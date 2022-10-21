После отказа ЕС от газа с РФ Москва не сможет финансировать войну, - премьер Бельгии де Кроо
Европейский Союз должен как можно быстрее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.
Об этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит вред России. Следующий элемент - энергетика. Мы должны меньше покупать газа у России, который финансирует ее войну", - сказал де Кроо.
"Чем быстрее мы скажем России - нам не нужен ваш газ, ваша нефть - тем быстрее они станут неспособными финансировать свою войну", - добавил бельгийский премьер.
На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.
В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
Щоб забезпечувати всю європу хватить флоту з 200 кораблів-танкерів.
Китай заробляє на крові.
Америці треба сказати Китаю: "Перестаньте купувати в росії нафту, інакше ми не будемо впускати ваші товари. Ваші товари на нашому ринку конкурентноспособніші за наші американські товари, тому що ви заробляєте на крові".
Работает только комплекс: Санкции + поддержка Украины + полная изоляция лаптеногих (полный запрет на въезд во все цивилизованные страны). Это "страшный" сценарий для европейцев, поэтому они предпочитают говорить только о санкциях.
Мы детьми играли даже в такую игру, перелистывая книгу и соревновались кто первый схватит с картинки шоколад или колбасу и якобы съест...
Так, что рабсеяне готовьтесь к железному занавесу со всем миром и тотальному дефициту. А виноваты в этом будете только вы, просто кретины и рабы ***********. Эрзац вам поделом.