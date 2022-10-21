Каховскую ГЭС россияне заминировали еще в апреле. Сейчас минируют шлюзы и опоры, - ГУР
Дамбу Каховского водохранилища российские оккупанты заминировали заранее - основные работы были проведены еще в апреле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
"Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.
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чого про нас із розмінуванням Чонгара, Перекопа та херсонських мостів не скажеш.... 😕
Вчимося так швидко, що світ дивується!
а вот любимые совким - как раз.
и кстати, те кто срав.нивает эту пошесть с итальянцами - п..дары тупые.
ведь реально муссолиновцы такое не делали даже на захваченных территориях а не то что на "своих"
а от Мусоліні то хотів. ну і шо ну і нішо.
Бельгия тоже в Конго... "поразвлекалась" а потом такая - ой, немцы наших граждан убили, аж 5000..
а вот фото изувеченных мирных чернокожих это так, это будто и не було такого.
да что там фото, тупо мочили мирных людей. я не знаю, но тупо резали людям руки, это типо было нормально шоле?
жаль людей, Сталин всех хотел защитить
там таке творили шо жах. ці ж самі бельгійці.
будеш тут сперечатись, чи шо? німці так само - тупо людям рубали руки.
ну а за іспанців думаю ти в курсі - "ти єретик бо віриш в мщваоиєіолалли, а не в Яхве" = сжечь его шоб не стал таким как ми.
б*же, просто можеш пошукать, а не думати шо всюди однороги та лицарі скакали на козлах
... смішно єслі шо.
а якщо потролив - доставило. не знає він, ага, угу
Просто выставили армию, а Рейх там были реальные спецопрации, оккупировал и никого особо не трогали.
нормальная страна, всегда воевали, вон с Наполеоном были дела, мочились тоже, я просто не понимаю в чем проблема то? То что я ненавижу то что они делали в колониях, ну ясно, я просто за справедливость и мне как бы больно то что они творили с афроафриканцами такскть.
в чем проблема то?
щас живут вроде норм, ну и Аллах помог видать, хорошо им, потом
разбомбимну реально - тебе то что?
понятно что вот нам страдания жителей Конго или Гвинеи...(шито?) - пох, но вот жителям Бельгии щас как бы тоже вот возьми - их тупо сильно хвилюет страдание жителей Бахмута, Бучи или Марика?
за шо и говорю. эх, ладно я не беженец, а то бы кричал более громко тутю Правда? ввот тоже так же думаю.
по крайней мере - у нас, да и в любой стране, по части патриотизма - єто біл бі лучший лидер "во веках". понятно то шо хрень єта с арийской нацией тупо мрак, но вот походу тогда заходила, так вот - а че, Зеля там же тоже .... поржать шоле? идею нес? ну и что - поржали, тридварасы?(я не ходил на выборы)
так что опять же - , аааа, кстати, посм. что было по технике и дидам у Сталина..
мы мы щас пили пиво Московское в Португалии, по 20копеек. если ты посмотришь что сталина следовало сразу повесить за такое.
я не то шо там экстраполирую, но блин, справедливость же.
и то что ы истории не было шоб пехотная дивизия громила танковую - пожалуйста, Вермахт оформлял такое. справедливость-с
попи казали - от, буде анексія кусок Прусії та шматок Сілезії(якось так) - і цявсяхерня, рашкинська хотіла ще й ясне діло протоки взяти під контроль.. ну тіпа Константинополь
Єнісей впадає до Північного Льодовитого океану і тече в протилежний від Китаю бік, єслі шо.
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
ха
ха
ХА!!!!
ну а еще туду же знамяОбиды - и что они сделают?
глазки! - этонемы.
ну смешно же. они этих пленных тупо с радостью принесут в жертву там храм даже сделали - ну ивот - скажут - вот, чмученики, фошисты НАТО затопили чмошников.
им как раз будет как праз.
б*же, да какого аллаха ты их считаешь... нормальными шоле?
Рожалки как раз воспрянут и с новой удалью рожанут с высером: Фошисты, ой, ноцитсты затопили булочек наших, но мы нарожаем взад! раз-два.
если шо, то я просто говорю как Бабченко бы сказал.
Каждый их шаг документруется - кто им доктор.
Ну і ще помолитись усім - Яхве допоможе, в Дніпрі похований Мойсей, якщо хо не знав. Через це й війна. Все просто ж.