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Новости
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Германия передала для ВСУ новую партию вооружения, патронов и зимней одежды

німеччина

Германия передала Украине новую партию вооружения и пакеты зимней одежды и оборудования для военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, о новых поставках информирует сайт федерального правительства.

Так, как следует из обновленного списка, передано еще пять бронированных эвакуационных машин (ранее было передано такое же количество); семь тяжелых и средних мостовых систем; 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию, 100 палаток (общее количество достигает теперь 200); 183 генератора (ранее было передано 12); 116 тысяч зимних курток; 80 тысяч зимних штанов; 240 тысяч зимних шапок.

Наконец официально подтверждена передача ЗРК Iris-T SLM, о чем СМИ сообщили еще на прошлой неделе.

Среди новых обещаний ФРГ – пять инженерных бронированных машин; 35 грузовиков 8х8 и 4 тыс. спальных мешков.

Часть помощи поставляется с предприятий, часть – из запасов Бундесвера.

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Общая стоимость лицензий, выданных правительством ФРГ на экспорт военных товаров в Украину в период с 1 января 2022 по 10 октября 2022 года, составляет 796 812 445 евро.

Германия (6947) помощь (7793) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+12
Щиро дякуємо.
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22.10.2022 12:57
+8
Стоп! А навіщо ЗСУ зимовий одяг? Декілька днів тому, Zeкоманда потужно доповіла, що всі військові забезпечені на 100% зимовою формою. Чи може таки не забезпечені, і клоуни, як зазвичай ******* країну?
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22.10.2022 13:00
+8
Дякуємо! Сподіваюсь, що зимовий одяг дійте за призначенням, бо зараз з цим, м'яко кажучи, дуже погано, незважаючи на брехню МО про 100% укомплектування зимовою формою...
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22.10.2022 13:00
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але одяг не занадто теплий щоб не викликати прямого конфлікту з росією
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22.10.2022 12:55 Ответить
німці хоч щось дають, на відміну від Ізраєлю.
"...мы вспомним всех, кто поднял руку" (с)
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22.10.2022 13:40 Ответить
Щиро дякуємо.
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22.10.2022 12:57 Ответить
Дукуємо!

але найкраща хфуфайка - танк.....
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22.10.2022 12:59 Ответить
Стоп! А навіщо ЗСУ зимовий одяг? Декілька днів тому, Zeкоманда потужно доповіла, що всі військові забезпечені на 100% зимовою формою. Чи може таки не забезпечені, і клоуни, як зазвичай ******* країну?
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22.10.2022 13:00 Ответить
Як зазвичай наїбали, вони на інше не здатні. За власним спостереженням, можете відсотків 30 забезпечені зимовою формою, виправте якщо не так...
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22.10.2022 13:02 Ответить
еще Канада и Прибалты помогли с формой
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22.10.2022 13:42 Ответить
Там всі брехуни. Від головного клоуна до останньої Безкутної.
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22.10.2022 13:04 Ответить
рєзніков з маляр не брехуни, а адвокати - для того й поставлені:

виправдовувати пройоб...би
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22.10.2022 13:07 Ответить
Так он знал об этой поставке. Включил её в общее число и получилось 100%
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22.10.2022 13:37 Ответить
ZeОпа шьют зимнюю форму с весны языками не покладая рук
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22.10.2022 13:40 Ответить
DANKE!
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22.10.2022 13:00 Ответить
GERNE
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22.10.2022 13:31 Ответить
Дякуємо! Сподіваюсь, що зимовий одяг дійте за призначенням, бо зараз з цим, м'яко кажучи, дуже погано, незважаючи на брехню МО про 100% укомплектування зимовою формою...
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22.10.2022 13:00 Ответить
мати по два комплекти зимового вбрання:
від рєзнікова з адвокатами та від союзників

хлопці зопріють
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22.10.2022 13:05 Ответить
Роздерибанять і вкрадуть як і гуманітарку.
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22.10.2022 13:06 Ответить
183 генератора передано от Бундесвера...это круто...👍но надо 1183 минимум....
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22.10.2022 13:04 Ответить
Много чего надо. Бундесвер не подряжался снабжать ВСУ. Тем более,что много чего передавали и ранее. Спасибо надо сказать, а не в позу становиться.
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22.10.2022 13:51 Ответить
Зрештою світу пора зрозуміти, що війна з росією - це війна ресурсів.
Маленькою, але вправною армією-бонсай її не виграти.
Армійське забезпечення має бути з багаторазовим запасом.
Те, що є у Європи на складах, явно недостатньо.
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22.10.2022 13:06 Ответить
Олександр Филипович Македоненко, маленькою і вправною армією, розгромив величезну персидську армію
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22.10.2022 13:09 Ответить
За певних ландшафтних умов.
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22.10.2022 13:14 Ответить
Сколько правительство 95 квартала передало комплектов зимней одежды и обуви для ВСУ?:
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22.10.2022 13:06 Ответить
при Пороху створили Нову Армію практично з нуля !

і все самі, від пікселя до Нептуна та Вільхи
допомога була тільки сотня Джавелинів і то з умовою не застосовувати
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22.10.2022 13:09 Ответить
Британия и Канада тоже передали зимней формы одежды для ВСУ ,200 000 комплектов....,а также ещё несколько стран НАТО. .
Резников продаст братану путлеру...за РЖУбли...😆
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22.10.2022 13:07 Ответить
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱, та Слава Україні 🔱💙💛🔱👌👍✊🇱🇷🇬🇧🇺🇦💪💯
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22.10.2022 13:11 Ответить
Германия не подписывала Будапешт, и в отличии от бритов и ковбойцев, ничего нам не должна от слова совсем. Так что имейте совесть, критиканы.
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22.10.2022 13:13 Ответить
Днями Конгрес USA затвердив надання Україні фінансової та матеріальної допомоги на суму 50 Ярдів долярів...
Кажуть що Зе каже цього мало...
Мабуть Игорь Валерьевич Кучма так ляпнув на таємному засіданні зРади...
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22.10.2022 13:16 Ответить
Німецька форма якісна
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22.10.2022 13:27 Ответить
Я раніше часто бував в Німеччині і регулярно купляв щось в Мілітарі шопах. Майки, шкарпетки, сорочки, кепі. Мій товариш купив американську куртку для льотчиків. Шикарна вєщ!
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22.10.2022 16:32 Ответить
Спасибо Германии.
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22.10.2022 13:48 Ответить
Сейчас больше всего нужны спальники.
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22.10.2022 16:01 Ответить
наверное Арахамия и банда Зеленского обрадовались этой помощи Германии ... Ведь Теперь можно под шумок спи---дить из госбюджета Украины ещё пару сот миллионов гривен...Якобы для приобретения амуниции для ВСУ...... А завтра, всё шобло в ВР, В Кабмине ,на ТВ и всё чиновничья областная и районная шушера с завтрашнего дня будет одета в немецкое добротное тёплое обмундирование.... Думаете , что- то достанется бедным солдатам и лейтенантам лежащим холодными ночами в траншеях!! АГА ..Хренушки!!!
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22.10.2022 16:43 Ответить
Вантажівки 8#8 це цікаво.
Дякую, Німеччино!
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22.10.2022 17:52 Ответить
Щиро дякуємо.
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23.10.2022 01:24 Ответить
 
 