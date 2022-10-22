Из-за утренних атак на инфраструктуру "Укрэнерго" предупреждает об ограничении энергоснабжения в Киеве и 10 областях
Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отмечается, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты "Укрэнерго" принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света.
Также вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.
Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного россией разрушения электросетей.
Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украину бомбит путлер по прямой наводке этой курицы ..именно в ее программе впервые было сказано об уничтожении украинских энергосетей...
Кстати, что там с «веерными отключениями» на Банковой, Крещатике, в Конче-Заспе и в Козине? (с)
Яка сумна новина....