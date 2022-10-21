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Новости Агрессия России против Украины Война
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Авиация и артиллерия ВСУ поразили 3 опорных пункта врага, 10 районов сосредоточения техники, позиции трех ЗРК, пункт управления и комплекс С-300, - Генштаб

арта,війна,зсу,артилерія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об огневых ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника".

Читайте: В течение суток 21 октября Силы обороны отразили атаки вблизи 8 населенных пунктов. Подтверждено поражение понтонной переправы в Херсоне, - Генштаб

авиация (2823) Генштаб ВС (6250) артиллерия (632) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+15
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21.10.2022 20:04
+10
Добре..
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21.10.2022 20:04
+10
Молодці. Гатіть по окупанту, щоб у нього під ногами горіла земля!
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21.10.2022 20:04
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Добре..
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21.10.2022 20:04 Ответить
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21.10.2022 20:04 Ответить
Молодці. Гатіть по окупанту, щоб у нього під ногами горіла земля!
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21.10.2022 20:04 Ответить
ну шо ж ви все під наші Хаймарси лізете, дурні?
он до чити або владивостоку з хабаровськом ... да й до москви з пітером ми поки що не дострілюємо
то чого ви провокуєте?
наші хлопці вже алергією змучені, коли ви на наше пиво кажете ПІІІВА
так шо не вам ображатися
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21.10.2022 20:07 Ответить
Героям слава !!!!
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21.10.2022 20:12 Ответить
Хай живе зсу !!!
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21.10.2022 20:13 Ответить
Слава нашим захисникам! Героям Слава! Слава ЗСУ!!! Віримо! Підтримуємо! Чекаємо!!!💙💛✌️💪👏🇺🇦Нехай щастить!🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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21.10.2022 20:20 Ответить
В москалів такий срач по всіх каналах про втрату Херсона,дамбу))убогі мізками)Вони думають ,що так і буде,а буде зовсім проти логіки, а може ні))Начувайтеся, козломорді)
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21.10.2022 20:24 Ответить
Російські ліберальні канали кажуть про атаки ЗСУ на Херсонщині у районах Широкої Балки і Станіслава, а також про удар двох механізованих і одного танкового батальйону ЗСУ в напрямку Нова Кам'янка-Суханове. Результат поки що невідомий...
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21.10.2022 21:01 Ответить
На Луганському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян на Огурцове і Дворічне. Схоже, тут ЗСУ і росіяни надовго перейшли до оборони по лінії Сватове-Кремінна. На Бахмутському напрямі вагнерівці зайшли у Отрадне і там ідуть бої...На Донецькому напрямі ЗСУ відбили атаки на Нью-Йорк, Водяне, Мар'їнку. На запрізькому напрямку локальні перестрілки і без змін...
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21.10.2022 21:05 Ответить
 
 