Из-за утренних атак на инфраструктуру "Укрэнерго" предупреждает об ограничении энергоснабжения в Киеве и 10 областях

Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты "Укрэнерго" принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света.

Также вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

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Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного россией разрушения электросетей.

Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы.

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