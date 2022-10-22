В Бериславе прекратили свою деятельность оккупационные органы власти, коллаборанты продолжают покидать город, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о бегстве оккупационной администрации из южных регионов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "По имеющейся информации, в городе Берислав Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационных властей. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом" .
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"Приїжджає у російську глибинку комісія з райОНО Посиділи на "відкритому" уроці Після уроку зібралися в "учительській" Голова комісії каже:
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- А они у нас так привыкши...."
Слышал как на допросах кацапских военнопленных звучит русский язык? Не зная контекста можно подумать что украинский боец является единственным носителем языка Пушкина.
- Тому що українці вчать російську мову у школі - з підручником і ручкою, а росіяни - в підворітті, з цигаркою в зубах і пляшкою пива в руках!
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
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