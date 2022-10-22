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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, - ISW

гес,міст,каховська

Российские оккупанты попытаются подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Российские войска, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.

Российские официальные лица остаются сдержанными относительно того, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу, который ранее прогнозировал ISW.

Российские войска, вероятно, попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не позволить украинским войскам преследовать себя в глубь Херсонской области.

По оценке института, оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы. Однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и заставить к перемещению сотни тысяч человек, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине.

Россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам. Любые заявления о том, что российские войска не подорвут дамбу из-за беспокойства по поводу водоснабжения Крыма, являются абсурдными.

Также аналитики заявляют, что президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.

Читайте: На Каховскую ГЭС Россия должна допустить международных наблюдателей, чтобы развеять обвинения в намерении подорвать ее, - Линкявичюс

армия РФ (19160) ГЭС (118) Каховка (95) ISW (493) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+22
Неправда. Покинутана поталу ворогу територіальна оборона Херсона, озброєна мисливською зброєю, вся полягла, захищаючи в тому числі Антонівський міст.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
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22.10.2022 08:14
+15
За этими многочисленными прогнозами о подрыве Каховской ГЭС (что почти случившийся горький факт) теряется то, что юг Украины, Херсонская область была сдана врагу без единого выстрела, в результате предательства сотрудников СБУ, где предательство и готовность продавать врагу любые секреты и тайны, крышевать криминал,давно стали признаками «доблести». Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ) и только последние месяцы началось некоторое очищение, что тут же сказалось на результативности и эффективности.
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22.10.2022 07:30
+14
Бояться що ЗСУ на їх плечах у Крим увійде, тож збираються прикритися водною перешкодою.
Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
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22.10.2022 07:18
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Бояться що ЗСУ на їх плечах у Крим увійде, тож збираються прикритися водною перешкодою.
Тільки вангую що більше всіх постраждають їхні чмобіки, так само як і при підриві Дніпрогесу 1941го.
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22.10.2022 07:18 Ответить
На фото не Каховська ГЕС
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22.10.2022 07:23 Ответить
По мне , так Киевская (в Вышгороде) прямо на Десну а на лево , по берегу , к Ровжам
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22.10.2022 07:28 Ответить
Так Ви праві.
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22.10.2022 07:35 Ответить
налево
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22.10.2022 21:24 Ответить
Фото Muster, думаю,що знаєте,що це,якщо такий прапор маєте
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22.10.2022 07:25 Ответить
какаяразніца?
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22.10.2022 08:40 Ответить
І Гес не та і аналітик в ISW тупа гарвардська "блондинка"., прости іі господи.
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22.10.2022 07:29 Ответить
За этими многочисленными прогнозами о подрыве Каховской ГЭС (что почти случившийся горький факт) теряется то, что юг Украины, Херсонская область была сдана врагу без единого выстрела, в результате предательства сотрудников СБУ, где предательство и готовность продавать врагу любые секреты и тайны, крышевать криминал,давно стали признаками «доблести». Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ) и только последние месяцы началось некоторое очищение, что тут же сказалось на результативности и эффективности.
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22.10.2022 07:30 Ответить
Неправда. Покинутана поталу ворогу територіальна оборона Херсона, озброєна мисливською зброєю, вся полягла, захищаючи в тому числі Антонівський міст.
Чорною невдячністю буде, якщо після Перемоги не будуть встановлені імена героїв та споруджено їм пам*ятник.
І ще одне! Вбили їх кацапи, але винуватець загибелі сидить в Києві.
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22.10.2022 08:14 Ответить
Так, ми встановимо імена всіх оборонців Херсона і Херсонщини, які в перші дні великої війни захищали свою землю, і будемо їх пам'ятати. Крім тероборони Херсона, це були і героїчні хлопці з 59-ої бригади. Теж не забуваємо!
Але ми будемо пам'ятати і імена зрадників, які здали Південь - НАУМОВ, САДОХІН, КУЛІНІЧ.
Думаю, це не всі винуватці здачи Півдня, і ми з часом почуємо нові гучні імена...
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22.10.2022 08:39 Ответить
Насчёт предателей: поверю, когда конфискуют их квартиры, другую недвижимость, вклады, оформленное на родственников. Пока что никто этим и не занимался. А если заниматься, то начинать надо с высших офицеров СБУ, в т.ч. и пенсионеров, живущих на виллах, стоимостью в миллионы долларов, имеющих десятки квартир в Киеве и даже недвижимость в Европе. Задать им только один вопрос: откуда? Неужели, на сэкономленное
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22.10.2022 09:22 Ответить
Пам'ятаю страшні кадри розстріляного рашистами з крупного калібру Бузкового парку в Херсоні, де за деревами лежали пошматовані тіла містян із заготованими коктейлями молотова. Це не тероборона, але прості цивільні планували спалити колону рашистської військової техніки на марші, але полягли під вогнем орків.
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22.10.2022 11:00 Ответить
Вся країна бачила ці кадри. Ніколи не забудемо і не простимо
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22.10.2022 11:13 Ответить
В цьому також винен той, хто переконав людей, що БТР, чи навіть танк, легко зупинити коктейлем "Молотова". Пропаганда - зло, як для нас так і для па-раші (ну, то їх проблеми)
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22.10.2022 20:12 Ответить
"Все годы с 2014 года, начала агрессии, эта «славная контора» была и есть пприбежищем ублюдков, работающих лично на свое обогащение (начиная с генералов СБУ)"
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1500 %%% 👍
Після того, що там діялось при Віть Свинохрякові, контору варто було б розпустити і організувати по новому, вичистивши всіх совків-ветеранів і ватників.
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22.10.2022 08:25 Ответить
Сто раз печатал и пять назад. В1992 г так сделали в Эстонии, потом примерно так в Литве. Даже тех персонал уволили, дворников, слесарей--- правда. И в других зданиях начали формировать новые спецслужбы, идеально с ноля! Отсюда и результат на сегодня. Мы все просрали сами--- и результат тоже на сегодня видим.
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22.10.2022 11:07 Ответить
Вот именно с 2014 избушка стала такой, да?
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23.10.2022 02:36 Ответить
В основному при прориві греблі постраждає лівобережжя Дніпра. Так що вояки ка цапів під великою загрозою бути змитими як в унітазі. Спроби прикривати цивільними від води з водосховища довжиною у 300 км вершина ідіотизму або запланований геноцид. По друге - Крим втратить можливість отримувати воду по каналу і на довгий час - тоді який сенс було захоплювати канал? Чи готують здачу Криму? То можна героїчно відступити на Кубань
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22.10.2022 07:55 Ответить
Кацапи схоже не знають, що таке прискорення (або сила) Коріоліса, з-за якої праві береги річок північної півкулі Землі, які течуть з півночі на південь мають крутий правий берег і пологий лівий.
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22.10.2022 08:18 Ответить
блін, чувак. та не гони маячню! сила коріоліса впливає на ВЕЛИКІ обьєкти В ЧАСІ, в довгому проміжку часу . в данному випадку - роки... сила коріоліса - вона мізерна, при такому куті повороту землі... ти дупами всієї своєї сімї і сусідів разом взятих навіть не відчуваєш... сядь на карусель і з кутовою швидкістю Землі - один оберт в 24 години - покрутись, блін. що буде? а нічого не буде!
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22.10.2022 12:17 Ответить
Щоб підірвати дамбу + все до неї належного треба не 15 хвилин, щоб міну закласти.
Так козломпрді можуть і якусь Нігерію звинувачувати
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22.10.2022 09:50 Ответить
Бачу, в Україні формується нова секта - "свідки безпомилковості прогнозів ISW".
Так ось:
1. Мінування мостів та інших інфрастуртурних об'єктів на випадок наступу/контрнаступу противника є загальною практикою під час ведення бойових дій. Так само орки мінували мости з перших днів вторгнення в Сумській, Чергігівській, Київській областях, коли ще і не підозрювали, що їм доведеться згодом тікати звідси.
Це підтверджує і ГУР МО - орки замінували КахГЕС ще в квітні, коли в їхніх планах ще були кидки на Миколаїв і Одесу, і "зливатися" на Півдні вони аж ніяк не планували.
Інше питання - чому наше військово-політичне керівництво не потурбувалось про мінування мостів на Півночі і Півдні, і орки вільно пройшли, наприклад, всю Сумську область та Київську до Києва?
2. Затоплення півдня Херсонщини означатиме для путлєра політичний крах. Уявіть собі, чувак завоював нові території, приєднав їх до кацапстану, і через місяць затоплює їх, по причині аби ЗСУ не змогли форсувати Дніпро! Хто після цього буде вважати його крутим куйлом - "собирателем земель"?
Крім того, навряд чи ЗСУ збирались форсувати Дніпро з правого берега Херсонщини, де ширина річки від 500 до 1000 метрів. Під артилерійським і авіаційним впливом противника - це тисячи жертв. Для цього є суходольний напрямок від Василівки на Енергодар - Каховки - Олешки, або ж на Мелітополь.
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22.10.2022 09:52 Ответить
А как в 5 утра на окружной Харькова 24 февраля танки оказались? А потом спустя пару дней катались по окраине на тиграх, ища на центр города направление? Да тероборона успела перебить, фото школы разбитой все видели тогда. Это мы все просрали, а не СБУ или менты. В этих конторах сроду одни уроды были. Вопрос--- а где уроды родились?
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22.10.2022 10:58 Ответить
ти свій хлам не туди запостив...
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22.10.2022 12:18 Ответить
Не напевно звинуватять , а 100% відсотків ,. Вчить історію
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22.10.2022 10:26 Ответить
Чому це політичний крах. Дивитися на Сраліна
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22.10.2022 10:29 Ответить
При сраліні не було інтернета, був динімік на стовбі, з якого трансювалась одна передача - сводки совінформбюро голосом левітана.
Сказало совінформбюро, що Хрещатик підірвали хвашисти, у Катині польських офіцерів розстріляли хвашисти, Дніпрогес підірвали хвашисти, і сов'єтській нарід 40 років вірив.
Якщо пам'ятаєте, правда про ці події почала випливати лише при горбачові.
Ну ось, москалі дізнаються, що путя-крисьониш спочатку "приєднав" нову територію - Херсонську область, а потім затопив її, бо не зміг втримувати військовою силою.
В расєї царям пробачають все, крім поразок у війні...
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22.10.2022 14:49 Ответить
Я х.з. Дивлюсь на мапу та намагаюсь знайти 80 українських міст і окрім Херсона не знаходжу нічого.
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22.10.2022 10:58 Ответить
Дніпряни, Піщанівка, Олешки, Гола Пристань...
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22.10.2022 14:54 Ответить
Ну це ж не 80?
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22.10.2022 15:04 Ответить
Взагалі то, Дніпряни, Піщанівка - села, а Олешки, Гола Пристань - скоріше селища міського типу, бо проживає 15-20 тис. людей.
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22.10.2022 15:10 Ответить
Якщо ISW рахує західними мірками то у них і 5000 вже вважається містом, а на півдні села великі, тому 80 таких населених пунктів могли-й нарахувати.
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22.10.2022 15:14 Ответить
Тоді повинні були вжити не cities, а towns. Тобто не великі міста, а маленькі.
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22.10.2022 15:31 Ответить
то вже нюанси
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22.10.2022 20:14 Ответить
Сралинские НКВДисты взорвали Днепрогес в августе 1941 года...потому что строили ее Американцы,впрочем Сралинградский тракторный тоже строил Франклин Делано Рузвельт...
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22.10.2022 12:55 Ответить
"майже напевно" звучить як "на пол шишечки" ......🤧
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22.10.2022 13:11 Ответить
Підрив Каховської ГЕС утопить частину лівого берега і ніякої школи не заподіє правому берегу, за виключенням Річпорту, Карантинного і Гідропарку, дачі на островах.
На лівому березі частково може затопити Олешки та Голу Пристань і пару сіл, де знаходяться самі орки.
Підрив Каховської ГЕС саме в цей час, відріже ординські війська на правому березі наохтема.
Через місяць-півтора про розлив Дніпра можна буде забути, вода піде в море і в землю.
Висота Каховської ГЕС 13 метрів, висота берега в Херсоні 18 метрів, за виключенням районів, що близькі до берега.
Ніякого Апокаліпсису не буде. Не розумію кому потрібно анонсувати ці страхи.
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22.10.2022 15:30 Ответить
На жаль, хвиля буде велика, вдарить і по правому берегу, хоча лівий буде затоплений значно
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22.10.2022 20:16 Ответить
КАКАЯ РАЗНИЦА. Дуже зручне гасло. Мусолити ОЦЮ подію - це дійсно відволкати увагу українців від інших подій. Аксіома. Якщо у військовому сенсі таке руйнування потрібно - воно буде виконано. Аксіома - ЗСУ це ТОЧНО не потрібно. Це не потрібно економіці України. А від чого ЦЕ відволікає увагу?? ПРАВИЛЬНО. Від зими. Від зимової ФО для тих хто в окопах і без світла. Від того, що політична ситуація в рядах союзників динамічно змінюється. А ще - зима. А - ще - "откаты" на відбудованій інфраструктурі (тема доріг і мостів). А на Харківщині - не ВСЕ так просто для добових "відосіків". А ще - замерзаючі регіони. А ще - "Єдині правильні" новини. І ви дивуєтесь що з Харківщини ніхто не їде?? А в Херсоні черги на переправу?? ПРАВИЛЬНО. Якщо дивитись Єдині новини, і слухати звіт ГШ що зимовою ФО ЗСУ (хочаб на 1 лінії) - забезпечено - тоді для чергового відосіка - це достатньо. А для ЗСУ і волонтерів - ЦЕ ЧЕРГОВЕ випробування по заносу манелів ЧЕРГОВОГО (ну маємо те що маємо) в більш менш сприятливу ситуацію. Головне щоб НЕ заважали дерибанити бабло, землю, ресурси. А ще щоб на плюсах - картинка гарна була.
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22.10.2022 17:11 Ответить
Зрада? нам пізда, як полякам в 39ому?
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22.10.2022 20:17 Ответить
США должна опять сказать - будет техногенная катастрофа, потопим ваши вёдра с гайками с Украинском море
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22.10.2022 18:14 Ответить
А очільник міжнародної шарашки оон пан гутерріш геть нічого не має сказати з цього приводу пуйлу або ж світовій спільноті? Це вже може бути друга дамба на великій річці (перша була на Карачунівському водосховищі, Інгулець). Чи як у поліції: "коли вас вб'ють, тоді й приходьте писати заяву"(?)
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22.10.2022 19:50 Ответить
Подорвав дамбу, рашисты сделают сами себе большое бобо к зиме, чем нам.
- отступают как раз туда, куда придет вода.
- Крым оставят без воды.
Весной ВСУ все равно зайдут и освободят весь левый берег Днепра, включая Крым.
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22.10.2022 21:50 Ответить
Та нам по цимбалах, кого вони звинуватять, головне, що весь світ вже знає про їхні наміри та майбутній терор на дамбі.

У жирних країнах НАТО будуть сидіти дивитись новини та занепокоюватись, що ЗАЕС таки може й опнути без охолодження реакторів.
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23.10.2022 01:34 Ответить
 
 