Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, - Науседа
Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам президента Литвы, в Беларуси наблюдается переброска российских мобилизованных, которых могут послать в Украину через территорию РБ.
"Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны", — сказал Науседа.
Он отметил, что необходимо бороться за ужесточение санкций против России и Беларуси.
"Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — резюмировал литовский лидер.
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Это, наверное, совершено случайно конечно же, совпадает с Vladimir Oleksandrovich Zelenskiy.
Или не случайно ?
Вот забавное интервью Арестовича двухлетней выдержки
https://www.youtube.com/watch?v=y7q82PJMV2k
Пора вже цим "драникам" за те , що вони роблять разом тероррашею
отримати відповідь.
Лука террорист не гірший за Путіна, той хоч не розказує про любов до України, а ця мерзенна гнида ще має совість, щось казати.
Воно більш мерзенне.
пытаются возродить тюрьму народов и лагеря
отдыха ГУЛАГа.
любая другая страна на месте Украини уже бы давно разорвала дипломатические отношения
что то здесь нечистое