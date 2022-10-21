Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, - Науседа

Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам президента Литвы, в Беларуси наблюдается переброска российских мобилизованных, которых могут послать в Украину через территорию РБ.

"Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны", — сказал Науседа.

Он отметил, что необходимо бороться за ужесточение санкций против России и Беларуси.



"Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — резюмировал литовский лидер.

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