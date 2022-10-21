Генштаб ВСУ предупреждает о вредоносном спаме, который присылают вроде бы с его страницы
Генштаб ВСУ сообщает о вредном спаме, поступающем вроде бы от пресс-службы Генштаба.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.
Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержащим вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.п.).
Просим всех быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность".
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