордора работает в 3 смены, но интенсивность (и бездарность) боевых действий выше, чем возможности их ВПК, отсюда и переговоры.
2. Можно не сомневаться, что с Сев. Кореей договорятся. (Иран в пример)
3. Намного интереснее было бы услышать от держдепа США реакцию на поставки от Ирана и Сев. Кореи. Но об этом ... тишина почему-то. Например, как там поживает "ленд лиз", озвученный пол года назад и по которому не сделано ничего (от слова "абсолютно"). Например, почему из выделенных на поддержку Украине денег, 1 октября "сгорели" 3 млрд.$ (они просто небыли израсходованы). Например почему из потраченных 17 млрд. $, непосредственно экипировка, техника и боеприпасы составили 8 млрд.$. Например, почему из 2 500 средств ПВО/ПРО, имеющихся в США, Украине поставлено - 0. И т.д. и т.п.
Не то, чтобы у меня претензии к США ... Спасибо, как говорится, и на том, что дают. Вот только лож, манипуляции и перевод стрелок от держдепа начинают как-то ************. Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте. Определитесь уже как нибудь.
* тільки 8 лярдів з 17 - безпосередньо Україні. А на які гроші логістика? На які гроші навчання десятків тисяч наших хлопців? На які гроші проживання? І це - лише мала частка того, що робить США. Безкоштовного там мало що є. І за все - по розцінкам США платить уряд США.
* щодо "згоріли 3 лярди" - я не знаю, не читав про це.
* засоби ППО/ПРО США в Україні - це взагалі маніпуляція. Система ППО/ПРО в самих США - це високоінтегрована в загальну систему управління військом річ. Там не існує "автономного ППО/ПРО", яке окремими установками можна продавати і ці установки будуть "збивати взагалі все". Аби застосовувати їхні системи ППО/ПРО - треба самим бути високоінтегрованими (системами військового зв'язку, командування, технічними стандартами та засобами) з США. А цього і близько поки що немає. І США просто так нікого взагалі не пускають в свою систему ППО/ПРО. Купівля відповідних засобів країнами НАТО - це завжди контракти на десяток міл'ярдів баксів і на 5+ років побудови відповідної системи. І тільки СОЮЗНИКАМ. А ми для США поки що реально ніхто. Навіть статусу "основний союзник поза НАТО" - не отримали ще. Тож спочатку - "стандарти НАТО", а потім "справжнє американське ППО". Хаймарси "зайшли" добре саме тому, що це виключно автономна зброя по американським міркам.
Можна і далі продовжувати. Але якщо у вас є своя голова - зрозумієте. А якщо ні - то більше писати вам просто марно...
1. Я не говорил, что 8 млрд. из 17 - это плохо или что-то должно делаться бесплатно. Я констатирую факт. Что бы не у кого не возникало иллюзий что США нам поставило вооружений на 17 млрд.$.
2. Читайте американские первоисточники. Если сложно, то читайте/смотрите АМЕРИКАНСКИХ проукраинских экспертов. (только не мастеров ***********-развлекательного жанра, типа Швеца)
3. Не нужно проводить мне очевидный ликбез. В США на боевом дежурстве 480 комплексов Patriot и около 400 в резерве на складах. На хранении около 1 500 комплексов ПВО/ПРО других модификаций (в основном серии МIМ). Именно эти комплексы я и имел в виду. Они тоже требуют интегральных решений и обучения, но не такое сложное и долгое как на Patriot.
Но в целом, тут вы правы. "Внедрение стандартов НАТО" у нас происходило больше на словах, чем на деле. О чем все многочисленные советники и инструкторы работающие в Украине, естественно, докладывали в Пентагон. А если добавить к этому, коррупционное дно, которым стала Украины, то вполне логично осторожное отношение США к поставкам технологичных, сложных и дорогих систем вооружения.
4. По "ленд лизу" возражений нет? Вам понятно, что его нет и не будет (во всяком случае, при Байдене)?
2. Читаю. Розумію. Але бачу, що у вас "стакан наполовину пустий".
3. Продовжу лікбез, бо ви його не розумієте чи не бажаєте розуміти: мало які "працюючі" системи ППО/ПРО США можна застосовувати без безпосереднього включення в американську (або повністю подібну до неї) систему військового управління (і я не про організайційні заходи, а про технічні. Причому власне компьютери тут - найменша і найдешевша ланка). Якщо ви не розмуєте, що таке "технічна система управління військом" - взагалі нічого більше щодо цього не піщіть. Бо виглядаєте ідіотом. Я знаю, що таке радянські аналоги таких систем. Які срср не зміг "довсти до розуму". А США - змогли і довели. Нас в ці системи не пустять. Довго. Фактом є наступне: без такої системи 99% американських систем ППО/ПРО - просто брухт. Саме тому США ОПЛАЧУЄ закупівлю "автономних" або не дуже "інтегрованих" систем типу IRIS-T та NASAMAS. За якими черга на придбання - на 50 років вперед.
4. Ви геть не розумієте суті "ленд-лізу". Вам здається, що це - "каравани величезних транспортних кораблів з танками, літаками, гарматами і тушонкою". Це вкрай хибне уявлення. Зрозумійте - "ленд-ліз" це лише право Президента США вирішувати деякі питання надавання допомоги Україні БЕЗ згоди Конгресу та Сенату на кожен бакс. Звісно, журнашлюхи вам навішали лапши на вуха "буде ленд-ліз, кожному прийде банка згущонки з США, задарма". Якщо ви ще хоч щось напишете ідіотське щодо цього питання - буде зовсім очевидно, що ви або ідіот, або провокатор.
2. Причем тут "стакан ...". Попытка перевода стрелок - не зачетная. Не потраченные 3 млрд.$ - это факт. А рассуждения о "стаканах" оставьте для разговоров с бабушкам у подъезда. А вот рассуждая, в целом, о помощи США Украине, аналогия со "стаканом" вполне уместна. Только с небольшим дополнением: рядом со стаканом стоит канистра полная воды, а вы рассуждаете о полноте стакана.
3. Я не специалист по ПВО/ПРО. Читаю американских экспертов (в т.ч. служивших в армии США). И есть подозрение, что вы (а не я) выглядите идиотом на их фоне, с вашими неуместными экскурсами в советское ПВО.
4. Попытка перевода стрелок - не зачетная. Я не писал и не рассуждал о "сути ленд лиза". Ваши фантазии на эту тему меня не интересуют. Я говорил о том, что Байден ратифицировал этот закон пол года назад и с тех пор там не сделано никуя (от слова "совсем"). По этому ФАКТУ комментарии будут? Как там на счет "стакана"? Пуст или полон?
Добавлю только что слово "провокация" - любимое слово всех упоротых и ватников ... когда аргументами загоняешь их под лавку.