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После отказа ЕС от газа с РФ Москва не сможет финансировать войну, - премьер Бельгии де Кроо

кроо

Европейский Союз должен как можно быстрее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.

Об этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит вред России. Следующий элемент - энергетика. Мы должны меньше покупать газа у России, который финансирует ее войну", - сказал де Кроо.

"Чем быстрее мы скажем России - нам не нужен ваш газ, ваша нефть - тем быстрее они станут неспособными финансировать свою войну", - добавил бельгийский премьер.

На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.

В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.

При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.

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Автор: 

Бельгия (397) Газ (10223) россия (95420) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+4
Ембарго на російський газ!
Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
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21.10.2022 12:29
+4
Ембарго на кацапів взагалі
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21.10.2022 13:47
+3
Треба взагалі відмовитися від російського газу але за багато років ЄС став дуже залежним від Росії тому ЄС може тільки зменшити обсяг споживання газу але не зупинити повністю
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
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21.10.2022 12:31
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А Угорщина зачит уже не в ЕС?
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21.10.2022 12:28 Ответить
Ембарго на російський газ!
Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
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21.10.2022 12:29 Ответить
Ембарго на кацапів взагалі
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21.10.2022 13:47 Ответить
Треба взагалі відмовитися від російського газу але за багато років ЄС став дуже залежним від Росії тому ЄС може тільки зменшити обсяг споживання газу але не зупинити повністю
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
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21.10.2022 12:31 Ответить
За рік можна побудувати термінали для прийому зрідженого газу по всій європі, і побудувати заводи по зрідженню газу в нафтодобуваючих країнах.

Щоб забезпечувати всю європу хватить флоту з 200 кораблів-танкерів.
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21.10.2022 12:36 Ответить
Китай купує у росії нафту зі знижкою 30%. Через це його товари дешевші на 30% і вони більш конкурентноспособні на міжнародному ринку.

Китай заробляє на крові.

Америці треба сказати Китаю: "Перестаньте купувати в росії нафту, інакше ми не будемо впускати ваші товари. Ваші товари на нашому ринку конкурентноспособніші за наші американські товари, тому що ви заробляєте на крові".
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21.10.2022 12:34 Ответить
Понимаю европейских чиновников, которым хочется, чтобы война как-нибудь быстро закончилась. Только это типичный самообман. Экспортных возможностей у Мордора остается очень и очень много.
Работает только комплекс: Санкции + поддержка Украины + полная изоляция лаптеногих (полный запрет на въезд во все цивилизованные страны). Это "страшный" сценарий для европейцев, поэтому они предпочитают говорить только о санкциях.
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21.10.2022 12:36 Ответить
+ поддержка Украины + на чолі якої агент фсб Козирь. Одразу обосрака
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21.10.2022 13:50 Ответить
Помню в детстве была такая кулинарная книга "О вкусной и здоровой пище" в хорошем переплете и красиво иллюстрированная. Икра, колбасы, шоколад и многое то, чем полны сейчас супермаркеты, было на красивых картинках и практически всё это было в дефиците. А некоторые продукты вообще недоступны савецкому челавеку...
Мы детьми играли даже в такую игру, перелистывая книгу и соревновались кто первый схватит с картинки шоколад или колбасу и якобы съест...
Так, что рабсеяне готовьтесь к железному занавесу со всем миром и тотальному дефициту. А виноваты в этом будете только вы, просто кретины и рабы ***********. Эрзац вам поделом.
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21.10.2022 12:42 Ответить
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21.10.2022 12:43 Ответить
саветская фантастика
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21.10.2022 13:51 Ответить
Це точно - для кацпів це нічого не змінить, як раніше казав за ідеї імперії вони будуть згодні істи лайно з асфальту, а ось фінансувати закупівлю *********** і зарплатню військовим буде нічим.
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21.10.2022 14:29 Ответить
Неоднократно повторяю с момента введение своей денежной единице(гривны),ПРИОРИТЕТНЫМ!!! для Украины является как можно дальше дистанцироваться от экономики рашки.По причине: что это её главнейшее оружие,а не отсталая армия и её ракеты.Их экономика всегда преводила к бедности своего народа и в конечном счёте к войнам.
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21.10.2022 16:20 Ответить
Да сможет. Финансирование то идёт за рубли, а не за евро. А рублей Россия может наделать сколько угодно.
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21.10.2022 18:24 Ответить
 
 