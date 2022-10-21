Каховскую ГЭС россияне заминировали еще в апреле. Сейчас минируют шлюзы и опоры, - ГУР

Дамбу Каховского водохранилища российские оккупанты заминировали заранее - основные работы были проведены еще в апреле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими Силами Обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военных тентованных "КамАЗа" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

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