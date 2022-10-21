Уоллес не будет бороться за должность премьера и склоняется к поддержке Джонсона

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Уоллес отказался участвовать в гонке и дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона.

Он не был категоричен в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру.

"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, в то же время добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования по его поведению.

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Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "кто имеет мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.

Уоллес добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.

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