Генштаб ВСУ предупреждает о вредоносном спаме, который присылают вроде бы с его страницы

Генштаб ВСУ сообщает о вредном спаме, поступающем вроде бы от пресс-службы Генштаба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержащим вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.п.).

Просим всех быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность".

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