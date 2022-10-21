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Новости Война
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Звезда "Звездных войн" Хэмилл помог собрать на 500 дронов для Украины: "Да пребудет с вами сила"

марк,хемілл

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина скоро получит 500 дронов на нужды армии.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg Radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", – сказал он в интервью.

Хэмилл присоединился к проекту United24 и стал амбассадором проекта "Армия дронов", в пределах которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.

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Автор: 

беспилотник (3565) кино (1535) помощь (7784) дроны (3872)


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Топ комментарии
+31
Дякуємо!
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21.10.2022 11:53
+21
Велика подяка. Слава Україні!
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21.10.2022 11:54
+19
Марку Хеміллу-респектище...
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21.10.2022 11:54
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Дякуємо!
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21.10.2022 11:53 Ответить
у цій війні дуже багато аллюзій до "Зоряних Воєн"! навіть занадто багато!
таке враження, що то зоряні війни і відбуваються тіки земному варіанті
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21.10.2022 12:16 Ответить
...то якби ж тільки "Зоряні війни"
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21.10.2022 13:17 Ответить
Марку Хеміллу-респектище...
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21.10.2022 11:54 Ответить
...не то, що цей джедай фуєв
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21.10.2022 11:54 Ответить
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21.10.2022 12:09 Ответить
Велика подяка. Слава Україні!
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21.10.2022 11:54 Ответить
Спасибо вам добрые люди Украина воюет с нечестью в планетарном масштабе.
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21.10.2022 11:55 Ответить
Дякую! Щирий, справжній - меньше балачок, більше справ.
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21.10.2022 11:55 Ответить
З нами світла сторона сили
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21.10.2022 12:03 Ответить
Люк Скайуокер тоже фошиздт или террорист? А росияне?
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21.10.2022 12:06 Ответить
Та вони від Анджеліни Джолі в кав'ярні оскаженіли. Навіть цікаво, як це по лапті-тв подадуть.
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21.10.2022 12:11 Ответить
Хемілл -- людина з Великоі букви .
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21.10.2022 12:09 Ответить
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21.10.2022 12:55 Ответить
через пару місяців наступить війна дронів
москалі готуються до цього шаленними темпами
закупка більше 2000дронів говорить само за себе
но я думаю що вони самі стануть клепать шахіди у себе
в промислових обсягах до 500шт в місяць
а що ми маємо в своєму роспоряджені кроме
гімна закупленого у великих обсягах і радіємо з цього?
що треба
підкинуть грошенят на дрон який робить фонд Повернись живим
а основне профінансіровать проект ACE ANE срочно
ударний реактивний беспілотник
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21.10.2022 12:16 Ответить
згадую як Арнольд Шварцнеггер засудив вторгнення в Україну, а кацапи почали писати йому в твітері матюки і тіпа "хто ти такий " ...Забули як за 1 совєцький рубль товклися в черзі до підвалу , щоб подивитись фільмТермінатор по відику ..
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21.10.2022 12:32 Ответить
Взагалі-то кацапня дуже ******** західний кінематограф. На "Зоряних війнах" виросло ціле покоління. Я уявляю як у них зараз підгорає,коли улюблені голівудська актори донатять нам і підтримують. Нехай дивляться на свого шизонутого Пореченкова. Голівуд для них всьо.
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21.10.2022 12:34 Ответить
Оце люди!
Не то що москалі!
Москалі - гнилі люди, там кожний сам за себе.
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21.10.2022 12:42 Ответить
500 це завжди 500!
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21.10.2022 12:43 Ответить
UNITED 24 - глобальная инициатива президента Владимира Зеленского, которая работает в режиме единого окна для «донатов одним кликом из любой точки мира».
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21.10.2022 12:50 Ответить
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21.10.2022 13:01 Ответить
И?
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21.10.2022 13:23 Ответить
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ КТО ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ ! СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНЕ!
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21.10.2022 13:04 Ответить
"Імперський дестроєр" і...цікаві часи, реальні темні часи викливають навіть світлих героїв фільмів - Люк живий, в натурі)))
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21.10.2022 13:38 Ответить
Армія клонів, армія дронів, імператор, повстанці - де віртуальність, де реальність? Київ, Буча, Маріуполь, Бахмут...те, що вертає в реальність.
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21.10.2022 13:42 Ответить
 
 