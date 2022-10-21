Справедливый мир - это выход Украины на границы 1991 года и наказание военных преступников, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что единственным "справедливым" окончанием войны России против Украины должен стать выход Украины на границы 1991 года и наказание всех российских военных преступников.

Об этом он сообщил в интервью каналу RAI News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Украина должна вернуть свои международно признанные границы. Он отметил, что Россия нарушает международное право, убивает мирных жителей, ведет бомбардировки гражданских объектов и сносит жилые дома.

"Мы все уже видели эти кадры из Киева, где российские ракеты обстреливают жилые дома. Таковы реалии этой войны", — сказал Дуда.

Польский лидер назвал два условия для окончания войны — уход российских войск со всех территорий Украины, оккупированных с 2014 года, а также наказание всех военных преступников, чтобы "сохранить мир в будущем".

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