АРМА передало украинскому предприятию девять судов РФ стоимостью более 532 млн грн. ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили передачу от АРМА в управление украинскому предприятию девяти судов, принадлежавших предприятиям РФ.

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это обеспечит поступление доходов от управления ими в госбюджет Украины. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн грн.



"Суда прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов. Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора", - говорится в сообщении.



На суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 статьи 111-1, ч. 5 статьи 191, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).

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