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Были скоординированы дальнейшие шаги по деоккупации украинских территорий, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно участники заседания остановились на мерах по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

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Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились: Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов".

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Зеленский Владимир (20311) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+13
Щось забагато ставок став проводити, намагаєшся дізнатися у Залужного наступний напрямок наступу? А не вийде, зелох
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21.10.2022 20:17
+11
Ермак выслушал планы военных для дальнейшего доклада по инстанции. И это не косплейщик Сталина товаришч Зеленский.
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21.10.2022 20:25
+10
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
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21.10.2022 20:19
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Правила форума Совет форумчан
Щось забагато ставок став проводити, намагаєшся дізнатися у Залужного наступний напрямок наступу? А не вийде, зелох
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21.10.2022 20:17 Ответить
Паскуди збирались, щоб ділити крадене і домовлятись, де і що ще можна вкрасти.
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21.10.2022 21:03 Ответить
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
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21.10.2022 20:19 Ответить
-Иван, а твой шеф знает что у тебя второе гражданство?
-Конечно знает, мы же вместе его оформляли! У нас в суде, первая половина судей уже имеет 2 гражданства, а вторая половина как выгонят за коррупцию, сразу оформит.
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22.10.2022 00:00 Ответить
мож булаву бубе в диаметре нарастить?
ну шоб у кацапни без шансов було...
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21.10.2022 20:20 Ответить
Ермак выслушал планы военных для дальнейшего доклада по инстанции. И это не косплейщик Сталина товаришч Зеленский.
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21.10.2022 20:25 Ответить
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21.10.2022 20:26 Ответить
Мене більше здивувало звідки Ілон Маск про це раніше за всіх дізнався, що встиг нєдімона потролити?
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21.10.2022 20:53 Ответить
Картина маслом: "Круп'є збирає ставки"
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21.10.2022 20:27 Ответить
таке враження, шо кацапам дають вийти з херсонщини..можливо домовленності...Як один блогер говорив,шо домовленності можуть бути не на політичному рівні, а між військовими..Хто його зна..
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21.10.2022 20:27 Ответить
Они ещё в Снигеревке сидят, не видно чтобы кто-то отходил, кроме того что вывозят всё имущество с админздание и банков.
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21.10.2022 20:31 Ответить
А ты откуда знаешь?со Снигиревки связи нет,я не могу своим дозвониться неделю,а ты умник всё знаешь...
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21.10.2022 20:42 Ответить
мабуть правда, знайомий живе в Олешках пише що орки набудували різних мостів в Херсоні і вже неділі дві їздять з правого на лівий і назад , ВСУ ні разу не бахнули по переправі ( вчора там тільки прилетіло для блізіра).
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21.10.2022 20:37 Ответить
точно так же ,як орки захоплювали південь..без бою...без замінування з нашої сторони..дивно...все це..дивно...
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21.10.2022 20:43 Ответить
Кое кто намекал, что есть команда сверху не штурмовать Х. Во всяком случае я так понял его слова. Кто с юга знает о ком я.
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21.10.2022 23:04 Ответить
Ось цікаво 3 місяці говорили про тещо іран передав оркам шахеди - почали по нам їх запускати нічого кращого не придумали в ставці як збивати їх ракетами по 200-300 тис $, а зараз ниють ракети закінчуються.
Більше двох неділь кажуть про передачу балістичних ракет 300-700 км достають - що робити будем???
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21.10.2022 20:29 Ответить
Він буде відосікі штампувати, а ми ховатися від кацапських ракет.
30 % народу України вирішило що так буде правильно ще у 2019 му.
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21.10.2022 20:38 Ответить
Під вечір активність підвищується.
Чому він не голиться? На Будулая вже схохий. Чи типу мужній?
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21.10.2022 20:30 Ответить
жлоб того що. весь в папашу свого.
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21.10.2022 20:35 Ответить
Дєрмаку так більше подобається 😁
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21.10.2022 20:39 Ответить
В ответ чемоданный срун вызвал суровикина и поинтересовался сколько км до Воронежа
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21.10.2022 20:34 Ответить
Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
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21.10.2022 20:35 Ответить
ЗНОВУ ВИПИТУВАВ У ГЕНШТАБУ ДЕ БУДЕ КОНТРНАСТУП ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ ДРУЗІВ ПО БАЛАЛАЙКЄ
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21.10.2022 20:37 Ответить
А там що, без д'єрмака жодна справа не робиться? Може і сонце сходить за бажанням д'єрмака?!
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21.10.2022 20:42 Ответить
"У засіданні взяли участь: ....
і наводиться перелік осіб, що складають реальну Вертикаль, до якої дослухається Президент.
Думаю, що чим вище по Вертикалі, тим більше прислухається )))
А решта - Кабмін,- просто " приєдналися...
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21.10.2022 21:05 Ответить
А чого це у переліку учасників наради завгосп ОПи йде перед Головнокомандувачем ЗСУ?
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21.10.2022 21:09 Ответить
а кто відав наказ розмінувати Чонгар???
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21.10.2022 21:29 Ответить
По версії зеленського це 30 % населення України, бо вони вибрали його своїм президентом.
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21.10.2022 21:43 Ответить
Половина состава явно лишние , и по-моему Зеленский в их числе!
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21.10.2022 22:47 Ответить
Наступает критический момент в войне. На варварские ракетные атаки российско-фашистских захватчиков мы должны ответить мощным наступлением ан Юге, которое станет переломом в войне.
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22.10.2022 12:35 Ответить
 
 