У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы, - Воздушные силы
У Украины нет средств противодействия иранским баллистическим ракетам, которые могут появиться на вооружении армии РФ, но Вооруженные Силы Украины работают над этим.
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге 21 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"К сожалению, есть такая информация, что Россия будет усиливаться именно баллистикой. Хочу сразу подчеркнуть, что против баллистических ракет, как говорят наши специалисты по РСЗО, лучшая защита – уничтожить их там, где они стоят, или по дороге. Прятаться [нужно], безусловно, потому что аэробаллистическая ракета летит сверху и падает с огромной скоростью", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что в Украине на сегодняшний день нет средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы противодействовать этому виду оружия, но ВСУ ищут методы.
"Иран будет, вероятно, поставлять [баллистические ракеты], если в мире не найдутся какие-то механизмы остановить эти поставки", – сказал спикер Воздушных сил.
Из "положительного" Игнат выделил то, что такие поставки говорят о дефиците в армии РФ на баллистические ракеты. Ракеты такого типа – "Искандер-М" – размещены в Калининградской области РФ и на территории Беларуси.
"Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары этими ракетами, а то, что в России они уже в дефиците, – это хорошая новость. Просто так Иран бы не просили", – сказал Игнат, подчеркнув, что иранские ракеты существенно проигрывают российским по техническим характеристикам.
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Ахметов та Коломойськийта ще багато маленьких паразитів, рахуй хто зараз ганяє по Неньці на внедорожнику не являючись дотичним до ЗСУ - також паразит низового рівня.
Саме через высосану економіку ми не можем купити 1 млн будь чого щоб розбомбити всі пускові та інші засоби війни Москалів...
Тобто контроль за смертями не в наших руках... ми лишень спосіб, який при необхідності лишать всього.
Якщо ви цього з 2014 по сьогодні не зрозуміли...
Нам мільярди долларів постачають, не в них проблема, а в тому, що непотріб з умовного Парагваю нам не допоможе, а умовний Хаймарс треба виколупувати у тих стран, зо не дуже хочуть з ними самі розлучатися…
Нема бюджету - нема розцвіту оборонного комплексу... стадо кормлять олігархи із ТБ, а все геноцидне робиться під ковдрою. Логіка стада відсутня для розуміння чому Беня списує відкрито багато млрд... А до цього був "приват" який вивів в офшори більше ніж 10 млрд долл (оцінка Саакашвілі по привату була 24 млрд уе, але без підрахунку скільки посередників "дали кредитів" а потім удалили весь документооборот... Тобто тоді під Петром тихенько крали - а тепер відкрито...
Ось вам питання: вкрав умовний Зе на дороги з ковідфонду та МО, а потом "Вагнергейт" - здача Херсону - а москаль дороги не перебиває ракетами (по доктрині війни це обов'язково). Запам'ятайте це питання - відповідь будет десь в 25 році.
Але, можливо, поспішаю: як гадаєте чого бетонку не трогає тварь?
нікуа не зрозуміло...
новый лучше чем-то кроме того что он новый?))
Союзницького або просто Договору.
Будапештський виявився "декларацією намірів"..
Теоретично можна ракету і рогаткою збити, але ж краще мати дієвіші засоби для цього
Они 10 месяцев назад в Белгороде в очереди стояли.
Вот видите,ЗЕ уже тогда внедрял наших диверсантов во вражеское логово.
"грім-2" розроблено для саудитів
ЯК і обіцянки Демократа байдена зокрема про Лендліз..
але Ігнатові її не дадуть (щоправда, він і не просив)
20 октября в Москву из тегерана прилетел грузовой Boeing 747 (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, а уже 21 числа Ил-76 (EP-PUS) ВВС Ирана.
https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
ми віримо в тебе, Марку, не зупиняйся!
А Ахметов с Коломойским сколько
военных заводов за рубежом купили,открыли?
країна під санкціями спромоглась наладити виробництво балістичних ракет та сотен (тисяч) дронів, а Україна на 8 році війни продовжує й дедалі вкладатись в асфальт
результат передбачуваний, нажаль...