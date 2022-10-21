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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение суток 21 октября Силы обороны отразили атаки вблизи 8 населенных пунктов. Подтверждено поражение понтонной переправы в Херсоне, - Генштаб

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести сороковые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

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Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районам около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

В Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине.

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В то же время, в Пинском и Столинском районах республики Беларусь, белорусскими спецслужбами ужесточаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов.

В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

По имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.

На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника".

Генштаб ВС (6250) Херсон (2806) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+17
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.10.2022 19:00
+11
Війскові пишуть,вибачте за мат,прямий тест-"Таких *****, як сьогодні, підари під Бахмутом вже давненько не отримували"
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21.10.2022 19:10
+4
хоч щось приємне...
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21.10.2022 19:14
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.10.2022 19:00 Ответить
Акакий Акакиевич Башмачкин пошел в акаку...
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21.10.2022 19:02 Ответить
ніфіга собі...ото офіс озвірів,
вісім атак відбив...
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21.10.2022 19:09 Ответить
Війскові пишуть,вибачте за мат,прямий тест-"Таких *****, як сьогодні, підари під Бахмутом вже давненько не отримували"
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21.10.2022 19:10 Ответить
хоч щось приємне...
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21.10.2022 19:14 Ответить
Коротко і зрозуміло.Дякуємо.
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21.10.2022 21:28 Ответить
А Лиман яким боком?
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21.10.2022 19:34 Ответить
Напевно прорвалися (
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21.10.2022 19:54 Ответить
на Лиман і Зарічне орки просуваються потроху, та й на бахмутському напрямі є втрати територій...
Але тут тепер тільки про обстріли.
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21.10.2022 19:57 Ответить
Щоб дійти до Лиману, оркам потрібно взяти Зарічне і Торське, і почати штурм Ямполя. Коротше кажучи, діла багато. Просування там дійсно є, але згадка про Лиман дивує. Можливо сплутали з Лиманом Першим північніше Куп'янська, який знаходиться на лінії фронту.
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21.10.2022 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B2OYwJKG_So&t=60s https://www.youtube.com/watch?v=B2OYwJKG_So&t=60s

І на Білогорівку теж
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21.10.2022 20:19 Ответить
Не дивно, що Гайдай зник...
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21.10.2022 20:28 Ответить
Не постіть брехню. Білогорівка не одна, Лиман далекувато і Бахмут стоїть.
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21.10.2022 22:52 Ответить
Сьогодщінє повідомлення ГШ почитайте...
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22.10.2022 09:00 Ответить
Читайте ви,бо є чітко написано яка Білогорівка. Лиманський напрямок атакують,Бахмут також. А що вони не атакували? Питання в результаті.
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22.10.2022 09:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.10.2022 19:59 Ответить
 
 