После поджога гостиницы с украинцами в Германии Киев просит ЕС не предоставлять убежища уклонистам из РФ: Россияне угрожают физической расправой украинским женщинам и детям
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом гостиницы для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где находятся беженцы из Украины.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении омбудсмана.
"В среду вечером 19 октября 2022 года в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Глава муниципалитета Гросс-Стремкендорфи Тино Шоман заявил, что есть основания полагать, что пожар был устроен намеренно. В этот же день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.
На момент пожара в помещении находились 17 человек – 14 украинцев, которые убегали от последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, переместились в Германию и трое сотрудников немецкого Красного Креста, непосредственно заботящегося о помещении. К счастью, все лица остались невредимыми, поскольку смогли вовремя покинуть дом.
Выражаю обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей. Мы получаем такие сообщения и считаем неприемлемой ситуацию, когда убегая от вооруженной агрессии в своей стране граждане становятся жертвами в местах временного убежища.
Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан.
Важным элементом таких решений должна быть широкая информационная кампания для украинцев и наличие горячих линий, на которую граждане Украины могли обращаться в случае угроз или других инцидентов, которые могут повредить их жизни и здоровью. Особенностью угроз со стороны граждан Российской Федерации или этнических россиян является отсутствие языкового барьера для обидчика и часто отсутствие возможности оперативно сообщить полиции об инциденте из-за отсутствия знаний немецкого языка на уровне свободного общения по телефону.
Таким образом, во избежание чрезвычайных ситуаций, в частности в странах Европейского Союза, и обеспечения стабильных и безопасных условий для украинских беженцев в ЕС, как Омбудсман Украины обращаюсь.
К правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в Российской Федерации, до тех пор, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в большинстве своем это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны Российской Федерации и невозможности возвращения домой", - говорится в заявлении Лубинца.
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найважкіші бої у другій світовій з фашистами вели Українці котрі і загинули у більшій кількості 40-44% від загальних втрат.
Українці були як берсерки, винахідливі бійці, в той час як "руцкіє" були більше зачморені режимом.
У Німеччині найбільша діаспора кацапів, яка зараз може поповнитись новими виродками, що бігуть від мобілізації, а не засуджують війну проти українців.
І тоді )(уйло зі своіми маніакальними уявленнями про "рузький мир" піде до Німеччині (або інших західних країн) визволяти "руськогаварящих."
Израильтяне добровольцы сейчай погибают за Украину.
Читаймо:
3. На Украине мы защищаем Россию
Украины как государства нет, есть территория бывшей УССР, временно оккупированная террористической
бандой. Вся власть там сосредоточена в руках граждан
Израиля, США, Великобритании, которые организовали геноцид коренных жителей, «сократив» за годы «независимости» 20 миллионов человек.
4. Кто такие украинцы
Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими.
Но 30 лет незалежности их лишали нормального образования, культуры, родного языка и превращали в «одичалых»
русофобов.
https://vvo.ric.mil.ru/upload/site176/s0uiIlbANp.pdf
Ми і так знаємо, що "Мы тут не пре чьом эта фсьо палитики на вайне зарабатывают дагаварица ни могут восем лет дамбили бамбас нада была слажить аружие..."
В Риге знакомым сожгли микроавтобус, предположительно за их участие в сборе гуманитарки для Украины.
В Латгалии в гостевом доме приютившем несколько десятков украинцев сожгли машины беженцев и пострадала машина хозяина.
У нас, конечно своих рашистских ГНИД полно, но приютить пропутинских мразей типа Чулпан Хаматовой могут только умалишённые!
Після перемоги, відкриють кордони для українських чоловіків, і ці країни чекає хвиля мордобоїв - помста за наших жінок і дітей яких москалі ображають поки українці воюють на війні яку вони не починали. Але завершать