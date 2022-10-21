Были скоординированы дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно участники заседания остановились на мерах по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

Смотрите: Передача Украине ПВО и санкции против России: Зеленский встретился с конгрессменами США. ФОТОрепортаж

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились: Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мир должен превентивно реагировать на планы России взорвать дамбу Каховской ГЭС, - Зеленский. ВИДЕО