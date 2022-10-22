Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 070 человек, 1341 БПЛА, 2579 танков, 1653 артсистемы, 5266 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 октября потери личного состава противника составляют около 67 070 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составляют

личного состава – около 67070 (+320) человек ликвидировано

танков ‒ 2579 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5266 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1653 (+5) ед,

РСЗО – 373 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,

самолетов – 270 (+1) ед,

вертолетов – 243 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16),

крылатых ракет – 329 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15) ед,

специальной техники – 148 (+1).

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