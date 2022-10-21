На Каховскую ГЭС Россия должна допустить международных наблюдателей, чтобы развеять обвинения в намерении подорвать ее, - Линкявичюс
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия должна пустить международных наблюдателей. Только таким образом можно отвергнуть обвинения в намерении подорвать ее.
Об этом Линкявичюс написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Чтобы развеять обвинения по поводу минирования дамбы в Херсонской области, Россия должна допустить туда международных наблюдателей. Подрыв (Каховской ГЭС - ред.) может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, полная ответственность за которую ляжет исключительно на Россию", - написал Линкявичюс.
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Мужній, без Єрмака ми би вже співали Калінку-малінку ті їздили на відповідних "машинах", пробач Алах, це було б богопротивно.
Агресивно виборює незалежність, Єрмак просто настільки чоловіколюбний що навіть попи схиляються перед Його стійкістю. Затримав, відвернув, встояв, бореться, попри дрібні козні Попрошенка. Все просто - боремось задля перемоги, сказав непорушний Єрмак. Мммм, оця насолода на хвилинку зрозуміти як бути єрмакофродитом... маловартісно, але все ж таки. Лещенок - чорт і прочіє такіє же.
хоча...., а може Єрмак крутий?
ну, для своїх дітей там чи шо?
о б*же, це важко, подумати що ти Єрмак.
я старався... хоча.. Мерседес.... оооо, я-я, ох ето шампанскоє, уууу, прочь рукі женщіна, я замужем, Зєляяяяя, тут у тєбя сопєрніцаааааа, пратііівная, поди прочь
Так,тільки сила проти сили...
Хто відповідальний за виробництво зброї в Україні? - той і винен у загибелі тисяч наших громадян,у захопленні наших територій.