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Новости Агрессия России против Украины Война
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Каховскую ГЭС россияне заминировали еще в апреле. Сейчас минируют шлюзы и опоры, - ГУР

гес,каховська

Дамбу Каховского водохранилища российские оккупанты заминировали заранее - основные работы были проведены еще в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

Также смотрите: Российские оккупанты-мародеры выносят стиральную машину из дома. ВИДЕО беспилотника

ГЭС (118) Каховка (95) Херсон (2802) Херсонская область (4736)


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Топ комментарии
+13
Нет, рашки не должно быть на карте мира! Слов нет какие сволочи и мрази!
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21.10.2022 13:21
+13
В майбутньому треба відновлювати країну з урахуванням загрози зі сходу, всі адміністративні, виробничі, контрольні й тд об'єкти повинні знаходитися на правому, протилежнову від москалів боці, те що мости через Дніпро при наступі москалів не зірвали це злочин проти Українського народу, кров півдня й центру України на ваших руках зелені покидьки.
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21.10.2022 13:21
+10
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21.10.2022 13:09
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21.10.2022 13:09 Ответить
"дурні, дурні, а хитрі"

чого про нас із розмінуванням Чонгара, Перекопа та херсонських мостів не скажеш.... 😕
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21.10.2022 13:47 Ответить
Гуйня.
Вчимося так швидко, що світ дивується!
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21.10.2022 13:49 Ответить
я вот не могу определиться - они фашисты или сталинисты
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21.10.2022 13:11 Ответить
вони сатаністи
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21.10.2022 13:25 Ответить
они ФаЛинисты)))
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21.10.2022 13:25 Ответить
муссолиновцы такое не делали.
а вот любимые совким - как раз.
и кстати, те кто срав.нивает эту пошесть с итальянцами - п..дары тупые.
ведь реально муссолиновцы такое не делали даже на захваченных территориях а не то что на "своих"
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21.10.2022 13:27 Ответить
Вы таки с Франко, не попутали?
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21.10.2022 16:12 Ответить
Франко то точно не хотів експансії. може додумався шо боком вийде.
а от Мусоліні то хотів. ну і шо ну і нішо.
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21.10.2022 16:19 Ответить
В Африке итальянцы поразвлеклись на славу, в отличии от.
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21.10.2022 16:24 Ответить
ах оставьте, можно забудем?
Бельгия тоже в Конго... "поразвлекалась" а потом такая - ой, немцы наших граждан убили, аж 5000..
а вот фото изувеченных мирных чернокожих это так, это будто и не було такого.
да что там фото, тупо мочили мирных людей. я не знаю, но тупо резали людям руки, это типо было нормально шоле?
жаль людей, Сталин всех хотел защитить
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21.10.2022 16:30 Ответить
Не. Я столько не выпью
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21.10.2022 16:32 Ответить
так ти погугли,
там таке творили шо жах. ці ж самі бельгійці.
будеш тут сперечатись, чи шо? німці так само - тупо людям рубали руки.
ну а за іспанців думаю ти в курсі - "ти єретик бо віриш в мщваоиєіолалли, а не в Яхве" = сжечь его шоб не стал таким как ми.
б*же, просто можеш пошукать, а не думати шо всюди однороги та лицарі скакали на козлах
... смішно єслі шо.
а якщо потролив - доставило. не знає він, ага, угу
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21.10.2022 16:40 Ответить
Понимаешь, принято разграничивать временные рамки, иначе до крестовых походов доберёмся. Далее, Бельгия - локальный конфликт, более завязанный на колониальную политику епнутого правителя. Они не провозглашали рассовое превосходство, и были оккупированы рейхом. Давай таки говорить о 2 мировой, и не передергивать.
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21.10.2022 16:50 Ответить
а что им мировая то?
Просто выставили армию, а Рейх там были реальные спецопрации, оккупировал и никого особо не трогали.
нормальная страна, всегда воевали, вон с Наполеоном были дела, мочились тоже, я просто не понимаю в чем проблема то? То что я ненавижу то что они делали в колониях, ну ясно, я просто за справедливость и мне как бы больно то что они творили с афроафриканцами такскть.
в чем проблема то?
щас живут вроде норм, ну и Аллах помог видать, хорошо им, потом разбомбим

ну реально - тебе то что?
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21.10.2022 17:03 Ответить
Мне? Мне пох. Кроме того, что не надо выставлять итальянцев пушистыми.
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21.10.2022 17:06 Ответить
та я только за, просто вот напр. срался с другим типо грит шо Гитлер то же что и Сралин. Ну я и говорю - один из них не делал даже в окуппированных территориях голодоморы, миллионами не гноил население, то можно и различать оккупанта по хотя бы тому что он заделал для населения?
понятно что вот нам страдания жителей Конго или Гвинеи...(шито?) - пох, но вот жителям Бельгии щас как бы тоже вот возьми - их тупо сильно хвилюет страдание жителей Бахмута, Бучи или Марика?
за шо и говорю. эх, ладно я не беженец, а то бы кричал более громко тутю Правда? ввот тоже так же думаю.
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21.10.2022 17:34 Ответить
В принципе согласен, Адик таки пытался сделать хорошо для своей нации. Но шо один, шо другой - больные ублюдки.
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21.10.2022 17:41 Ответить
та в принципе.... да там он хотел сделать, но блин, я ся умею поставить на место обговариемого - ну не могу сказать шо австриец тупо больной ублюдок.
по крайней мере - у нас, да и в любой стране, по части патриотизма - єто біл бі лучший лидер "во веках". понятно то шо хрень єта с арийской нацией тупо мрак, но вот походу тогда заходила, так вот - а че, Зеля там же тоже .... поржать шоле? идею нес? ну и что - поржали, тридварасы?(я не ходил на выборы)
так что опять же - , аааа, кстати, посм. что было по технике и дидам у Сталина..
мы мы щас пили пиво Московское в Португалии, по 20копеек. если ты посмотришь что сталина следовало сразу повесить за такое.
я не то шо там экстраполирую, но блин, справедливость же.
и то что ы истории не было шоб пехотная дивизия громила танковую - пожалуйста, Вермахт оформлял такое. справедливость-с
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21.10.2022 18:08 Ответить
рашисты, у фашистов и сталинистов была идеалогия, у рашистов нет
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21.10.2022 13:27 Ответить
Всем нагадить это тоже идеалогия
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21.10.2022 13:38 Ответить
скоріше це варварсько-азіятський національний характер
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21.10.2022 13:49 Ответить
ну так на карту подив. коли навіть ПСВ була.
попи казали - от, буде анексія кусок Прусії та шматок Сілезії(якось так) - і цявсяхерня, рашкинська хотіла ще й ясне діло протоки взяти під контроль.. ну тіпа Константинополь
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21.10.2022 16:23 Ответить
Долбоебы
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21.10.2022 13:15 Ответить
Через , 20- ть лет выйдет книга , как просрать все
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21.10.2022 13:16 Ответить
ні, скоро будуть вебінари від буданова "як красіва писать відосіки і твіти, коли ти працюєш у військовій розвідці"
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21.10.2022 13:22 Ответить
Набагато скоріше..
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21.10.2022 13:50 Ответить
глупое упрощение. люди с таким пониманием жизни выбрали клоуна президентом.. и ********** стали мы все ))
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21.10.2022 14:38 Ответить
Шкоді ніхто не в*бе їм за це по саме саме..
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21.10.2022 13:19 Ответить
есть роека Енисей на ней каскадные гидроэлеткростанции со шлюзами дамбами и искуственными водоемными озерами в миллионы тонн самое крупное и главное Саяно сушенская ГРЭС думаюу НАТО не будет сомнений как ****** по каскаду такой же стоит на Волге и на реках крупных в местах соединений Волга Дон и так далее если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая углублением на 300 км.. там на 100 лет все станет БОЛОТОМ КИТАЙ МОЖЕТ дукмать о том как им освоить и осушать болота а там еще добавится Глобалоьное потепление которое приведет подтаиванию 20-40 метровой вечной мерзлоты вода начнет проступать с земли и получим что то вроде территории------- Пантана́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. pântano - «болотистая низина, влажная низменность») - обширная заболоченная тектоническая впадина в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии , небольшие части её также расположены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9 Парагвае , в бассейне реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Парагвай . Находится на западе штата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%B4%D1%83-%D0%A1%D1%83%D0%BB Мату-Гросу-ду-Сул и на юге штата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83 Мату-Гросу . Общая площадь ориентировочно 150-195 тыс.км², это одна из крупнейших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F заболоченных территорий на планетеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB#cite_note-Ecohydrology-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB#cite_note-2 [2] .
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21.10.2022 13:27 Ответить
"... если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая ..."

Єнісей впадає до Північного Льодовитого океану і тече в протилежний від Китаю бік, єслі шо.
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21.10.2022 13:45 Ответить
"если бабахнуть Каскад на Енисее то 5 триллионов воды в минуту сметут все дойдя до Китая и перейдя даже границы Китая углублением на 300 км" - вода проти течії до Китая все смєтьот, как ето?
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21.10.2022 13:49 Ответить
Цьому науковцю, що постить тут об'ємні потоки думок, навчитися б текст на абзаци розділяти спочатку...
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21.10.2022 13:54 Ответить
Нет, рашки не должно быть на карте мира! Слов нет какие сволочи и мрази!
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21.10.2022 13:21 Ответить
Кто-то ещё удивляется...
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21.10.2022 13:39 Ответить
"Якби у вас була можливість реалізувати одну свою інтимну фантазію,
то що б ви обрали і чому це геноцид русскіх?"
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21.10.2022 14:27 Ответить
Действия, которые дадут только ненависть украинцев к кацапам на поколения. Никакого практического смысла в этом больше нет
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21.10.2022 13:21 Ответить
В майбутньому треба відновлювати країну з урахуванням загрози зі сходу, всі адміністративні, виробничі, контрольні й тд об'єкти повинні знаходитися на правому, протилежнову від москалів боці, те що мости через Дніпро при наступі москалів не зірвали це злочин проти Українського народу, кров півдня й центру України на ваших руках зелені покидьки.
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21.10.2022 13:21 Ответить
привезіть полонених і розмістіть нижче по течіі.. нехай своїх самі затоплять
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21.10.2022 13:26 Ответить
мухахъахахахахахаха
ха
ха
ХА!!!!
ну а еще туду же знамяОбиды - и что они сделают?
глазки! - этонемы.
ну смешно же. они этих пленных тупо с радостью принесут в жертву там храм даже сделали - ну ивот - скажут - вот, чмученики, фошисты НАТО затопили чмошников.
им как раз будет как праз.
б*же, да какого аллаха ты их считаешь... нормальными шоле?
Рожалки как раз воспрянут и с новой удалью рожанут с высером: Фошисты, ой, ноцитсты затопили булочек наших, но мы нарожаем взад! раз-два.
если шо, то я просто говорю как Бабченко бы сказал.
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21.10.2022 13:33 Ответить
Отже, поки москалі брешуть, нам треба показати світові, як мінімум фотографії цих двох вантажівок на дамбі.
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21.10.2022 13:33 Ответить
Чем больше развалят, тем больше будут платить.
Каждый их шаг документруется - кто им доктор.
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21.10.2022 13:39 Ответить
Ну увеличат долг по репарациям еще на ******* долларов, и что? ВСУ всё равно не собирались там пересекать Днепр
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21.10.2022 13:40 Ответить
"Никогда не перебивайте своего врага, когда он совершает ошибку" Наполеон
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21.10.2022 13:41 Ответить
нука ищите єту сучку - верещучку , и вперед на разминирование , у нее опит.!!!
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21.10.2022 13:45 Ответить
Кацапський рашстан повинен бути повністю знищений!!!
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21.10.2022 13:45 Ответить
Якщо підірвуть греблю Каховської ГЕС, то вода піде у море і відкриються затоплені раніше села. Біля одного з них стояла козацька церква, а неподалік був похований отаман Сірко.
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21.10.2022 13:46 Ответить
ну от, я ж ц кажу, візьмемо шаблю і всі вороги відскочать як чорти, все ж настільки просто. Жаль що Байден не розуміє. ***** Сірка це як кий Кия - просто взяти і змести усіх злих. До чого ж цей Захід тупий. Просто треба взяти шаблю.
Ну і ще помолитись усім - Яхве допоможе, в Дніпрі похований Мойсей, якщо хо не знав. Через це й війна. Все просто ж.
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21.10.2022 14:05 Ответить
Ех бомбанути нам кілька кацапських ГЕСів... Але ж д'єрмак не дозволяє!
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21.10.2022 13:48 Ответить
Бомбанути ГЕС... чим? У нас нема зайвого ядерного заряду. Хіба що зробити таку ж вантажівку смерті як на кримському мосту, але й того буде не достатньо.
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21.10.2022 14:13 Ответить
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролирует плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать.
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21.10.2022 16:36 Ответить
 
 