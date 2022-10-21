РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4777 посетителей онлайн
Новости
16 331 57

После поджога гостиницы с украинцами в Германии Киев просит ЕС не предоставлять убежища уклонистам из РФ: Россияне угрожают физической расправой украинским женщинам и детям

біженці

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после инцидента с вероятным поджогом гостиницы для украинских беженцев в Германии выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где находятся беженцы из Украины.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении омбудсмана.

"В среду вечером 19 октября 2022 года в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар. Глава муниципалитета Гросс-Стремкендорфи Тино Шоман заявил, что есть основания полагать, что пожар был устроен намеренно. В этот же день полиция проверяла жилье в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери дома.

На момент пожара в помещении находились 17 человек – 14 украинцев, которые убегали от последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, переместились в Германию и трое сотрудников немецкого Красного Креста, непосредственно заботящегося о помещении. К счастью, все лица остались невредимыми, поскольку смогли вовремя покинуть дом.

Выражаю обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины. Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей. Мы получаем такие сообщения и считаем неприемлемой ситуацию, когда убегая от вооруженной агрессии в своей стране граждане становятся жертвами в местах временного убежища.

Также читайте: Украина требует от Красного Креста публичных заявлений о том, что Россия не предоставляет им гарантий безопасности

Призываю власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан.

Важным элементом таких решений должна быть широкая информационная кампания для украинцев и наличие горячих линий, на которую граждане Украины могли обращаться в случае угроз или других инцидентов, которые могут повредить их жизни и здоровью. Особенностью угроз со стороны граждан Российской Федерации или этнических россиян является отсутствие языкового барьера для обидчика и часто отсутствие возможности оперативно сообщить полиции об инциденте из-за отсутствия знаний немецкого языка на уровне свободного общения по телефону.

Таким образом, во избежание чрезвычайных ситуаций, в частности в странах Европейского Союза, и обеспечения стабильных и безопасных условий для украинских беженцев в ЕС, как Омбудсман Украины обращаюсь.

К правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в Российской Федерации, до тех пор, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в большинстве своем это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны Российской Федерации и невозможности возвращения домой", - говорится в заявлении Лубинца.

беженцы (1639) Германия (6947) россия (95467) угрозы (851) Евросоюз (17113) мобилизация (2756) Лубинец Дмитрий (457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Кацапи які тікають від мобілізації вони звісно хотять щоб Росія воювала але самі здохнути бояться . Чому взагалі цих ухилянтів приймають до Європи ? Вони весь світ ненавидять .
показать весь комментарий
21.10.2022 17:20
+25
А в чем не прав? У нас уехали женщины с детьми от обстрелов и взрывов и выживают там как могут. И9 параши свалили быки крепкие, потому что хотят по телеку смотрят как другие хохлов мочат, а я сам боюсь хаймарс на голову и по колено в грязи в окопы холодном сидеть, поэтому буду в сытой Германии до украинских детей до.********* и пиз.деть про русский мир... Просто гниль и генетический мусор на планете
показать весь комментарий
21.10.2022 18:11
+21
Виперти кацапню на їхні "ісконно кацапські" болота-нехай там квакають!
показать весь комментарий
21.10.2022 17:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи які тікають від мобілізації вони звісно хотять щоб Росія воювала але самі здохнути бояться . Чому взагалі цих ухилянтів приймають до Європи ? Вони весь світ ненавидять .
показать весь комментарий
21.10.2022 17:20 Ответить
При этом в Германии не хватает жилья, его просто уже нет для настоящих беженцев
показать весь комментарий
21.10.2022 21:18 Ответить
З точки зору загідних і взагалі загальнолюдських цінностей воно правильно. Але мклалось так що в Європі дивляться на московитіа як на священних тварин- вони понесли страшні жертви у 2 св (а решта народіа совка що менше терпіли і загинули ?), по друге це невибагливі інвестори і покупці які скуповують все підряд аби тільки виглядало шикарно
показать весь комментарий
21.10.2022 17:30 Ответить
Україна була під окупацією та
найважкіші бої у другій світовій з фашистами вели Українці котрі і загинули у більшій кількості 40-44% від загальних втрат.
Українці були як берсерки, винахідливі бійці, в той час як "руцкіє" були більше зачморені режимом.
показать весь комментарий
21.10.2022 21:40 Ответить
Кацапы жгут женщин и детей а ты сволочь о чем?
показать весь комментарий
21.10.2022 17:31 Ответить
Германии надо полностю пересмотреть свою имиграционную политику. У них, начиная с девяностых, уже понаехало чёрт знает кто.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:36 Ответить
Політика на заході одна - задобрювання московитів та отримати з них побільше зиску. Мій товариш працює в одній з краін європи котра ну дуже і дуже допомагає нам ******** зброєю, люди там все розуміють, але коли іх запитує чи будуть вони битися з рах то відповідають що ні, здадуться в полон і капітулюють щоб без жертв і руйнувань. Битися будуть поляки, прибалти може фіни і шведи. ***** на це розраховував і розраховує, що всі пересруть
показать весь комментарий
21.10.2022 17:49 Ответить
Франція або Голландія, однакові
показать весь комментарий
21.10.2022 18:14 Ответить
эти страны просто не ели своих детей, поэтому согласны здатися в полон і капітулювати щоб без жертв і руйнувань
показать весь комментарий
21.10.2022 21:25 Ответить
Вони не розуміють головного і не дивляться у майбутнє.

У Німеччині найбільша діаспора кацапів, яка зараз може поповнитись новими виродками, що бігуть від мобілізації, а не засуджують війну проти українців.
І тоді )(уйло зі своіми маніакальними уявленнями про "рузький мир" піде до Німеччині (або інших західних країн) визволяти "руськогаварящих."
показать весь комментарий
21.10.2022 17:55 Ответить
Фраза, яку почула кілька років тому моя дружина, прогулюючись біля Бранденбурзьких воріт: "Панаєхалі тут!". Це говорили між собою дві місцеві "німкені".
показать весь комментарий
21.10.2022 18:00 Ответить
Охотно верю. Типичных заМКАДских кацапских тётушек, стаи которых 20+ лет назад часто видел в Нюнберге на лавочках в станции метро ************ у здания Quelle (похоже они там на конвейерах пахали), в западе теперь трудно найти. За несколько десятилетий кацапы в эмиграции видоизменяется и становится похожими на местных. Сохраняя при этом свою кацапскую сущность. Если ***** двинет войска в запад, они будет встречать их с цветами.
показать весь комментарий
22.10.2022 01:08 Ответить
Все правильно написал кроме последних слов. Не забывай, что кто то может написать "як х-м за Голодомор".
показать весь комментарий
21.10.2022 21:17 Ответить
Ми за Голодомор нікому крім жидобільшовиків претензій не предявляємо.
показать весь комментарий
22.10.2022 03:24 Ответить
Есть только большевики- чекисты. И они резали евреев так же как нацисты.
Израильтяне добровольцы сейчай погибают за Украину.
показать весь комментарий
23.10.2022 15:05 Ответить
Ти б історію трохи почитав. І статистику. На всю Україну зараз навряд чи вдасться знайти хоча б тисяч 20 жидів. Повтікали "патріоти" і ще тисячі в черзі на репатріацію. І продовжують тікати, але не в Ізраїль бо там нескінченна війна. В 2001 (перепис) їх тут лишалось 103 тисячі. Вони вже чомусь не хочуть будувати тут "Новий Єрусалим" в Одеській області...
показать весь комментарий
23.10.2022 15:54 Ответить
Виперти кацапню на їхні "ісконно кацапські" болота-нехай там квакають!
показать весь комментарий
21.10.2022 17:47 Ответить
Той, з кого бере приклад кремлівський недопалок, хотів частину кацапні знищити, а решту викинути, як непотріб, за Уральський хребет, у тайгу.
показать весь комментарий
21.10.2022 18:41 Ответить
і кажи тепер, що був не правий...
показать весь комментарий
21.10.2022 20:04 Ответить
Правильно казав колись брат рюZZkiх баранів...Йосіф Джугашвиі....харошій рюZkiй ...дохлій рюSSkiй...🦍💀💀
показать весь комментарий
21.10.2022 17:56 Ответить
А як ще рузьге можуть ставитись до українців?
Читаймо:

3. На Украине мы защищаем Россию
Украины как государства нет, есть территория бывшей УССР, временно оккупированная террористической
бандой. Вся власть там сосредоточена в руках граждан
Израиля, США, Великобритании, которые организовали геноцид коренных жителей, «сократив» за годы «независимости» 20 миллионов человек.
4. Кто такие украинцы
Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими.
Но 30 лет незалежности их лишали нормального образования, культуры, родного языка и превращали в «одичалых»
русофобов.

https://vvo.ric.mil.ru/upload/site176/s0uiIlbANp.pdf
показать весь комментарий
21.10.2022 18:06 Ответить
Зачим ви сюди принесли російську пропаганду?

Ми і так знаємо, що "Мы тут не пре чьом эта фсьо палитики на вайне зарабатывают дагаварица ни могут восем лет дамбили бамбас нада была слажить аружие..."
показать весь комментарий
21.10.2022 19:33 Ответить
А в чем не прав? У нас уехали женщины с детьми от обстрелов и взрывов и выживают там как могут. И9 параши свалили быки крепкие, потому что хотят по телеку смотрят как другие хохлов мочат, а я сам боюсь хаймарс на голову и по колено в грязи в окопы холодном сидеть, поэтому буду в сытой Германии до украинских детей до.********* и пиз.деть про русский мир... Просто гниль и генетический мусор на планете
показать весь комментарий
21.10.2022 18:11 Ответить
Вообще то у нас война на уничтожение, захват территории это второстепенное. Ежедневно бомбят, после каждой деокупации постоянно массовые захоронения, и пытки обнаруживаются. Вся русня пишет в интернете что мало смертей. А наши смелые беженцы призывного возраста, проходят мимо русни в европе, и вообще молчат. Сейчас для украинцев закон отношений один, увидел русака - убей! Правильно поступили на видео которое кочует по телеге, где русскому ****** разбили ****, где то в туалете в Европе. Вот минимум так нужно делать.
показать весь комментарий
21.10.2022 18:16 Ответить
Тут так не працює.. в Європі в основному правові держави і вони не допустять безкарності на своїй території, один два таких випадки і для України закриють кордони. Тому тільки поліція і тільки резонанс у смі, ніяких самосудів або щось подібного. Там пару осіб витурили з Германії в напрямку скрєп, бо був резонан
показать весь комментарий
21.10.2022 18:37 Ответить
Коли наші чоловіки знов поїдуть закордон, таких випадків буде не один і не два
показать весь комментарий
21.10.2022 19:08 Ответить
От візьмуть і закриють кордони за те що у них безлад із-за неадекватних скрепоносців. А хто у них буде працювати, кацапи чи араби? Чи Ганси,.. будуть самі працювати на важкій роботі? Ні, вони вже не звикли.
показать весь комментарий
22.10.2022 16:10 Ответить
Не может быть никакого "но", хороший русский мертвый русский, и *****, хороший он плохой или ******* весёлый, русня это гниль, любая, любого пола любого возраста
показать весь комментарий
21.10.2022 18:21 Ответить
Гнать к ****** надо всех рашистских трусливых выродков, которые с февраля визжали про "мочить х*хлов", а потом поджав хвост обоссав колени ломанулись в НАТОвские страны!

В Риге знакомым сожгли микроавтобус, предположительно за их участие в сборе гуманитарки для Украины.
В Латгалии в гостевом доме приютившем несколько десятков украинцев сожгли машины беженцев и пострадала машина хозяина.

У нас, конечно своих рашистских ГНИД полно, но приютить пропутинских мразей типа Чулпан Хаматовой могут только умалишённые!
показать весь комментарий
21.10.2022 18:24 Ответить
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viesu-maja-pie-raznas-ezera-sadedzinats-saimnieka-un-ukrainas-beglu-auto.a477156/
показать весь комментарий
21.10.2022 18:27 Ответить
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viesu-maja-pie-raznas-ezera-sadedzinats-saimnieka-un-ukrainas-beglu-auto.a477156/ В гостевом доме у озера Разна сожжены машина хозяина и машина украинского беженца
показать весь комментарий
21.10.2022 18:28 Ответить
https://nra.lv/latvija/regionos/393830-latgale-aizdedzinata-ukrainu-beglu-automasina.htm В Латгалии задержаны персоны за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей
показать весь комментарий
21.10.2022 18:30 Ответить
Хай в Азію біжать!
показать весь комментарий
21.10.2022 18:29 Ответить
Азія " им не должна", у ментальності азійця мусульманина відсутнє посуття " сострадания к народу ппбедившему фашизм"
показать весь комментарий
21.10.2022 18:32 Ответить
На свою історичну батьківщину в монголію
показать весь комментарий
21.10.2022 19:39 Ответить
Ще після підпалу дитячого садочка в Лейпцігу,куди ходили українські діти,я волала у всіх соцмережах про беззахисність наших мам з дітками,які опинились без чоловіків закордоном.Наш Кулєба сподобився через 3 місяці рота відкрити на цю тему,яка ганьба!
показать весь комментарий
21.10.2022 18:49 Ответить
Зевлада про пересічних ніколи і не думала. Хіба що в контексті "общипування гусака"
показать весь комментарий
21.10.2022 19:06 Ответить
А коли це з кацапами було комфортно співіснувати? Навіть до війни,згадайте ці закордонні готелі з позначкою "russian free". Бо з ними поряд нормальні люди не хотіли відпочивати. А зараз,це взагалі скажені собаки. Не розумію чому їх пускають у "загнивающий запад".
показать весь комментарий
21.10.2022 18:56 Ответить
Вже закордоном повно проросійського бидла яке прикликало руський мір а тепер під виглядом українських біженців заполонили ЄС, США і Канаду.
Після перемоги, відкриють кордони для українських чоловіків, і ці країни чекає хвиля мордобоїв - помста за наших жінок і дітей яких москалі ображають поки українці воюють на війні яку вони не починали. Але завершать
показать весь комментарий
21.10.2022 19:04 Ответить
Пока касапы не ******** пару европеских стран и столиц, ничего никто не поймет. Иногда даже жаль что на ихнем пути оказались мы. Я бы по телеку посмотрел как горит ну пусть не Варшава с Прагой, там люди все понимают в основном, но Берлин и Париж можно было бы побомбить, а потом послушать про их толерантность и любовь к рахе. Ничего личного или кровожадного, но.. по другому не дойдет(
показать весь комментарий
21.10.2022 19:14 Ответить
Та вислати їх нахрен вони всі підтримують війну в Україні і в параше і в ЕС
показать весь комментарий
21.10.2022 19:34 Ответить
Я уверен , это дело рук местной ваты, казахстанско- уральского происхождения. Так называемые "немцы", с поволжья. А по сути орков. Они там нихера не боятся беззубой власти. Депортация им не грозит. Как и мобилизация. Таких только показательный отстрел может испугать.
показать весь комментарий
21.10.2022 19:44 Ответить
Там э націоналістичні ланки, спонсором яких є ро яксія..
показать весь комментарий
21.10.2022 19:59 Ответить
Ну що ж ,з цього приводу можу можу нагадати про український п р о в і д . Хто не в курсі , поцікавтесь ,у вікі ,що це таке . Слава Україні ! Слава нації! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
21.10.2022 20:14 Ответить
Кацапські раби повинні сидіти на галєрах удома.
показать весь комментарий
21.10.2022 20:21 Ответить
краще не їхати в країни "любетелів рускіх"
показать весь комментарий
21.10.2022 20:58 Ответить
Так, у Німеччині вже стає небеспечно . Там лапті відчувають повну безкарність, фройндшафт влади фрау штазі та ***** зробила свою справу.
показать весь комментарий
22.10.2022 00:19 Ответить
якщо не виженуть, прийдуть захищать їх права з раїсї
показать весь комментарий
22.10.2022 00:15 Ответить
 
 