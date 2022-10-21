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Новости Война
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Справедливый мир - это выход Украины на границы 1991 года и наказание военных преступников, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что единственным "справедливым" окончанием войны России против Украины должен стать выход Украины на границы 1991 года и наказание всех российских военных преступников.

Об этом он сообщил в интервью каналу RAI News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Украина должна вернуть свои международно признанные границы. Он отметил, что Россия нарушает международное право, убивает мирных жителей, ведет бомбардировки гражданских объектов и сносит жилые дома.

"Мы все уже видели эти кадры из Киева, где российские ракеты обстреливают жилые дома. Таковы реалии этой войны", — сказал Дуда.

Польский лидер назвал два условия для окончания войны — уход российских войск со всех территорий Украины, оккупированных с 2014 года, а также наказание всех военных преступников, чтобы "сохранить мир в будущем".

Читайте также: Если кто хочет гарантировать России какие-то территориальные достояния, то пусть отдаст часть своей страны, а не торгует территорией Украины, - Дуда

Автор: 

Польша (8405) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+5
...справедливий мир - це океан на місці ерефії
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21.10.2022 13:02
+5
І ще виплата репарацій і компенсацій, відбудова України.
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21.10.2022 13:04
+4
підтримую польського президента
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21.10.2022 13:01
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Так. Погоджуюсь.
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21.10.2022 13:01 Ответить
підтримую польського президента
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21.10.2022 13:01 Ответить
...справедливий мир - це океан на місці ерефії
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21.10.2022 13:02 Ответить
Лучше говорить на границы 2013 года
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21.10.2022 13:04 Ответить
Чейта? На 91 делимитации не было. А там ... БНР - наш!
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21.10.2022 16:08 Ответить
І ще виплата репарацій і компенсацій, відбудова України.
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21.10.2022 13:04 Ответить
Браво! Такої ж думки .
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21.10.2022 13:05 Ответить
Такої ж думки. Додатково - що ми конфіскували у яників азірових і інших арбузових - тьху, тепер наступні проблеми вирішувати з репараціями, контрибуціями, компенсаціями - не ма є ні чо го, така собі бридка перспектива
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21.10.2022 13:15 Ответить
Просто, чітко і зрозуміло
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21.10.2022 13:05 Ответить
А може текст до наступного гундосіка хай у Дуди попросять?
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21.10.2022 13:08 Ответить
Краще в Порошенка. Дуда все ж таки не все вимагає, належне в таких випадках...
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21.10.2022 13:13 Ответить
Шкода, що Анджей не згадує за компенсації + репарації + контрибуції за вбитих українців, знищене їх майно та зруйновану інфраструктуру України.
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21.10.2022 13:12 Ответить
Гадаєте коли виб'ємо кацапів з України на тому і мир настане? Не тіште себе іллюзіями! Поки кацапія буде існувати в теперішньому вигляді спокою не буде, хто б там при владі не був.
Ту країну треба демонтувати демілітаризувати, і роздробити на окремі держави! Ось тоді буде біль-менш спокій поки інші не почнуть буянити.
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21.10.2022 13:20 Ответить
На деяких мапах часів УНР були українські анклави у Чечні та Грузії. Також туди входили окремі території ******** Молдови, білорусіі та росіі...після 1991 року росія вела війни у Молдові, Грузії, Чечні...спів-падіння...?
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21.10.2022 13:21 Ответить
Единственно, - забыл про репарации. Это важный момент. За "вечеринку" будет платить правоприемница/ник пост-путинской россии.
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21.10.2022 13:28 Ответить
ТАК И БУДЕТ ОЧЕНЬ СКОРО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2022 13:32 Ответить
Шо за "кордони1991"?
Якщо є "кордони 1991" то існують ще якісь інші кордони? Кордон він є один- єдиний без прив'язки до 91, 93 чи 97-го...
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21.10.2022 13:41 Ответить
3. Репарації у розмірі 2 трлн. американських гривень.
4. Знищення усіх військових баз в рашці на відстані 200 км від нашого кордону.
5. Повернення Україні частини ядерної зброї .
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21.10.2022 13:58 Ответить
6. по два моцкальських раба кожному повнолітньому українцю, учасникам бойових дій - по 5, з правом розведення молодняку.
7. право спрощеного перетину українсько-китайського кордону.
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21.10.2022 14:59 Ответить
Жаль что о кордонах 91 года говорит один Дуда,зеленка редко об этом упоминает а это настораживает.
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21.10.2022 14:25 Ответить
Польський Президент знає історію і добре знає кремлівських щурів ,
яким потрібні чужі тероторіі , бо свої вже засрали до невпізнаваності 😡
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21.10.2022 15:13 Ответить
 
 