Германия передала для ВСУ новую партию вооружения, патронов и зимней одежды

Германия передала Украине новую партию вооружения и пакеты зимней одежды и оборудования для военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, о новых поставках информирует сайт федерального правительства.

Так, как следует из обновленного списка, передано еще пять бронированных эвакуационных машин (ранее было передано такое же количество); семь тяжелых и средних мостовых систем; 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию, 100 палаток (общее количество достигает теперь 200); 183 генератора (ранее было передано 12); 116 тысяч зимних курток; 80 тысяч зимних штанов; 240 тысяч зимних шапок.

Наконец официально подтверждена передача ЗРК Iris-T SLM, о чем СМИ сообщили еще на прошлой неделе.

Среди новых обещаний ФРГ – пять инженерных бронированных машин; 35 грузовиков 8х8 и 4 тыс. спальных мешков.

Часть помощи поставляется с предприятий, часть – из запасов Бундесвера.

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Общая стоимость лицензий, выданных правительством ФРГ на экспорт военных товаров в Украину в период с 1 января 2022 по 10 октября 2022 года, составляет 796 812 445 евро.