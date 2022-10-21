На Каховскую ГЭС Россия должна допустить международных наблюдателей, чтобы развеять обвинения в намерении подорвать ее, - Линкявичюс

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия должна пустить международных наблюдателей. Только таким образом можно отвергнуть обвинения в намерении подорвать ее.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чтобы развеять обвинения по поводу минирования дамбы в Херсонской области, Россия должна допустить туда международных наблюдателей. Подрыв (Каховской ГЭС - ред.) может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, полная ответственность за которую ляжет исключительно на Россию", - написал Линкявичюс.

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