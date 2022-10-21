Были скоординированы дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.
Отдельно участники заседания остановились на мерах по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.
Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию ставки также присоединились: Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов".
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Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!
Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.
Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.
Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
-Конечно знает, мы же вместе его оформляли! У нас в суде, первая половина судей уже имеет 2 гражданства, а вторая половина как выгонят за коррупцию, сразу оформит.
ну шоб у кацапни без шансов було...
Більше двох неділь кажуть про передачу балістичних ракет 300-700 км достають - що робити будем???
30 % народу України вирішило що так буде правильно ще у 2019 му.
Чому він не голиться? На Будулая вже схохий. Чи типу мужній?
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
і наводиться перелік осіб, що складають реальну Вертикаль, до якої дослухається Президент.
Думаю, що чим вище по Вертикалі, тим більше прислухається )))
А решта - Кабмін,- просто " приєдналися...