Россияне нанесли два ракетных удара по энергообъекту в Одесской области, пострадали три человека, - ОВА (обновлено)
Враг в субботу утром нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района пропал свет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.
"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света. В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей" , – написал он.
В Одесской РГА добавили, что в результате удара пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.
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Голосование, инициированное мэрией, уже завершилось. Часть голосов пока проверяется, но промежуточные результаты есть.
За то, чтобы демонтировать с памятника имперские символы, проголосовало 30 одесситов.
За демонтаж с памятника только скульптуры Екатерины - всего 18 голосов.
А вот убрать памятник полностью захотели 3914 одесситов. Правда, 769 голосов все еще на проверке.
2816 горожан выявили желание сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности императрицы. 641 голос за это на проверке.
Отложить решение вопроса предлагают 39 одесситов.
Сохранить монумент без изменений - 650.
Сохранить памятник и перенести в мемориальный парк или музей - 329 горожан.
Всего 7796 голосов.
Что ж, голосование прошло, но как поступить с российской императрицей, будут решать все равно депутаты горсовета.
Згадайте результати парламентських виборів в зоні ООС.
нє ну прекрасний комент. за слухами(!)
Зелю захищає Іріс. та і ніхто не дає 100% гарантію збиття. навіть в Ізраїлі купол не дає 100% гарантії.
і так, навіть якщо за слухами там є 1 пускова, то це 6 протиракет, а перезарядити це час, нє? за слухами блін.
І після цього НАТО склалося б як картковий будиночок і кожен був би сам за себе, а кацапи за наступні 72 години захопили б щей Латвію й Литву!
Хмырь путлер повторяет "подвиги" братана Мацковии ...🦍🦍🦍Шариковское тупорылое отродие с курячими🐔мозгами ... Ольги ********** и Марго Симоньян 🐔