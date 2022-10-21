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Уоллес не будет бороться за должность премьера и склоняется к поддержке Джонсона

бен,уоллес,воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Уоллес отказался участвовать в гонке и дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона.

Он не был категоричен в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру.

"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, в то же время добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования по его поведению.

Читайте также: Джонсон - на втором месте среди претендентов на премьера Британии, - ВВС

Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "кто имеет мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.

Уоллес добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.

Читайте также: Джонсон поздравил Трасс и назвал поддержку Украины среди своих главных достижений в должности премьера Великобритании

Автор: 

Великобритания (4947) Джонсон_Борис (504) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+9
Ніякий індус ніколи не стане справжнім британцем. Альтернативи Борісу не може бути зараз.
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21.10.2022 15:46
+8
говорят в мацкве кур доят

був би компромат, то не був би міністром

Серу Бену велика подяка від українців за підтримку Джонсонюка !
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21.10.2022 16:15
+7
Чудовий тандем! Перемоги друзям України!
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21.10.2022 15:48
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Джонсонюка у прем"єри!
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21.10.2022 15:45 Ответить
Ніякий індус ніколи не стане справжнім британцем. Альтернативи Борісу не може бути зараз.
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21.10.2022 15:46 Ответить
Говорят на Воллеса есть какой-то жесткий компромат за грехи молодости. Когда он только пошел баллотироваться летом, то его пригласили к себе управляющие тори, показали ему что они это знают и убедили не балотироваться.
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21.10.2022 15:46 Ответить
говорят в мацкве кур доят

був би компромат, то не був би міністром

Серу Бену велика подяка від українців за підтримку Джонсонюка !
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21.10.2022 16:15 Ответить
Чудовий тандем! Перемоги друзям України!
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21.10.2022 15:48 Ответить
"Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки"
- Скажи, чи буде Світ поглинений Хаосом?
- Ні, але буде така запекла боротьба за Абсолютний Порядок, що каменя на камені не залишиться.
"І рада, рада вже була, що вийшла за каліку".
Там, де завзято ганяються за ідеалом, зрештою отримують ледь не найгірший можливий варіант.
Тому що всі гарні забраковані як неідеальні, всі прийнятні кудись сплили, часу гурманити вже немає, доводиться обирати серед сміття, що залишилось.
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21.10.2022 15:52 Ответить
Це визиває повагу.
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21.10.2022 15:53 Ответить
Хочеться лише запитати, "Що з їбалом, Дімон-Утачька?".
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21.10.2022 16:05 Ответить
асвальт піднявся та вдарив
в черговий раз
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21.10.2022 16:17 Ответить
Пане ДЖОНСОНЮК - Україна за тебе!!!
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21.10.2022 16:26 Ответить
а я скажу вам --ЕСЛИ ПРОЙДЕТ ДЖОНСОН,то ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ кремля пропадет и даже вспоминать небудут и !!!! БЕЛОРУССИЯ никогда невойдет в войну, и даже ИРАН обмякнет.А еще победа ДЖОНСОНА --это победа над трампистами и республиканцы наконец,избявяться от этого дивного трампа!! ДЖОНСОН -это КОНЕЦ войне и нынишней россии-НЕ мало, не богато и ВСЯ НОРМАЛЬНАЯ ЕВРОПА должна как-то помочь в этом
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21.10.2022 16:41 Ответить
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21.10.2022 21:14 Ответить
 
 