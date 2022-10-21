Оккупанты во второй раз за сегодня обстреляли ракетами Харьков, 3 человека получили ранения
В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова 3 человека получили ранения.
Состояние пострадавших - среднее и легкое, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Синегуб призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий21.10.2022 12:25 Ответить Мне нравится 8
valera ivolgov
показать весь комментарий21.10.2022 13:08 Ответить Мне нравится 1
Просто ХОРОШИЙ Парень
показать весь комментарий21.10.2022 15:27 Ответить Мне нравится 0
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