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Новости
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Из-за утренних атак на инфраструктуру "Укрэнерго" предупреждает об ограничении энергоснабжения в Киеве и 10 областях

електроенергія

Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты "Укрэнерго" принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света.

Также вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский истребитель сбивает российскую ракету в Одесской области. ВИДЕО

Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного россией разрушения электросетей.

Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кировоградской области раздались взрывы

обстрел (27057) Тарифы на электроэнергию (2164) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+17
Вимикайте марафон.
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22.10.2022 11:56
+12
кацапи готувалися до великої війни ще з часів холодної війни, накопичили заліза і снарядів на роки, а у нас навпаки все продавали і віддавали,і залишилися ні з чим
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22.10.2022 12:09
+8
Зате великобудували дороги.
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22.10.2022 12:12
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30 лет модернизации электросетей ? да ?
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22.10.2022 11:56 Ответить
Коли розбивають електромережі, то розіб"ють і модернізовані.
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22.10.2022 11:58 Ответить
Вимикайте марафон.
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22.10.2022 11:56 Ответить
нажаль кацапи будуть планомірно довбити по енергетиці поки не добьються свого, а у нас на даний момент озброєння щоб повністью закрити небо немає...
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22.10.2022 12:03 Ответить
Закрити небо і не вийде. Нам стільки ппо не дадуть.Краще би надали ракети ATACMS, для знищення аеродромів і інших баз, на території москальщини. Але нам такі ракети не дають, бо бояться якоїсь ескалації. Це звучить смішно, тому що колись в Європі розміщували Першінги і не боялися ескалації.
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22.10.2022 13:42 Ответить
Бо цивілізанти виродились у сцикунів. НАТО, яке було створене (!) для протистояння Совку, сциться паРаші.
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22.10.2022 14:30 Ответить
бачу-проблема в тому,що кацапи готувались десятирiччями до цiэi вiйни,а Украiнi зараз приходиться перебудовуватись по ходу.
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22.10.2022 12:06 Ответить
кацапи готувалися до великої війни ще з часів холодної війни, накопичили заліза і снарядів на роки, а у нас навпаки все продавали і віддавали,і залишилися ні з чим
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22.10.2022 12:09 Ответить
Зате великобудували дороги.
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22.10.2022 12:12 Ответить
великобудували на протязі усіх років незалежності, на початку 1991 року Україна була набагато економічно і військово потужнішою наприклад за Польщу,поляки в Україну в прикордонні українські неселені пункти їздили за товарами і продуктами, а тепер ми від поляків відстаємо на десятиліття,а після війни будемо відставати взагалі на багато років, за всі роки незалежності у насвсе просрали,розікрали і віддали
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22.10.2022 12:15 Ответить
Скільки років у нас в Раді сиділи зрадники-камуняки? Їх же хтось обирав туди. Отож.
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22.10.2022 12:19 Ответить
Как будто сейчас не коммуняки. Гетьманцев коммунист и все вот эти молодые коммунисты-депутаты они коммунисты. В начале войны на УП читал ряд статей депутатов наших, которые рассказывали о постройке в Украине социализма. В очередной раз.
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22.10.2022 12:25 Ответить
А хіба тільки комуняки? Риговоняли ,потім зажоппоблоки всякі -різні,навіть зараз якесь одоробло під назвою за життя та мир швендається по ВРУ і робить свою чорну справу (т.з.Богуслаєви наприклад і вся камадрілья в повному складі,яка "перевзулась" після заборони опзж і як щурі поховались в інших "дружніх" блоках,так ще й перейменували свій "зажопподрищенський" блок ,але вони ті ж самі коллаборанти та манкурти,тільки під іншою вивіскою.Все одно ,що перейменувати вбиральню(туалет) в готель,суть лишається риговоняльна...
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23.10.2022 15:09 Ответить
серьезно? а бюджет 2023 ты видел? там бюджет мирной страны, опять куча бабла на дороги....
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22.10.2022 13:42 Ответить
Гроші йдуть від сша та європи, організовуйте часткову компенсацію тим хто самостійно стає енергонезалежним, нам потрібно щоб люди купували з європи сонячні електростанції і ставали самодостатніми. Немає грошей - говоріть з союзниками, таку ініціативу вони підтримають, головне не вмикати режим "прое*али".
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22.10.2022 12:47 Ответить
Все кто угодно,лишь бы не Порошенко, хрюкала курица 🐔*********...
Украину бомбит путлер по прямой наводке этой курицы ..именно в ее программе впервые было сказано об уничтожении украинских энергосетей...
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22.10.2022 13:02 Ответить
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:35 Ответить
Не вмикайте зелений телемарафон, буде велика економія електроенергії, та і голова буде свіжіша і буде краще працювати...
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23.10.2022 10:15 Ответить
«Веерные отключения» - это как и все в нашей стране при этой власти. Отключать свет на 7 часов ( 2 раза в день) «терпилам», чтобы электричество было у «блатных».

Кстати, что там с «веерными отключениями» на Банковой, Крещатике, в Конче-Заспе и в Козине? (с)
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23.10.2022 13:54 Ответить
В иркутске разбилась еще одна сушка....
Яка сумна новина....
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23.10.2022 16:26 Ответить
 
 