ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 22 октября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести сорок первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

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Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА "Shahed-136".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются редкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, районов населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Милово, Огурцово, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодезное, Двуречная, Богдановка, Берестово и Кисловка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шийковка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Иванград, Раздолевка, Зеленополье, Клищиевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времевки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленой Рощи и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них - Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брод и Новогреднево.

По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.

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Возрастает уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения Российской Федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.

Подтверждено огненное поражение Силами обороны, 20 октября этого года, ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.