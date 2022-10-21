Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли ракетами Харьков, 3 человека получили ранения

В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Состояние пострадавших - среднее и легкое, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Синегуб призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Также смотрите: Фрагмент боя с российскими оккупантами. ВИДЕО