Российских мужчин призывного возраста не выпускают из Беларуси и снимают с авиарейсов

Российских мужчин, подлежащих мобилизации, теперь не выпускают из Белоруси. Сегодня с рейсов сняли более 10 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал База.

23-летний Глеб из Санкт-Петербурга пытался покинуть Россию уже в третий раз. Сначала его не пустили через границу в аэропорту Домодедово, когда он пытался улететь в Дубай. Потом сняли с автобуса, ехавшего в Беларусь – пограничники сказали Глебу, что он находится в списках и не может покинуть страну.

Сегодня парню удалось покинуть Россию — через тайные тропы он попал на территорию Беларуси и добрался до Минска, откуда у него был запланирован рейс в Турцию. Однако в самолет его не пустили: сотрудник пограничной службы сослался на пункт 4 статьи 6 Соглашения между СБ и РФ об обеспечении прав граждан на свободу передвижения и запретил ему выезд.

По словам одного из сотрудников аэропорта, ограничения начали действовать с 20 октября, а раньше всех мужчин выпускали без проблем. По информации "Базы", только сегодня с рейсов из Минска сняли 11 мужчин.

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