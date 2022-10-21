Уоллес не будет бороться за должность премьера и склоняется к поддержке Джонсона
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.
Уоллес отказался участвовать в гонке и дал понять, что будет поддерживать Бориса Джонсона.
Он не был категоричен в своей поддержке, но сказал, что "склоняется" к бывшему премьер-министру.
"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону", - сказал он, в то же время добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования по его поведению.
Уоллес стал вторым министром кабинета министров, который публично поддержал Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.
Уоллес сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "кто имеет мандат", отметив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года.
Уоллес добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.
Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.
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- Скажи, чи буде Світ поглинений Хаосом?
- Ні, але буде така запекла боротьба за Абсолютний Порядок, що каменя на камені не залишиться.
"І рада, рада вже була, що вийшла за каліку".
Там, де завзято ганяються за ідеалом, зрештою отримують ледь не найгірший можливий варіант.
Тому що всі гарні забраковані як неідеальні, всі прийнятні кудись сплили, часу гурманити вже немає, доводиться обирати серед сміття, що залишилось.
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