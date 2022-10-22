Значительная часть населения покинула Херсон, враг готовит город к уличным боям, - Генштаб
Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"По имеющейся информации, город Херсон покинула значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", - говорится в сообщении.
По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят меры по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
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Взяли кадыровцев, юг
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по друге, вибачте , але незнайомим я не розповідатиму що там
загалом - чекають наших та ненавидять кацапів, зараз зв'язку не має, бо ці гніди поклали інтернет
без образ
Переодевшись в гражданскую одежду военнослужащий перестает быть комбатантом, а становиться преступником, который прикрывается гражданским населением.
Ну и владельцев телефонов с военным порно, владельцем женских часов, сережек, цепочек, стиральных машин расстреливать у стенки ближайшего сарая - мародеры не люди!
А все оставшиеся понимают что они - смертники? Если их отрезать от реки.