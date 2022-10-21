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Новости Агрессия России против Украины
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На Каховскую ГЭС Россия должна допустить международных наблюдателей, чтобы развеять обвинения в намерении подорвать ее, - Линкявичюс

гес,каховська

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия должна пустить международных наблюдателей. Только таким образом можно отвергнуть обвинения в намерении подорвать ее.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чтобы развеять обвинения по поводу минирования дамбы в Херсонской области, Россия должна допустить туда международных наблюдателей. Подрыв (Каховской ГЭС - ред.) может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, полная ответственность за которую ляжет исключительно на Россию", - написал Линкявичюс.

Читайте также: Каховскую ГЭС россияне заминировали еще в апреле. Сейчас минируют шлюзы и опоры, - ГУР

Автор: 

ГЭС (118) Каховка (95) Линкявичюс Линас (214)


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Ніхто нікого не допустить ,Лінкявічус. Туди просто ЗСУ зайдуть без спросу у всякої кацапської потолочі.
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21.10.2022 15:15 Ответить
Єрмак все правильно робить. Сказати, як та газета британська шо "Всьо, напали"., а Зеля - Гигиги, шашликіііі.
Мужній, без Єрмака ми би вже співали Калінку-малінку ті їздили на відповідних "машинах", пробач Алах, це було б богопротивно.
Агресивно виборює незалежність, Єрмак просто настільки чоловіколюбний що навіть попи схиляються перед Його стійкістю. Затримав, відвернув, встояв, бореться, попри дрібні козні Попрошенка. Все просто - боремось задля перемоги, сказав непорушний Єрмак. Мммм, оця насолода на хвилинку зрозуміти як бути єрмакофродитом... маловартісно, але все ж таки. Лещенок - чорт і прочіє такіє же.
хоча...., а може Єрмак крутий?
ну, для своїх дітей там чи шо?
о б*же, це важко, подумати що ти Єрмак.
я старався... хоча.. Мерседес.... оооо, я-я, ох ето шампанскоє, уууу, прочь рукі женщіна, я замужем, Зєляяяяя, тут у тєбя сопєрніцаааааа, пратііівная, поди прочь
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21.10.2022 15:18 Ответить
Я так дивлюсь , що світу пофіг Україна.Стільки країн проти війни і нічого не можуть зробити одному злочинцю . Це абсурд . А де ООН і інші миротворчі організації. Для чого вони створювались ? Якби всі країни світу , а в основному Європа і Америка депортувала росіян і закрила для них кордон , закрила торгівлю з вбивцями народу України , то і війна б скоріш закінчилась . А так , за зброю подяка , але мало і не вся , що треба. Настає зневіра до цих задемократизованих країн. Бо давали слово про захист України при здачі ядерної зброї , а на практиці це все ,,фількина ,, грамота. Якщо так піде , то світ , який є зараз , повинен згинути , бо кругом одна брехня і ,,демократія,,. Якщо зірвуть каховське греблю , а вони її зірвуть , то світ буде ,, глибоко сумувати,, , а нам що з цього? Значить потрібно рвати їх , кацапська аес , щоб знищити все. Може я в чомусь помиляюсь , але дивлячись на реагування держав приходить зневіра до до всього демократичного, бо тільки сила може здолати зло кацапщини. А потім може прийти зневіра , що хтось є вище , який дивиться на вбивства дітей , жінок , цілковите знищення української нації.
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21.10.2022 15:25 Ответить
У кожної країни повинна бути своя зброя для захисту кордонів,як у Ізраіля...
Так,тільки сила проти сили...
Хто відповідальний за виробництво зброї в Україні? - той і винен у загибелі тисяч наших громадян,у захопленні наших територій.
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21.10.2022 16:03 Ответить
а русня такая:

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21.10.2022 16:31 Ответить
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина.
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21.10.2022 16:39 Ответить
Правый берег выше, Херсон сам не затопит, больше пострадает именно левый берег с стороны Крыма, затопит трасу для снабжения голая пристань железный порт, не вижу какой-то стратегической выгоды от этого для кремля, хотя фактор простого идиотизма не стоит отвергать
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21.10.2022 18:54 Ответить
 
 