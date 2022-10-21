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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина в ОБСЕ призвала Беларусь согласиться на размещение международных наблюдателей на границе

білорусь

Украина призывает режим Александра Лукашенко согласиться на развертывание миссии международных наблюдателей на украинско-белорусской границе для мониторинга ситуации в сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Учитывая нехватку живой силы москва прилагает все усилия, чтобы полностью втянуть в войну другого своего сообщника - минск. И если у беларуси нет злых намерений, то почему бы не согласиться с инициативой развертывания пограничной миссии международных наблюдателей, которую недавно предложил президент Украины? Время игры закончилось", - заявил он.

По словам украинского посла, кремль продолжает не признавать реальность уже проигранной войны и пытается мобилизовать ресурсы своих единственных союзников – Беларуси и Ирана.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что иран сейчас уже стал соучастником преступления агрессии рф против Украины. "Только за последнюю неделю Россия нанесла удары по городам Украины с помощью более сотни иранских беспилотников-камикадзе. Это делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины", - заявил Цимбалюк.

При этом он обратил внимание на то, что именно москва пообещала Тегерану в обмен на помощь с беспилотниками: "Мы должны спросить себя, что москва пообещала Тегерану? Как Тегеран использует свой опыт эксплуатации беспилотников в этой войне высокой интенсивности? И какие лазейки использует Тегеран для развития своих наступательных технологий?"

Читайте также: Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины и должна нести ответственность наравне с РФ, - Науседа

Автор: 

Беларусь (7890) граница (5269) ОБСЕ (4877) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+6
Нафіга цей цирк?
Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
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21.10.2022 13:31
+5
Ми то знаємо, але, на жаль, та ж Європа любить, щоб усе було документально зафіксовано. Тобто, щоб вважати лукашенку лайном, потрібно провести купу дослідів, аналізів і тому подібних досліджень. Хоча і без цього видно, що він лайно. Якось так
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21.10.2022 13:36
+4
А навіщо ? Ми що не знаєм що вони вороги ?
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21.10.2022 13:31
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Ннєт. На ето я пойтіть нє могу!
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21.10.2022 13:28 Ответить
А навіщо ? Ми що не знаєм що вони вороги ?
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21.10.2022 13:31 Ответить
Ми то знаємо, але, на жаль, та ж Європа любить, щоб усе було документально зафіксовано. Тобто, щоб вважати лукашенку лайном, потрібно провести купу дослідів, аналізів і тому подібних досліджень. Хоча і без цього видно, що він лайно. Якось так
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21.10.2022 13:36 Ответить
Як додатковий захист від повторного вторгнення.
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21.10.2022 13:37 Ответить
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21.10.2022 13:31 Ответить
Нафіга цей цирк?
Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
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21.10.2022 13:31 Ответить
Просто цырк ! То на иранцев открыли криминальные дела ,теперь вот этот бред !
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21.10.2022 13:36 Ответить
А що робити? Воювати за нас вони не будуть. Не робити нічого - теж не варіант. От і вибрали золоту середину - то кримінальні справи відкривають, то виявлять, що путін вже "в агонії", "в розпачі", "потерпіть ще трохи".... Дякуємо, що хоч зброю дають.
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21.10.2022 13:40 Ответить
Звичайно вони погодяться! Але при умові, що цими спостерігачами будуть козломорді.
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21.10.2022 13:37 Ответить
Або відправлять туди колишніх членів міссії ОБСЄ на Донбасі. Це ті сліпоглухонімі інваліди, які фізично могли тільки ходити на весілля до моторол та на посиденьки до донецьких розважальних закладів.
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21.10.2022 13:41 Ответить
Кажуть, іранські спостерігачі дуже професійні. Прямо з повітря можуть спостерігати. Дронами
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21.10.2022 13:44 Ответить
білоруси чекають на HIMARS ,який не буде розрізняти за кого білорус голосував...білоруси надіються відсидітись ...єта нє ми єта всьо лукашенка..да да єто он..ми ваще против вайни.
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21.10.2022 13:40 Ответить
Без дозволу *уйла він не погодиться. А відповідь *уйла відома. Так що не колотіть воду в склянці!
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21.10.2022 13:44 Ответить
Это последний шанс для Александра Григорьевича на перспективу для Беларуси и даже для себя :
Беларусь выбирает мир цивилизации.Лукашенко остаётся действую-щим политиком в БУДУЩЕЙ МИРНОЙ Беларуси.
Это был бы важный шаг навстречу сражающейся Украине .
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21.10.2022 13:49 Ответить
Я от тільки одного не пойняв.
А що, бляха, заважає розмістити спостерігачів на СВОЇЙ стороні кордону?
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21.10.2022 13:58 Ответить
а навіщо це лайно питати? нехай розміщуються з нашого боку
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21.10.2022 14:05 Ответить
Президент Беларуси - в смертельном тупике И ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ БЕЛАРУСИ. Сам туда заплыл. Надо было держаться ИЗО ВСЕХ СИЛ не
за власть , а за постоянный контакт , круглый стол со своей оппозицией.
Надо было выпустить всех политзаключённых .
Но было бы сейчас НЕ УМНО подталкивать Лукашенка в ГЛУХОЙ УГОЛ .
Т.е не оставлять ему никаких шасов. Т.е в один УГОЛ с ПУТИНЫМ.
Умнее приоткрыть ему путь в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону.
И если он ПОЙДЁТ НАВСТРЕЧУ Украине и миротоворческий контингент
станет на границе двух стран , то Украина могла бы сделать президенту Беларуси ОТВЕТНЫЙ шаг навстречу . А именно : посодействовать ЕГО
ЛИЧНОМУ выступлению в ООН.
Или Григорьевич УЖЕ ПОНЯЛ , чего ждёт от него Беларусь , Украина ,его оппозиция и ЦИВИЛИЗАЦИЯ либо НЕТ. Это был рискованный для него
и для Беларуси шаг. Но сам заплыл в тупике- ему и решать.
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21.10.2022 14:29 Ответить
Бла бла бла.
Нема вже ніякої біларусі. Є новий регіон парашной *********.
І після ракет, які летять по нам з території цього регіона, відпетлять не вийде. Поруч з ****** гойдатиметься.
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21.10.2022 14:37 Ответить
"ЗЕ СЛУГИ" від імені народу України знову закликають прорашистську шарагу ОБСЄ.від котрої крім ціленаведення рашистів на розміщення ЗСУ до цього .толку ніякого не було
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21.10.2022 14:55 Ответить
В 1943 году на территории белорашки...НКВДисты сожгли заживо жителей хуторов Хатынь и Дражно ..., самое интересное что оба хутора сожгли за то что не дали быдлу Мавзолейному жратвы ..як у ті часи харчів...
Хутор Дражно...горіло страшніше за Хатинь...
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21.10.2022 15:20 Ответить
 
 