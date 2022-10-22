Китай назвал санкции против Ирана за помощь РФ в войне в Украине "незаконными и односторонними"

В Министерстве иностранных дел Китая выступили против наложения санкций на Иран за помощь России в войне против Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Китай выступает против "незаконных односторонних санкций, введенных без мандата Совета Безопасности ООН и без оснований международного права".

"При нынешних обстоятельствах мы призываем к спокойствию и воздержанию со стороны всех заинтересованных сторон", - сказал Вэньбин.

Он отметил, что КНР поощряет и поддерживает "все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию, и усилия по совместной работе по деэскалации".

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