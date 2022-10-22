Россияне нанесли два ракетных удара по энергообъекту в Одесской области, пострадали три человека, - ОВА (обновлено)

Враг в субботу утром нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района пропал свет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей" , – написал он.

Читайте: Утренняя воздушная тревога в Украине: взрывы в Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях. В Одесской, Киевской, Черкасской и Черновицкой работают ПВО.

В Одесской РГА добавили, что в результате удара пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.