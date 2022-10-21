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Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли ракетами Харьков, 3 человека получили ранения

ракета

В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.

Состояние пострадавших - среднее и легкое, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Синегуб призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

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обстрел (27016) Харьков (7463) Синегубов Олег (559)


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Горіть в пеклі москалі! Україна понад усе!
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21.10.2022 12:25 Ответить
Обстрілювали одну і ту ж ТЕЦ з інтервалом більше години.
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21.10.2022 13:08 Ответить
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21.10.2022 15:27 Ответить
 
 