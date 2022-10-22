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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Бериславе прекратили свою деятельность оккупационные органы власти, коллаборанты продолжают покидать город, - Генштаб ВСУ

берислав

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о бегстве оккупационной администрации из южных регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом" .

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оккупация (10133) Берислав (141)


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Топ комментарии
+27
В Мелитополе торгаши, ездящие в Крым за дефицитом (а после начала оккупации там дефицитом является даже нормальная еда) отказываются брать гривню. Причем высказывают полное пренебрежение к национальной валюте, как будто им принесли какие-то фантики. При этом оккупанты искусственно установили курс 1,25 руб за 1 грн ! В городе многие знают и этих торгашей, и коллаборантов в местном гестапо. Надеюсь, после освобождения СБУ задаст им разные вопросы, а мы поможем их идентифицировать. Пусть знают, твари, что после того,что они делают, нормальной жизни у них не будет. Наказание за коллаборционизм должно быть жестким и неотвратимым.
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22.10.2022 02:46
+26
А в Одесі тим часом окупати в особі Агафангела з мацьковського пархату разом з Зеленими святкують ювілей технологичного інтституту, ось фотодоказ, світлини є на офіційному сайти одеської облради, йшов восьмий рік війни, ще є питання до зелених?
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22.10.2022 02:08
+25
Бегите сразу в Магадан. Все равно русские вас туда отправят, не сразу, так после...
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22.10.2022 01:50
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Бегите сразу в Магадан. Все равно русские вас туда отправят, не сразу, так после...
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22.10.2022 01:50 Ответить
Не сразу. Сначала какой-нибудь Мелитополь, затем либо Донецк либо Симферополь, и потом уже в рашке, но не Магадан, а какой-нибудь подешевле поселок на должность учитель русского языка и литературы) Мечта!
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22.10.2022 02:14 Ответить
Не вийде! Вони "неправильной" російською мовою говоритимуть там - "па-книжнаму" Колись почув від матері "вчительський" анекдот (як вони стібалися з "грамотності" кацапських вчителів)
"Приїжджає у російську глибинку комісія з райОНО Посиділи на "відкритому" уроці Після уроку зібралися в "учительській" Голова комісії каже:
- Ну общее впечатление вполне удовлетворительное У меня только один вопрос: Почему ваши дети нак странно разговаривают - "поднявши", "упавши", "побежавши"?
- А они у нас так привыкши...."
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22.10.2022 05:11 Ответить
Кто в бурятии или дагестане может определить уровень знания русского языка? Если название улицы Клары Цеткин или Розы Люксембург сумел прочитать правильно - значит ты учитель русского языка и точка.
Слышал как на допросах кацапских военнопленных звучит русский язык? Не зная контекста можно подумать что украинский боец является единственным носителем языка Пушкина.
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22.10.2022 05:23 Ответить
Я в Росії при Союзі прожив і "покочував" майже півтора десятка років Здебільшого - в "глибинці" Тому мені нічого пояснювать не треба!
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22.10.2022 05:32 Ответить
- Чого українці знають російську мову краще за самих росіян?
- Тому що українці вчать російську мову у школі - з підручником і ручкою, а росіяни - в підворітті, з цигаркою в зубах і пляшкою пива в руках!
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22.10.2022 05:46 Ответить
Не совсем так. Там есть национальные регионы, в которых башкиры или калмыки с дагестанцами, как пример, не знают сразу два языка - туземный и государственный)
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22.10.2022 05:53 Ответить
Я там по селах не їздив тому стверджувать не буду В Пензенській області місцеві говорять на суміші російської та мордовської мови Нарізно не знають ні тієї ні другої
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22.10.2022 06:00 Ответить
Мордовский язык!) Какая прелесть. Это как снова прочитать Последний из могикан)))
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22.10.2022 06:08 Ответить
Реально мордовську мову знають, у межах вільного спілкування, набагато менше мордвинів, ніж гагаузів - гагаузьку, чи білорусів - білоруську У мене старшина роти був -мордвин А з його братом я на рибалки їздив Від них і знаю
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22.10.2022 09:39 Ответить
"Жителей приграничных районов Белгородской области https://theins.ru/news/256275 переселят в Подмосковье "
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22.10.2022 07:14 Ответить
Вірно, назад у свої іпєня, нема чого топтати українську Білогородщину
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22.10.2022 10:30 Ответить
єхай, єхай ? А кудой ?.....
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22.10.2022 02:04 Ответить
А в Одесі тим часом окупати в особі Агафангела з мацьковського пархату разом з Зеленими святкують ювілей технологичного інтституту, ось фотодоказ, світлини є на офіційному сайти одеської облради, йшов восьмий рік війни, ще є питання до зелених?
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22.10.2022 02:08 Ответить
Агафангел то рідке лайно, навіть якщо не брати до уваги що він з МП
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22.10.2022 08:23 Ответить
хтось с'*********.. яке диво...
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22.10.2022 02:30 Ответить
В Мелитополе торгаши, ездящие в Крым за дефицитом (а после начала оккупации там дефицитом является даже нормальная еда) отказываются брать гривню. Причем высказывают полное пренебрежение к национальной валюте, как будто им принесли какие-то фантики. При этом оккупанты искусственно установили курс 1,25 руб за 1 грн ! В городе многие знают и этих торгашей, и коллаборантов в местном гестапо. Надеюсь, после освобождения СБУ задаст им разные вопросы, а мы поможем их идентифицировать. Пусть знают, твари, что после того,что они делают, нормальной жизни у них не будет. Наказание за коллаборционизм должно быть жестким и неотвратимым.
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22.10.2022 02:46 Ответить
Сомневаюсь шо орки просто так выйдут с херсонщины и правого берега....скорее какое-то западло готовят или ловушку....незря ж пуйло столько за Херсон держался ,даже пожертвовал донетчиной переведя от туда половину войск на юг.
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22.10.2022 02:58 Ответить
Не истерите. Там взаимовыгодный мирный договорняк, насчет свалить справа. А для пыни Херсон - это ворота в Крым... так шо Узбагойтесь, Крым вскоре возьмем.
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22.10.2022 03:46 Ответить
Вышли только коллаборанты и типа административная власть, военные и мясочмобики никуда не делись
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22.10.2022 05:09 Ответить
Известно что готовят. Плотину Каховскую собираются подорвать.
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22.10.2022 06:16 Ответить
Я з дитинства мрію ліквідувпти всі великі водосховища. З природоохоронних міркувань.
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22.10.2022 18:02 Ответить
тогда вперед к оркам. Вас ждут
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22.10.2022 22:20 Ответить
Че так долго? Можно быстрее?
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22.10.2022 03:03 Ответить
Зрадників( колаборантів) Пуйло вивозить, а м'ясо( мобіків) завозить.Баби ісчо нарожають...
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22.10.2022 04:15 Ответить
Либо чемоданный серун уже не контролирует процесс, либо мы чего-то не знаем
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22.10.2022 04:39 Ответить
******* українська народна прикмета:

«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
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22.10.2022 05:25 Ответить
"Їхай *****"
https://www.youtube.com/watch?v=mDVkbjjx1Sw&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F
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22.10.2022 09:02 Ответить
 
 