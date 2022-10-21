Звезда "Звездных войн" Хэмилл помог собрать на 500 дронов для Украины: "Да пребудет с вами сила"
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина скоро получит 500 дронов на нужды армии.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg Radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Все очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", – сказал он в интервью.
Хэмилл присоединился к проекту United24 и стал амбассадором проекта "Армия дронов", в пределах которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.
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таке враження, що то зоряні війни і відбуваються тіки земному варіанті
москалі готуються до цього шаленними темпами
закупка більше 2000дронів говорить само за себе
но я думаю що вони самі стануть клепать шахіди у себе
в промислових обсягах до 500шт в місяць
а що ми маємо в своєму роспоряджені кроме
гімна закупленого у великих обсягах і радіємо з цього?
що треба
підкинуть грошенят на дрон який робить фонд Повернись живим
а основне профінансіровать проект ACE ANE срочно
ударний реактивний беспілотник
Не то що москалі!
Москалі - гнилі люди, там кожний сам за себе.