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Генштаб ВСУ предупреждает о вредоносном спаме, который присылают вроде бы с его страницы

генштаб,спам,вірус

Генштаб ВСУ сообщает о вредном спаме, поступающем вроде бы от пресс-службы Генштаба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры начали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ.

Спам-рассылка писем происходит по адресам, не имеющим никакого отношения к Вооруженным Силам Украины и содержащим вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и т.п.).

Просим всех быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и т.д.), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность".

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 66 750 человек, 243 вертолета, 2573 танков, 1648 артсистем, 5258 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Генштаб ВС (6250) спам (6)


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Кацапня сере де тільки може.
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21.10.2022 18:52 Ответить
Рузьге!
Ще "сурово брови насупьте" - точно пабєдитє!
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21.10.2022 18:52 Ответить
piter Rabbit
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21.10.2022 18:53 Ответить
.........Допи$делся:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-21/us-weighs-security-reviews-for-musk-deals-including-twitter-buy?leadSource=uverify%20wall .........Маска проверят на угрозу безопасности США после заявлений по Украине.......
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21.10.2022 19:02 Ответить
Не вже?
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21.10.2022 19:12 Ответить
Ген Штаб зная. Ставку скликати негайно.
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21.10.2022 19:14 Ответить
 
 