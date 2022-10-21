Мы не комментируем чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси, - СБУ о словах Лукашенко относительно встречи спецслужб РБ и Украины
В Службе безопасности Украины назвали чепухой заявление Александра Лукашенко о том, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами.
"СБУ не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее госагентство БелТА сообщило со ссылкой на слова Лукашенко, что СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами. "Должен открыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: ладно, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Лукашенко на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области в пятницу после знакомства с разработками белорусского ВПК.
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На білорусію чекатиме страшна розплата: білоруський полковник попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі у війні. "будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну"
"Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура", - попередив військовий.
За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, "оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні, ніж у РФ".
Сахащик підкреслив, що Україна дуже добре підготовлена до нападу з боку Білорусі, тому останній загрожують величезні втрати. "Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах?
Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужб.ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною-ізгоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій"
Він також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі, "хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді".
Щоб "братки литвини" у смітті без піджаків не валялися.
Бо ми все пам'ятаємо. Про те, що "переговори ніколи не будуть відбуватися на території країни-агресора".
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику!
(Т. Шевченко, "Сон")
Нуууу ....