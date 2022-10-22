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Россияне нанесли два ракетных удара по энергообъекту в Одесской области, пострадали три человека, - ОВА (обновлено)

світло

Враг в субботу утром нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района пропал свет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей" , – написал он.

Читайте: Утренняя воздушная тревога в Украине: взрывы в Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях. В Одесской, Киевской, Черкасской и Черновицкой работают ПВО.

В Одесской РГА добавили, что в результате удара пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.

обстрел (27057) Одесская область (3560) энергетика (2556) инфраструктура (250)


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Топ комментарии
+21
Спасибо за своевременно поставленный лендлиз. По ходу один Иран дает раше больше. хоть и сам сорок лет под санкциями. чем нам весь взятый за нас мир.
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22.10.2022 11:14
+15
Ну пускай теперь одесситы выходят и целуют свою катьку которую они считают однимнаротом.
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22.10.2022 11:07
+10
Безкарність породжує беззаконня! Поки не буде адекватної відповіді, обстріли будуть тривати і надалі...
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22.10.2022 11:30
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Ну пускай теперь одесситы выходят и целуют свою катьку которую они считают однимнаротом.
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22.10.2022 11:07 Ответить
https://dumskaya.net/news/ekaterina-ii-voobshche-ne-hochu-uezzhat-iz-odess-169751/ Екатерина II: «Вообще не хочу уезжать из Одессы» (карикатура)

Голосование, инициированное мэрией, уже завершилось. Часть голосов пока проверяется, но промежуточные результаты есть.

За то, чтобы демонтировать с памятника имперские символы, проголосовало 30 одесситов.

За демонтаж с памятника только скульптуры Екатерины - всего 18 голосов.

А вот убрать памятник полностью захотели 3914 одесситов. Правда, 769 голосов все еще на проверке.

2816 горожан выявили желание сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности императрицы. 641 голос за это на проверке.

Отложить решение вопроса предлагают 39 одесситов.

Сохранить монумент без изменений - 650.

Сохранить памятник и перенести в мемориальный парк или музей - 329 горожан.

Всего 7796 голосов.

Что ж, голосование прошло, но как поступить с российской императрицей, будут решать все равно депутаты горсовета.
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22.10.2022 11:31 Ответить
Ато как то глупо и не красиво получается, когда мы просим Запад нас защитить а они показывают на памятники рашистам которые у нас до сих пор стоят и говорят вы же одиннарот или определяйтесь уже.
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22.10.2022 11:51 Ответить
Не допоможе. Психологія вати така, що чим більше її б`єш, тим більше вона любить.
Згадайте результати парламентських виборів в зоні ООС.
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22.10.2022 12:23 Ответить
хтось із одеситів і передав кацапам координати цієї сільської електропідстанції
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22.10.2022 11:31 Ответить
Якось дико і бридко голосувати - чи знімати москальську царицю, чи ні, коли москалі гатять по Одесі. Труханов, в тебе щось людяне в голові є?
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22.10.2022 11:41 Ответить
Кацапське громадянство у нього в голові
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22.10.2022 12:21 Ответить
Тим одеситам, хто за катьку, до лампочки, що на півночі області немає електрики. Вони сплять і бачать русню в Одесі, і в усьому звинувачують українців, які чинять опір. Горбатого могила виправить, не інакше, на жаль
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22.10.2022 19:52 Ответить
За слухами, в одеській області iris-t. То це і є ті самі перші результати роботи?
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22.10.2022 11:11 Ответить
за слухами у тебе в дворі Вася краде велосипеди.
нє ну прекрасний комент. за слухами(!)
Зелю захищає Іріс. та і ніхто не дає 100% гарантію збиття. навіть в Ізраїлі купол не дає 100% гарантії.
і так, навіть якщо за слухами там є 1 пускова, то це 6 протиракет, а перезарядити це час, нє? за слухами блін.
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22.10.2022 11:19 Ответить
в одессе прилетов небыло. это в области
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22.10.2022 11:20 Ответить
короче кажучи все що орки задумали те в них і вийшло по всій Україні майже, збило пво біля Львова і не було також в Київі прилетіло 5 ракет і всі 5 сбито думаю як казали пару днів назад це постарався ************* Iris але він поки один
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22.10.2022 11:13 Ответить
Спасибо за своевременно поставленный лендлиз. По ходу один Иран дает раше больше. хоть и сам сорок лет под санкциями. чем нам весь взятый за нас мир.
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22.10.2022 11:14 Ответить
Виходить, що так...
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22.10.2022 11:23 Ответить
Вони хвилюються, що раша нападе, а ірану нема чого хвилюватися
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22.10.2022 12:23 Ответить
Так кацапня по всій Україні лупить по таких об'єктах. А ми у відповідь що? Ах да --"ми нє агрєсари"!
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22.10.2022 11:14 Ответить
а чим сбивати? у нас немає чим вашингтом пост пише що закінчуеться ракети до звичайних навіть пво але сша бояться що ми будем по росіїї і не дають - тільки орки мають по нас бити а ми не судячи з логіки сша
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22.10.2022 11:18 Ответить
Не правда сказали шо допоможуть нам построить ПВО.Все будет не так быстро как хотелось бы но всё идёт.
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22.10.2022 11:21 Ответить
Если Украина будет отвечать тем же то нам перестанут давать оружие.Вы этого хотите? Или у нас достаточно своего чтобы воевать?
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22.10.2022 11:20 Ответить
******* хто це тобі сказав? Сховав свою сраку на туманному Альбіні, то сиди там і не патякай! А помагати вони будуть в будь-якому випадку бо більше всього на світі вони сруть шо їм прийдеться самим воювати з кацапами а не просто спостерігати з-за забору!
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22.10.2022 11:27 Ответить
"бо більше всього на світі вони сруть шо їм прийдеться самим воювати з кацапами а не просто спостерігати з-за забору" --- ніхто воювати з НАТО не буде,заспокойся,вони можуть себе захистити на відміну від нас, кацапи розуміють,що війна тільки з самими США це для них білет в один кінець
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22.10.2022 11:46 Ответить
Ти дуже високої думки про них, якщо б кацапи у лютому замість того щоб до нас лізти пішли б наприклад на Естонію то вони б її окупували за 24 години! Питання чи почало би НАТО воювати з кацапами за 1.5 мільйонну Естонію?! Я на 100% впевнений що ні!
І після цього НАТО склалося б як картковий будиночок і кожен був би сам за себе, а кацапи за наступні 72 години захопили б щей Латвію й Литву!
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22.10.2022 12:03 Ответить
"Я на 100% впевнений що ні" --- чоловіче,хто ти такий щоб на 100% в цьому впевнений? Без образ,але ти маленька піщинка,і у таких процесах взагалі не тямиш, в тобі говорить тільки злість і образа, але немає ніякої обєктивності
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22.10.2022 12:07 Ответить
В мені говорить логіка і здоровий глузд, і взагалі почитай 5 статтю згідно з якою напад на одного члена НАТО є нападом на все НАТО, там все написано так що можна трактувати як завгодно, і на ділі ніхто це ще не провіряв!
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22.10.2022 12:19 Ответить
" і на ділі ніхто це ще не провіряв" --- на ділі ніхто це не перевіряв,але ти уже з 100% впевненістью говориш що буде так як ти сказав
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22.10.2022 12:21 Ответить
Так тому що США Франція чи Німеччина не буде воювати з кацапами за маленькі країни тільки тому що вони члени НАТО! Подивися на Столтенберга, це обличчя сьогоднішнього НАТО!
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22.10.2022 12:30 Ответить
Да ну ты и довбень полный.Не важно 1.5 миллионов или 100 тут дело принципа.
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22.10.2022 14:57 Ответить
Захоплять за 72 години як вони Київ захопили?))) Ну ти і клоун.А авіація НАТО з цих країн тихенько полетить додому??
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22.10.2022 15:00 Ответить
******* якраз ты.Я тут уже под 20 лет живу между прочим.И по телевизору смотрю что говорят эксперты в отличие от тебя.Не ссы они не переживают воевать с Россией наоборот говорят что если до этого дойдет то НАТО разобьют Россию за недели просто там другие опасения.
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22.10.2022 14:51 Ответить
Це одеська-вата і в кафе тепер не посидить ?
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22.10.2022 11:22 Ответить
Не треба переживати, зараз білий дім виступить з заявою що це вони від відчаю знищують нашу енергетику, а нам відразу полегшає!
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22.10.2022 11:23 Ответить
Нам потрібно багато парафінових свічок і гасових ламп , щоб пережити зимову темряву .
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22.10.2022 11:27 Ответить
Безкарність породжує беззаконня! Поки не буде адекватної відповіді, обстріли будуть тривати і надалі...
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22.10.2022 11:30 Ответить
Мені здається,що ми перша країна в світі,яку намагаються знищити шляхом знищення цивільної інфраструктури ракетними обстрілами.ЦІЛУ КРАЇНУ,карл!!!Яку країну знищив терорист N1 бен ладен? Чому ж тоді ***** до сих пір не носить це "почесне" звання? Чому кацапська помийка до сих пір не країна-терорист?Чому весь світ мовчки спостерігає за черговим геноцидом над українцями?Адже це вже давно перетнуло межу цивілізаційних і моральних цінностей Заходу!
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22.10.2022 11:34 Ответить
Нема на заході ніяких моральних цінностей! Там все згнило й деградувало до мозгу кісток за останні 30 років! Єдині їхні цінності це гроші і влада так само як у і нас!
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22.10.2022 11:36 Ответить
Треба кліпати свої ракети...Це все що спасе Україну. Щоб кліпати треба подолати коррупцію. Іншого немає і не буде.
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22.10.2022 11:39 Ответить
серйозно? тут відлік іде на дні і тижні,а ви радите клепати ракети? І коли вони будуть? Через скільки років? Коли тут уже ні світла,ні газу,ні води не буде?
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22.10.2022 11:44 Ответить
Якщо так мислити то нічого не буде...Вісім років було а то і більше. Скажу що Україна немає вибору...Поляки наприклад вже не розраховують на нато...
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22.10.2022 13:29 Ответить
Что там Глава Ставки Верховного Главнокомандующего? Где ПВО? Где наши ракеты и ударные беспилотники? Товаришч Зеленский одевает сапоги, поглаживает усы и набивает трубку герцоговиной флор?
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22.10.2022 11:34 Ответить
Гитлер тоже обстреливал города в Британии ракетами...и победил🇬🇧 Черчилля...Британия сдалась ...
Хмырь путлер повторяет "подвиги" братана Мацковии ...🦍🦍🦍Шариковское тупорылое отродие с курячими🐔мозгами ... Ольги ********** и Марго Симоньян 🐔
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22.10.2022 12:29 Ответить
СССР теж бажав тоді бомбити Лондон але літаки не досягали. Але агітаційний плакат випустили, де вони ******** Лондон разом з фашистами.
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22.10.2022 13:12 Ответить
30 ноября 1939 года хмырь Сралин обрушил на Финляндию миллионы тонн авиабомб,потому что маршал Маннергейм хотел напасть на советское быдло...и помешать строить колхозное дерьмо товаристча Сралина....
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22.10.2022 12:37 Ответить
Так из-за "неагрессивности" зевласти вскоре можно лишиться всей госэнергетической структуры..Ставка главковерха должна посидеть во тьме,без воды в холоде, дабы подумать как не терпеть и противодействовать этому рашзлу..А выход может быть только один-адекватные удары по всем энергоструктурам рашистских приграничных н.п. Вместо "заасфальтированных" ракет можно наклепать что-то"по -палестински"На это наш сонливый оборонпром способен,или как всегда одно "нытье" от него..?
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22.10.2022 14:10 Ответить
 
 