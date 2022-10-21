Звезда "Звездных войн" Хэмилл помог собрать на 500 дронов для Украины: "Да пребудет с вами сила"

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в оригинальной трилогии киновселенной "Звездных войн", сообщил, что Украина скоро получит 500 дронов на нужды армии.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg Radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, свой народ, они следят за границей, они – глаза в небе. Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это", – сказал он в интервью.

Хэмилл присоединился к проекту United24 и стал амбассадором проекта "Армия дронов", в пределах которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать полтысячи беспилотников.

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