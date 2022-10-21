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12 510 40

Мы не комментируем чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси, - СБУ о словах Лукашенко относительно встречи спецслужб РБ и Украины

сбу

В Службе безопасности Украины назвали чепухой заявление Александра Лукашенко о том, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами.

"СБУ не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее госагентство БелТА сообщило со ссылкой на слова Лукашенко, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами. "Должен открыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: ладно, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.

Читайте: Беларусь ни с кем не намерена воевать, - Лукашенко

Лукашенко Александр (3611) СБУ (19882)


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Топ комментарии
+22
Респект! Гарно відповіли.
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21.10.2022 20:46
+16
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21.10.2022 20:56
+13
нарэшти...пора бульбокацапа называты бульбокацапом...
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21.10.2022 20:46
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нарэшти...пора бульбокацапа называты бульбокацапом...
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21.10.2022 20:46 Ответить
Геть кацап некрсівий з України!

Вам що, медом тут намазано?
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22.10.2022 01:06 Ответить
Респект! Гарно відповіли.
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21.10.2022 20:46 Ответить
СБУ не бере участі в зустрічах шостої та п'ятої палат...
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21.10.2022 23:54 Ответить
Конопля шикарные клубни дала в этом году.
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21.10.2022 20:47 Ответить
Е ні. Думаю це був натяк. А можливо навіть СОС! від бульбофюрера - мовляв мене тут вже повністю контролюють і погрожують вбити (наприклад, всіх охоронців йому ***** замінив на фсбешників) - рятуйте! Десь чув теорію, що лукашенку вже фактично відсторонили від влади і тримають просто для картинки, бо вже просто заїбав він ***** своїми викрутасами. На місці ***** я би так і зробив, насправді.
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21.10.2022 20:58 Ответить
Вылез из усмирительной рубашки и забыл таблетки выпить и такое происходит очень часто.
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21.10.2022 20:48 Ответить
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21.10.2022 20:49 Ответить
Это те спецслужбы РБ, которые никто не заметил?)
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21.10.2022 20:50 Ответить
А я б зустрівся...ну далі ви зрозуміли
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21.10.2022 20:50 Ответить
Пусть еще Деду Морозу письмо напишет
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21.10.2022 20:50 Ответить
Саша-агрофюрер щосили набиває собі ціну....
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21.10.2022 20:53 Ответить
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

https://www.youtube.com/watch?v=uqz6Dxc5mcY&feature=emb_logo

На білорусію чекатиме страшна розплата: білоруський полковник попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі у війні. "будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну"
"Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура", - попередив військовий.
За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, "оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні, ніж у РФ".
Сахащик підкреслив, що Україна дуже добре підготовлена до нападу з боку Білорусі, тому останній загрожують величезні втрати. "Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах?
Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужб.ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною-ізгоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій"
Він також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі, "хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді".
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21.10.2022 20:55 Ответить
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21.10.2022 20:56 Ответить
Білоруси нехай свої пакети готовять
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21.10.2022 20:57 Ответить
Задумався, - може накупити таких по 15 центів під час найближчої акції і відправити в Україну.
Щоб "братки литвини" у смітті без піджаків не валялися.
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22.10.2022 00:00 Ответить
Та то тільки початок, скоро касманавти Лук Чен Ина висадяться на Сонці, а футболісти виграють Мундіаль
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21.10.2022 20:57 Ответить
Шо,знову? Уже ж один,не так давно,виграли
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21.10.2022 21:30 Ответить
Добре, якщо так.

Бо ми все пам'ятаємо. Про те, що "переговори ніколи не будуть відбуватися на території країни-агресора".

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21.10.2022 20:57 Ответить
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21.10.2022 21:03 Ответить
білоруси корчать з себе жертву..при цьому навіть не намагаються, підняти дупу зі стільця.
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21.10.2022 21:13 Ответить
Она просто консерва ФСБ. Я давно это понял, еще в самом начале.
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21.10.2022 22:56 Ответить
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику!

(Т. Шевченко, "Сон")
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21.10.2022 21:07 Ответить
а, може, на цей раз і не збрехав. Наше ЄрZе також годне збрехати.
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21.10.2022 21:08 Ответить
А навіщо їм зустрічатися?
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21.10.2022 21:11 Ответить
Посмотреть наконец четыре позиции на таинственной карте. Интрига. Я бы и сам взглянул, надоело гадать.
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22.10.2022 01:04 Ответить
Бульбафюрер в своём пи#деже довольно изобретателен.😏
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21.10.2022 21:10 Ответить
не дарма більше 20 років при владі,і думає як викрутитись і вцій ситуації
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21.10.2022 21:15 Ответить
Ну вот и забегали как черти драповые---почуяли крах империи! Раньше надо было. Теперь гамно жрать прошлогоднее настало время--ох вкусно!
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21.10.2022 21:10 Ответить
Пора вже ******* по них зі всього що у нас є.
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21.10.2022 21:19 Ответить
Мотив цього висера клінічного ідіота простий - раз СБУ засилає гінців, значить справи там вельми кепські..... Та цей маньяк набиває собі ціну, він ще карту з палати № 6 покаже, що з нього взяти ідіот ідіотом.
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21.10.2022 21:22 Ответить
Як що говорить "ні" , то буде "да"
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21.10.2022 21:32 Ответить
А что обсуждать? Откуда на Беларусь готовилось нападение?
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21.10.2022 21:41 Ответить
Получается вы встречались/обсуждали с человеком, который себя НАЗЫВАЕТ ???
Нуууу ....
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21.10.2022 22:04 Ответить
Ермак
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21.10.2022 22:09 Ответить
с Лукашенко встречались люди из Службы Бульба Уборки,им положенно
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21.10.2022 22:26 Ответить
гитлер капут и от Гали привет!!))
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21.10.2022 23:05 Ответить
...вот опять ктот дал таракашке боярки и мухамор.
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22.10.2022 12:54 Ответить
 
 