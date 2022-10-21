Украина в ОБСЕ призвала Беларусь согласиться на размещение международных наблюдателей на границе
Украина призывает режим Александра Лукашенко согласиться на развертывание миссии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе для мониторинга ситуации в сфере безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Учитывая нехватку живой силы москва прилагает все усилия, чтобы полностью втянуть в войну другого своего сообщника - минск. И если у беларуси нет злых намерений, то почему бы не согласиться с инициативой развертывания пограничной миссии международных наблюдателей, которую недавно предложил президент Украины? Время игры закончилось", - заявил он.
По словам украинского посла, кремль продолжает не признавать реальность уже проигранной войны и пытается мобилизовать ресурсы своих единственных союзников – Беларуси и Ирана.
Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что иран сейчас уже стал соучастником преступления агрессии рф против Украины. "Только за последнюю неделю Россия нанесла удары по городам Украины с помощью более сотни иранских беспилотников-камикадзе. Это делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины", - заявил Цимбалюк.
При этом он обратил внимание на то, что именно москва пообещала Тегерану в обмен на помощь с беспилотниками: "Мы должны спросить себя, что москва пообещала Тегерану? Как Тегеран использует свой опыт эксплуатации беспилотников в этой войне высокой интенсивности? И какие лазейки использует Тегеран для развития своих наступательных технологий?"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
Беларусь выбирает мир цивилизации.Лукашенко остаётся действую-щим политиком в БУДУЩЕЙ МИРНОЙ Беларуси.
Это был бы важный шаг навстречу сражающейся Украине .
А що, бляха, заважає розмістити спостерігачів на СВОЇЙ стороні кордону?
за власть , а за постоянный контакт , круглый стол со своей оппозицией.
Надо было выпустить всех политзаключённых .
Но было бы сейчас НЕ УМНО подталкивать Лукашенка в ГЛУХОЙ УГОЛ .
Т.е не оставлять ему никаких шасов. Т.е в один УГОЛ с ПУТИНЫМ.
Умнее приоткрыть ему путь в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону.
И если он ПОЙДЁТ НАВСТРЕЧУ Украине и миротоворческий контингент
станет на границе двух стран , то Украина могла бы сделать президенту Беларуси ОТВЕТНЫЙ шаг навстречу . А именно : посодействовать ЕГО
ЛИЧНОМУ выступлению в ООН.
Или Григорьевич УЖЕ ПОНЯЛ , чего ждёт от него Беларусь , Украина ,его оппозиция и ЦИВИЛИЗАЦИЯ либо НЕТ. Это был рискованный для него
и для Беларуси шаг. Но сам заплыл в тупике- ему и решать.
Нема вже ніякої біларусі. Є новий регіон парашной *********.
І після ракет, які летять по нам з території цього регіона, відпетлять не вийде. Поруч з ****** гойдатиметься.
Хутор Дражно...горіло страшніше за Хатинь...