Длина "линии Вагнера" на Донбассе составляет всего 1,6 км, - спутниковые снимки. ФОТО
Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки укреплений, построенных "вагнеровцами" в районе временно оккупированного Россией населенного пункта Горское на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Укрепление состоит из четырех рядов противотанковых "пирамидок", за которыми обустроен окоп.
Вероятно, отмечает CNN, это то самое укрепление, которое российские пропагандисты назвали "линией Вагнера", так как она оборудована наемниками ЧВК Вагнера. Российские медиа утверждают, что линия обороны будет оборудована от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска – то есть, более чем на 200 км.
Анализ снимков показывает, что сейчас длина укрепления составляет всего 1,6 км.
Топ комментарии
+75 саша паламарчук
показать весь комментарий21.10.2022 23:08
+44 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий21.10.2022 23:07
+43 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий21.10.2022 23:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люди хочуть знати де ділися їхні 600 млн !
Адекватні люди про це з 2014 року запитують.
Чи, наприклад, скільки кілометрів залізниці (тих кількох напрямків, що йдуть до раші чи білораші) було зруйновано, а насипи зрівняно з землею?
Бачте, знадобилося повномасштабне вторгнення, щоб зрозуміти необхідність всього цього...
врах буде аннігілірован !
протитанкові надолби не так ставляться і траншея там до спини.
при потребі проходи в цих пірамідках 155 мм артилерія з дронами корегувальниками зробить за декілька залпів
Может Вы еще и в контактера Петра не верите?
А ведь невооруженным глазом видно,что вся эа Гордонская компания вместе со Смешко-наглухо "законтаченная".
Та й невідомо, як стоятиме!
Кількість завербованих РФ на війну проти України ув'язнених перевищила 20 тис. осіб - правозахисниця
‼️У РФ, за даними ЗМІ і правозахисників, на війну в Україні вербують ув'язнених у колоніях, обвинувачених, які перебувають у СІЗО, бездомних. На російських рекрутингових сайтах масово з'явилися оголошення про набір контрактників до армії РФ.
‼️Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ скеровує підрозділи, сформовані з ув'язнених, на найгарячіші ділянки фронту.
‼️5 серпня російське видання "Верстка" повідомило, що ПВК "Вагнер" завербувала у російських колоніях щонайменше 1,8 тис. ув'язнених для участі у війні проти України.
‼️Бізнесмен із РФ Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", для війни проти України завербував щонайменше 7 тис., але найімовірніше, вже 10 тис. російських ув'язнених
‼️За даними ЗМІ, услід за Пригожиним вербування ув'язнених для війни в Україні розпочало міноборони Росії.
ПОРА західні ЗМІ ознайомити з методами кацапів . Там ще хтось вірить в багатих культурних руських
Чи визволив ЗСУ Лиман лобовою атакою ?!
Той вагнер сам потече , коли його обійдуть в глиб на 50-100 км чи з півночі , чи з півдня , чи з обох боків зразу ... Тільки не требо заздалагідь робити нетерплячку . Всьому свій час ...
Подруге, будували її ще у 30-ті роки. До наступу союзників 1944 р. вона вже застаріла і не могла втримати наступ армії з ******** озброєнням.
Потретє, 1,5 кілометра відбійників навіть якось соромно лінією оборони називати.
От де Велике будівництво!!! Нашим ******** такі маштаби пилялова і не снилися.
неплохое ж удобрение с ванек получается )