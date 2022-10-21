Российских мужчин призывного возраста не выпускают из Беларуси и снимают с авиарейсов
Российских мужчин, подлежащих мобилизации, теперь не выпускают из Белоруси. Сегодня с рейсов сняли более 10 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал База.
23-летний Глеб из Санкт-Петербурга пытался покинуть Россию уже в третий раз. Сначала его не пустили через границу в аэропорту Домодедово, когда он пытался улететь в Дубай. Потом сняли с автобуса, ехавшего в Беларусь – пограничники сказали Глебу, что он находится в списках и не может покинуть страну.
Сегодня парню удалось покинуть Россию — через тайные тропы он попал на территорию Беларуси и добрался до Минска, откуда у него был запланирован рейс в Турцию. Однако в самолет его не пустили: сотрудник пограничной службы сослался на пункт 4 статьи 6 Соглашения между СБ и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения и запретил ему выезд.
По словам одного из сотрудников аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября, а раньше всех мужчин выпускали без проблем. По информации "Базы", только сегодня с рейсов из Минска сняли 11 мужчин.
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- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
Хоча тепер, мабуть, і на квіти з дерунами сміливості не стане.
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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Чого ж ви тікаєте?
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