В Бериславе прекратили свою деятельность оккупационные органы власти, коллаборанты продолжают покидать город, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о бегстве оккупационной администрации из южных регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом" .

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