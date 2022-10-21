После поджога гостиницы с украинцами в Германии Киев просит ЕС не предоставлять убежища уклонистам из РФ: Россияне угрожают физической расправой украинским женщинам и детям

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом гостиницы для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где находятся беженцы из Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении омбудсмана.

"В среду вечером 19 октября 2022 года в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Глава муниципалитета Гросс-Стремкендорфи Тино Шоман заявил, что есть основания полагать, что пожар был устроен намеренно. В этот же день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.

На момент пожара в помещении находились 17 человек – 14 украинцев, которые убегали от последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, переместились в Германию и трое сотрудников немецкого Красного Креста, непосредственно заботящегося о помещении. К счастью, все лица остались невредимыми, поскольку смогли вовремя покинуть дом.

Выражаю обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей. Мы получаем такие сообщения и считаем неприемлемой ситуацию, когда убегая от вооруженной агрессии в своей стране граждане становятся жертвами в местах временного убежища.

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Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан.

Важным элементом таких решений должна быть широкая информационная кампания для украинцев и наличие горячих линий, на которую граждане Украины могли обращаться в случае угроз или других инцидентов, которые могут повредить их жизни и здоровью. Особенностью угроз со стороны граждан Российской Федерации или этнических россиян является отсутствие языкового барьера для обидчика и часто отсутствие возможности оперативно сообщить полиции об инциденте из-за отсутствия знаний немецкого языка на уровне свободного общения по телефону.

Таким образом, во избежание чрезвычайных ситуаций, в частности в странах Европейского Союза, и обеспечения стабильных и безопасных условий для украинских беженцев в ЕС, как Омбудсман Украины обращаюсь.

К правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в Российской Федерации, до тех пор, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в большинстве своем это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны Российской Федерации и невозможности возвращения домой", - говорится в заявлении Лубинца.