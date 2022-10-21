Мы не комментируем чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси, - СБУ о словах Лукашенко относительно встречи спецслужб РБ и Украины

В Службе безопасности Украины назвали чепухой заявление Александра Лукашенко о том, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами.

"СБУ не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее госагентство БелТА сообщило со ссылкой на слова Лукашенко, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами. "Должен открыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: ладно, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.

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