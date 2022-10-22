Российские оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, - ISW
Российские оккупанты попытаются подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Российские войска, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.
Российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу, который ранее прогнозировал ISW.
Российские войска, вероятно, попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не позволить украинским войскам преследовать себя в глубь Херсонской области.
По оценке института, оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы. Однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и заставить к перемещению сотни тысяч человек, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине.
Россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам. Любые заявления о том, что российские войска не подорвут дамбу из-за беспокойства по поводу водоснабжения Крыма, являются абсурдными.
Также аналитики заявляют, что президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.
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Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
Але ми будемо пам'ятати і імена зрадників, які здали Південь - НАУМОВ, САДОХІН, КУЛІНІЧ.
Думаю, це не всі винуватці здачи Півдня, і ми з часом почуємо нові гучні імена...
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Після того, що там діялось при Віть Свинохрякові, контору варто було б розпустити і організувати по новому, вичистивши всіх совків-ветеранів і ватників.
Так козломпрді можуть і якусь Нігерію звинувачувати
Так ось:
1. Мінування мостів та інших інфрастуртурних об'єктів на випадок наступу/контрнаступу противника є загальною практикою під час ведення бойових дій. Так само орки мінували мости з перших днів вторгнення в Сумській, Чергігівській, Київській областях, коли ще і не підозрювали, що їм доведеться згодом тікати звідси.
Це підтверджує і ГУР МО - орки замінували КахГЕС ще в квітні, коли в їхніх планах ще були кидки на Миколаїв і Одесу, і "зливатися" на Півдні вони аж ніяк не планували.
Інше питання - чому наше військово-політичне керівництво не потурбувалось про мінування мостів на Півночі і Півдні, і орки вільно пройшли, наприклад, всю Сумську область та Київську до Києва?
2. Затоплення півдня Херсонщини означатиме для путлєра політичний крах. Уявіть собі, чувак завоював нові території, приєднав їх до кацапстану, і через місяць затоплює їх, по причині аби ЗСУ не змогли форсувати Дніпро! Хто після цього буде вважати його крутим куйлом - "собирателем земель"?
Крім того, навряд чи ЗСУ збирались форсувати Дніпро з правого берега Херсонщини, де ширина річки від 500 до 1000 метрів. Під артилерійським і авіаційним впливом противника - це тисячи жертв. Для цього є суходольний напрямок від Василівки на Енергодар - Каховки - Олешки, або ж на Мелітополь.
Сказало совінформбюро, що Хрещатик підірвали хвашисти, у Катині польських офіцерів розстріляли хвашисти, Дніпрогес підірвали хвашисти, і сов'єтській нарід 40 років вірив.
Якщо пам'ятаєте, правда про ці події почала випливати лише при горбачові.
Ну ось, москалі дізнаються, що путя-крисьониш спочатку "приєднав" нову територію - Херсонську область, а потім затопив її, бо не зміг втримувати військовою силою.
В расєї царям пробачають все, крім поразок у війні...
На лівому березі частково може затопити Олешки та Голу Пристань і пару сіл, де знаходяться самі орки.
Підрив Каховської ГЕС саме в цей час, відріже ординські війська на правому березі наохтема.
Через місяць-півтора про розлив Дніпра можна буде забути, вода піде в море і в землю.
Висота Каховської ГЕС 13 метрів, висота берега в Херсоні 18 метрів, за виключенням районів, що близькі до берега.
Ніякого Апокаліпсису не буде. Не розумію кому потрібно анонсувати ці страхи.
- отступают как раз туда, куда придет вода.
- Крым оставят без воды.
Весной ВСУ все равно зайдут и освободят весь левый берег Днепра, включая Крым.
У жирних країнах НАТО будуть сидіти дивитись новини та занепокоюватись, що ЗАЕС таки може й опнути без охолодження реакторів.