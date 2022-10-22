Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Иначе Путин пойдет дальше, - Байден
Президент США Джо Байден подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Байден отметил: "Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Мы поддерживаем НАТО. Вы думаете, что Путин хочет справиться с Украиной, и это будет конец? Нет".
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В словах Залужного я знайшов стримуючу ідею. В вашому коментарі - ні.
А то за зиму оклемаются, и выйдет всем дороже.