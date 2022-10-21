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Новости Война
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Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, - Науседа

науседа

Беларусь в полном объеме участвует в войне России против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам президента Литвы, в Беларуси наблюдается переброска российских мобилизованных, которых могут послать в Украину через территорию РБ.

"Это очевидные доказательства, что Беларусь в полном объеме участвует в этой войне. То есть, становится ответственной точно так же, как и Россия за последствия этой войны", — сказал Науседа.

Он отметил, что необходимо бороться за ужесточение санкций против России и Беларуси.

"Я думаю, что те санкции, которые мы применили, уже дают результат и у России значительно меньшие возможности финансировать эту войну. Однако для того, чтобы полностью преградить и желание, и возможности продолжать осуществлять широкомасштабные операции в Украине, мы должны перейти к девятому пакету санкций", — резюмировал литовский лидер.

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Автор: 

Беларусь (7888) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+11
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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21.10.2022 11:43
+10
В'їбати іранським Шахедом наприклад
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21.10.2022 11:41
+10
Секретна зброя проти шахедів.
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21.10.2022 11:44
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В'їбати іранським Шахедом наприклад
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21.10.2022 11:41 Ответить
Секретна зброя проти шахедів.
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21.10.2022 11:44 Ответить
А шо там кукарекал картофельный дуче в феврале? Да мы каааак.... Пока эта Европа... мы уже на Ламанше будем. Теперь и на Ламанш не хочет, и после того, как наши славные ВСУ начали громить эту дикую кацапскую орду, придумывает всякие отмазки, что-бы не начать наступление на Украину, потому что понимает, что ВСУ все его бульбовойска превратят в удобрение.
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21.10.2022 11:41 Ответить
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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21.10.2022 11:43 Ответить
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21.10.2022 11:43 Ответить
Рашисты подписывали свою технику V O Z

Это, наверное, совершено случайно конечно же, совпадает с Vladimir Oleksandrovich Zelenskiy.
Или не случайно ?
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21.10.2022 11:52 Ответить
Уся надія на нього.
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21.10.2022 11:53 Ответить
...якщо тільки з велотренажера навернеться макитрою в асфальт
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21.10.2022 12:04 Ответить
В українців уся надія на ЗСУ!
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21.10.2022 12:06 Ответить
И на Ермака наверное, да ?
Вот забавное интервью Арестовича двухлетней выдержки
https://www.youtube.com/watch?v=y7q82PJMV2k
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21.10.2022 12:18 Ответить
Ти, дурню, по якому говориш? На твоїй говірці VAZ! Усе ж краще, як VVP чи OGL, чи AS. VAZ, для прикладу, можна на підбитих парашівських танках писати, щоб знали люди, від кого прилетіло!
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21.10.2022 12:15 Ответить
На русском VAZ но писали для украинцев Володимир Олександрович Зеленский. Всё совпадает ? поэтомы ты и засуетился
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21.10.2022 12:25 Ответить
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21.10.2022 11:58 Ответить
Ага, сидіть вдома та закидуйте ракети в Україну?

Пора вже цим "драникам" за те , що вони роблять разом тероррашею
отримати відповідь.
Лука террорист не гірший за Путіна, той хоч не розказує про любов до України, а ця мерзенна гнида ще має совість, щось казати.

Воно більш мерзенне.
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21.10.2022 12:14 Ответить
Питерская подворотня и байстрюк бульбаш --
пытаются возродить тюрьму народов и лагеря
отдыха ГУЛАГа.
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21.10.2022 12:08 Ответить
Білорусь має відповідати нарівні з росією!!!!!!
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21.10.2022 12:16 Ответить
пусть расскажет об этом зеленскому
любая другая страна на месте Украини уже бы давно разорвала дипломатические отношения
что то здесь нечистое
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21.10.2022 12:19 Ответить
Ви чого, яке 'лупаньом'! А бітум Арахамія потім де брати буде для крадівництва?
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21.10.2022 12:24 Ответить
 
 