Значительная часть населения покинула Херсон, враг готовит город к уличным боям, - Генштаб

Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, город Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят меры по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

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