РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4943 посетителя онлайн
Новости Война
36 516 52

Длина "линии Вагнера" на Донбассе составляет всего 1,6 км, - спутниковые снимки. ФОТО

Компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки укреплений, построенных "вагнеровцами" в районе временно оккупированного Россией населенного пункта Горское на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Длина линии Вагнера на Донбассе составляет всего 1,6 км, - спутниковые снимки 01

Укрепление состоит из четырех рядов противотанковых "пирамидок", за которыми обустроен окоп.

Вероятно, отмечает CNN, это то самое укрепление, которое российские пропагандисты назвали "линией Вагнера", так как она оборудована наемниками ЧВК Вагнера. Российские медиа утверждают, что линия обороны будет оборудована от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска – то есть, более чем на 200 км.

Длина линии Вагнера на Донбассе составляет всего 1,6 км, - спутниковые снимки 02

Анализ снимков показывает, что сейчас длина укрепления составляет всего 1,6 км.

Читайте: Армия РФ теряет в среднем 10 танков в день, - Forbes

Донбасс (26955) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+75
показать весь комментарий
21.10.2022 23:08
+44
показать весь комментарий
21.10.2022 23:07
+43
В Украине теплицы у многих длиннее. Про огороды я вообще молчу.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине теплицы у многих длиннее. Про огороды я вообще молчу.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:04 Ответить
А де ж супутник притули, самий найкращий й найдієвіший супутник світу ?
Люди хочуть знати де ділися їхні 600 млн !
показать весь комментарий
22.10.2022 05:37 Ответить
Ти скидувалась,що питання ставиш? Чи аби пи#діти?
показать весь комментарий
22.10.2022 06:36 Ответить
"А де ж супутник притули...?"--приблизно там, де весь наш ВПК до війни, та і, в принципі, все, що робило нашу країну сильнішою, поки ми були дуже "незалежні", а насправді були колонією раші.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:09 Ответить
Тролів - мовчки в спам.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:26 Ответить
Горское в довжину близько 6 км. Ледачі тупі потвори спромоглися на лінію 1.6 км. Сенсу в якій взагалі нема
показать весь комментарий
22.10.2022 09:07 Ответить
Це ті яких гівнокомандуюче віддало *****? До речі чим там займається Безкутна?
показать весь комментарий
21.10.2022 23:05 Ответить
Безкутна і Коля Котлєта з'являться в Херсоні, коли наші його відібють. А так сидять десь в затишносму місці, як і вся шушера "слуг".
показать весь комментарий
22.10.2022 09:17 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 23:07 Ответить
За 7 місяців 1,6 км....до 200 км не дотягнуть, здохнуть
показать весь комментарий
21.10.2022 23:08 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 23:08 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 23:12 Ответить
С ната ваюєм, палякав многа.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:46 Ответить
Сражатса з такімі сілами спасобєн только гастамєльській дєсант, еліта😂
показать весь комментарий
22.10.2022 01:31 Ответить
Айно!
показать весь комментарий
22.10.2022 00:16 Ответить
Вподобайка
показать весь комментарий
22.10.2022 08:07 Ответить
.. а пак тот хлівесь з ряндов, шлях трафив куме
показать весь комментарий
22.10.2022 08:37 Ответить
Сколько км таких или других линий обороны было построено с осени прошлого года на границе с паРашкой и бульбашами?....
показать весь комментарий
21.10.2022 23:09 Ответить
Ото ж...

Адекватні люди про це з 2014 року запитують.

Чи, наприклад, скільки кілометрів залізниці (тих кількох напрямків, що йдуть до раші чи білораші) було зруйновано, а насипи зрівняно з землею?
показать весь комментарий
21.10.2022 23:38 Ответить
Тобі прийти і розказать? Так цікаво? Приїдь і глянь! Я напрям вкажу Тільки багато не побачиш, бо "хлопці з лісу" швидко вхоплять Та й не видно нічого - більшість всього - під землею!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:18 Ответить
То й класно! Молодці хлопці!

Бачте, знадобилося повномасштабне вторгнення, щоб зрозуміти необхідність всього цього...
показать весь комментарий
22.10.2022 12:44 Ответить
To "брацквя магила" для VIP чмобіків щоб свині не поїли
показать весь комментарий
21.10.2022 23:12 Ответить
наш отвєт - силові пірамідки Гордона !
врах буде аннігілірован !

показать весь комментарий
21.10.2022 23:14 Ответить
від мопедів також згодиться

показать весь комментарий
21.10.2022 23:16 Ответить
а якщо серьозно, то одразу видно, що військово-інженерних академієв вагнеровці не закінчували, а вчились військовій справі на зоні

протитанкові надолби не так ставляться і траншея там до спини.
при потребі проходи в цих пірамідках 155 мм артилерія з дронами корегувальниками зробить за декілька залпів
показать весь комментарий
21.10.2022 23:22 Ответить
та там взагалі ті піндюрки трикутні просто загрузнуть в чернозем під вагою бронетехніки
показать весь комментарий
22.10.2022 00:12 Ответить
Вы не верите в науку?Ретроград.

Может Вы еще и в контактера Петра не верите?

А ведь невооруженным глазом видно,что вся эа Гордонская компания вместе со Смешко-наглухо "законтаченная".
показать весь комментарий
22.10.2022 00:14 Ответить
Там ми цих вагнерівці і прикопаємо.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:15 Ответить
а точнее "линия *****-мажино" ))
показать весь комментарий
21.10.2022 23:17 Ответить
Шось він коротенький у тебе, Вагінер!
Та й невідомо, як стоятиме!
показать весь комментарий
21.10.2022 23:23 Ответить
коли він дуже короткий то не можна сказати чи стоїть чи ні.
показать весь комментарий
22.10.2022 00:36 Ответить
‼️‼️‼️

Кількість завербованих РФ на війну проти України ув'язнених перевищила 20 тис. осіб - правозахисниця
‼️У РФ, за даними ЗМІ і правозахисників, на війну в Україні вербують ув'язнених у колоніях, обвинувачених, які перебувають у СІЗО, бездомних. На російських рекрутингових сайтах масово з'явилися оголошення про набір контрактників до армії РФ.
‼️Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ скеровує підрозділи, сформовані з ув'язнених, на найгарячіші ділянки фронту.
‼️5 серпня російське видання "Верстка" повідомило, що ПВК "Вагнер" завербувала у російських колоніях щонайменше 1,8 тис. ув'язнених для участі у війні проти України.
‼️Бізнесмен із РФ Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", для війни проти України завербував щонайменше 7 тис., але найімовірніше, вже 10 тис. російських ув'язнених
‼️За даними ЗМІ, услід за Пригожиним вербування ув'язнених для війни в Україні розпочало міноборони Росії.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:28 Ответить
НКВД , штрафбати, заградотряди - ось і вся мотивація россійськой армії при захваті чужих земель
ПОРА західні ЗМІ ознайомити з методами кацапів . Там ще хтось вірить в багатих культурних руських
показать весь комментарий
21.10.2022 23:32 Ответить
та ні - то проста утилзація..годувати в'язнів нема чим
показать весь комментарий
22.10.2022 00:25 Ответить
пригожин розуміє, як по фєнє ботать - сам відсидів скільки? 10 років за грабіж та стягування чобіт з пітерськоі тьоткі
показать весь комментарий
22.10.2022 11:56 Ответить
То вони собі надгробки заготували. Отимісти хрінові... Їх доля - чорний пакет або харч для здичавілих свинок.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:32 Ответить
Це те,що кацапські пропагандони порівнюють з "лінією Мажино"?Криворукі вагнери-урки набудують,добре що у кацапів руки з дупи ростуть
показать весь комментарий
21.10.2022 23:34 Ответить
А почему не идет наступления??? нельзя давать врагу готовиться, потому что будет больше жертв среди ВСУ.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:57 Ответить
Что мешает вам идти сейчас в наступление? Гусеницу на диване перебило?
показать весь комментарий
22.10.2022 00:17 Ответить
Залужний чекає коли москалі собі могили повикопують. Зоб потім в ході наступу ЗСУ часу не витрачали.
показать весь комментарий
22.10.2022 00:18 Ответить
А який дурепа буде атакувати у лоб це лайно ?!

Чи визволив ЗСУ Лиман лобовою атакою ?!

Той вагнер сам потече , коли його обійдуть в глиб на 50-100 км чи з півночі , чи з півдня , чи з обох боків зразу ... Тільки не требо заздалагідь робити нетерплячку . Всьому свій час ...
показать весь комментарий
22.10.2022 01:53 Ответить
И опять аналогии с безумным Адольфом. Этот тоже сооружал оборонительную линию и тоже помпезно назвал ее "линия Зигфрида". Но она ему помогла как мертвому припарка. И его последышу поможет также.
показать весь комментарий
22.10.2022 01:14 Ответить
Поперше, лінію Зігфріда будували німці, а не криворукі та воровиті кацапи.
Подруге, будували її ще у 30-ті роки. До наступу союзників 1944 р. вона вже застаріла і не могла втримати наступ армії з ******** озброєнням.
Потретє, 1,5 кілометра відбійників навіть якось соромно лінією оборони називати.
показать весь комментарий
22.10.2022 03:00 Ответить
А грошей на ці 1,5 км Прігожин мабуть закопав як на 500 км.

От де Велике будівництво!!! Нашим ******** такі маштаби пилялова і не снилися.
показать весь комментарий
22.10.2022 02:55 Ответить
Я правильно понимаю, что при попадании снаряда в траншею, полету осколков ничего не помешает
показать весь комментарий
22.10.2022 06:22 Ответить
Бояться терористи українськиї танків і БМП, але це їх не спасе!
показать весь комментарий
22.10.2022 09:14 Ответить
Пока мерять не стоит, не мы строили. Не поможет. А что арсюха построил, тоже не меряем, нечего мерять там.
показать весь комментарий
22.10.2022 12:27 Ответить
бедное пушечное мясо... все таки две беды на Руси как было так и осталось - дураки и дороги
показать весь комментарий
22.10.2022 12:33 Ответить
фигня это,можно обойти
показать весь комментарий
22.10.2022 12:50 Ответить
зачем обходить? Накрыть крупняком, и оставить на годик
неплохое ж удобрение с ванек получается )
показать весь комментарий
22.10.2022 12:57 Ответить
 
 