Украина в ОБСЕ призвала Беларусь согласиться на размещение международных наблюдателей на границе

Украина призывает режим Александра Лукашенко согласиться на развертывание миссии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе для мониторинга ситуации в сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Учитывая нехватку живой силы москва прилагает все усилия, чтобы полностью втянуть в войну другого своего сообщника - минск. И если у беларуси нет злых намерений, то почему бы не согласиться с инициативой развертывания пограничной миссии международных наблюдателей, которую недавно предложил президент Украины? Время игры закончилось", - заявил он.

По словам украинского посла, кремль продолжает не признавать реальность уже проигранной войны и пытается мобилизовать ресурсы своих единственных союзников – Беларуси и Ирана.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что иран сейчас уже стал соучастником преступления агрессии рф против Украины. "Только за последнюю неделю Россия нанесла удары по городам Украины с помощью более сотни иранских беспилотников-камикадзе. Это делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины", - заявил Цимбалюк.

При этом он обратил внимание на то, что именно москва пообещала Тегерану в обмен на помощь с беспилотниками: "Мы должны спросить себя, что москва пообещала Тегерану? Как Тегеран использует свой опыт эксплуатации беспилотников в этой войне высокой интенсивности? И какие лазейки использует Тегеран для развития своих наступательных технологий?"

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