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Новости Агрессия России против Украины Война
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Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Иначе Путин пойдет дальше, - Байден

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Байден отметил: "Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Мы поддерживаем НАТО. Вы думаете, что Путин хочет справиться с Украиной, и это будет конец? Нет".

Читайте: Эрдоган планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным: Позиция президента РФ по диалогу с Украиной смягчилась

Байден Джо (2787) путин владимир (31237)


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Топ комментарии
+14
Україні потрібні Атакамс. І паритет ударами. Один удар ракетою по Україні - один удар ракетою по Білгороду або Воронєжу.
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22.10.2022 01:03
+14
Давай, Йосипе, F16 - тоді вже точно ніхто нікуди з балалайні не піде.
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22.10.2022 01:10
+13
Україні потрібен Атакамс. Але не для ударів по містам, які не вирішують нічого в військовому плані, а для ударів по військовим цілям. Аэродромам, скупченням військ, місцям зберігання ***********. Якщо Україна почне террор населення в рф, під впливом громадської думки-" вони нічим не кращі за росіян", Атакмс, швидко припинять постачати.
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22.10.2022 01:53
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Україні потрібні Атакамс. І паритет ударами. Один удар ракетою по Україні - один удар ракетою по Білгороду або Воронєжу.
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22.10.2022 01:03 Ответить
Україні потрібен Атакамс. Але не для ударів по містам, які не вирішують нічого в військовому плані, а для ударів по військовим цілям. Аэродромам, скупченням військ, місцям зберігання ***********. Якщо Україна почне террор населення в рф, під впливом громадської думки-" вони нічим не кращі за росіян", Атакмс, швидко припинять постачати.
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22.10.2022 01:53 Ответить
Як тоді стримуючий фактор досягти?
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22.10.2022 02:02 Ответить
знищенням військової міці кацапні. а ударами по містам такої мети не досягнути. тільки витратити ********** і поселити ще більшу ненависть каців до України і ще більшу любов до путєна. та плювати на каців. для нас більш важливе як на це відреагують наші західні партнери - обстріляти західною зброєю міста русні - та то вже нас будуть на Заході терористами вважати. ти цього хочеш?
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22.10.2022 02:20 Ответить
Шось ваша теорія суперечіть тезам статті Залужного, де він вказав, що якщо каци будуть знати, що ми на кожний постріл ракетою по Україні відповимо Атакамсом по Росії, то вони припинять стріляти по цивільним обʼєктах.
В словах Залужного я знайшов стримуючу ідею. В вашому коментарі - ні.
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22.10.2022 02:51 Ответить
я ж не казав не стріляти по росії. стріляти по росії треба. але краще ті не українського виробництва атакамси витратити не по електростанціях чи по жилових масивах, а по військових базах, аеродромах, складах з бк, підприємствах ВПК.
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22.10.2022 03:24 Ответить
кацапи херачать по мирним обєктам в Україні у тому числі аби ми били по їхньому цивільному населенню у відповідь. Таким чином куйло досягає одразу дві цілі: їхнє насєлєніє ще більше буде підтримувати куйла і його війну, і ще більше бажаючих ватанів захоче йти воювати проти нас. Однак якщо Україна не буде чіпати кацапський мирняк, а буде нещадно писдити чмобіків на полі бою, то бажаючих ватанів їхати за стіралкою в Україну знизиться до нуля. А Залужний казав якраз про військові об'єкти в парашиї, і точно не про житлові будинки.
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22.10.2022 07:20 Ответить
По суті нема вже там бажаючих. всі їхні бажаючі або вже перебиті, або ще десь сидять в окопах на території України. було би там насправді дофіга бажаючих, мобілізацію ніхто би на рашці не оголошував.
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22.10.2022 11:26 Ответить
Ну понимает ведь все дед, ну так чего тогда атакмсы не передает?
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22.10.2022 01:08 Ответить
Бо ображається, коли його дєдом називають.
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22.10.2022 01:10 Ответить
а может потому нам не передают атакамс, потому что не уверенны в том, что мы по городам русни не начнем из мести херачить. как выше написал Харьков Сумской..
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22.10.2022 02:23 Ответить
А боти кажуть, що не піде. Мабуть у них розвідка краща, а ніж у президента Байдена.
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22.10.2022 01:08 Ответить
Каци спочатку так і планували - захопити Прибалтику і тоді вже далі піти на Україну і Молдову.
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22.10.2022 02:25 Ответить
Давай, Йосипе, F16 - тоді вже точно ніхто нікуди з балалайні не піде.
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22.10.2022 01:10 Ответить
можна навіть разом із пілотами та механіками, ні?
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22.10.2022 01:37 Ответить
Можна навіть понад півроку тому було починати.
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22.10.2022 01:48 Ответить
або ще в 14-му, коли дід був трохи молодшим
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22.10.2022 01:54 Ответить
В перекладі на українську це звучить "Російським піндосам жопа полюбе. Але ж вони пердіти будуть довго, гучно, зично.."
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22.10.2022 01:21 Ответить
Вирус панордынства привел к кипению серого вещества в одной шестой части туловища бабуина.
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22.10.2022 01:47 Ответить
Макрону та Ердогану , це відомо
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22.10.2022 04:47 Ответить
А можно угростан не поддерживать?
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22.10.2022 04:49 Ответить
Пока кремль не знает где брать новые силы, надо добивать.
А то за зиму оклемаются, и выйдет всем дороже.
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22.10.2022 05:11 Ответить
про новий пакет на 50 млрд доларів https://ukrainian.voanews.com/a/dopomoha-biden-congres/6799771.html
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22.10.2022 08:02 Ответить
Большое спасибо, уважаемый господин Президент
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22.10.2022 11:08 Ответить
 
 