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АРМА передало украинскому предприятию девять судов РФ стоимостью более 532 млн грн. ФОТОрепортаж

арма

Прокуроры Офиса Генерального прокурора обеспечили передачу от АРМА в управление украинскому предприятию девяти судов, принадлежавших предприятиям РФ.

Об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это обеспечит поступление доходов от управления ими в госбюджет Украины. Общая стоимость кораблей составляет более 532 млн грн.

"Суда прибыли в Украину в конце 2021 - начале 2022 годов. Осуществляя хозяйственную деятельность по транспортировке грузов, российские предприятия-владельцы судов, платили налоги и наполняли бюджет РФ, чем фактически оказывали финансовую помощь вооруженным формированиям страны-агрессора", - говорится в сообщении.

На суда был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 статьи 111-1, ч. 5 статьи 191, ч. 3 статьи 436-2 УК Украины).

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АРМА передало украинскому предприятию девять судов РФ стоимостью более 532 млн грн 01

АРМА передало украинскому предприятию девять судов РФ стоимостью более 532 млн грн 02

корабль (2041) АРМА (102) Офис Генпрокурора (2463)


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Повезуть пшеницю в Іран .
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22.10.2022 10:58 Ответить
А що там з конфіскацією оушен плаза у Києві? Чи за 8.5 місяців замало для Zeкоманди аби оформити всі документи?!
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22.10.2022 10:59 Ответить
Одну і туж новину третій раз друкують по Рені. Ми ще не забули про перші. Немає більше чим пишатися прокуратурі?
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22.10.2022 11:06 Ответить
Ще 2 справи рухнули по колаборантах.
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22.10.2022 11:56 Ответить
,река- море,--- есть и не старые, если то что на фото. Сормово их клепает издавна. В шторм слабаки. Ходят до 3 баллов, потом опасно, ламаются на волне. Уже много в черном море на дне лежит. Их в каботаже, вдоль берега используют. Почти самоходная баржа.
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22.10.2022 11:18 Ответить
Передала це типу просто подарила чи як?

А компанія державна?
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22.10.2022 12:46 Ответить
а Українська компанія, чисто, випадково,
не належить бені, чи (друзям) ЗЕрмакотатарів
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22.10.2022 14:03 Ответить
 
 