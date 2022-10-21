Авиация и артиллерия ВСУ поразили 3 опорных пункта врага, 10 районов сосредоточения техники, позиции трех ЗРК, пункт управления и комплекс С-300, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об огневых ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника".
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он до чити або владивостоку з хабаровськом ... да й до москви з пітером ми поки що не дострілюємо
то чого ви провокуєте?
наші хлопці вже алергією змучені, коли ви на наше пиво кажете ПІІІВА
так шо не вам ображатися