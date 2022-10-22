Германия передала для ВСУ новую партию вооружения, патронов и зимней одежды
Германия передала Украине новую партию вооружения и пакеты зимней одежды и оборудования для военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, о новых поставках информирует сайт федерального правительства.
Так, как следует из обновленного списка, передано еще пять бронированных эвакуационных машин (ранее было передано такое же количество); семь тяжелых и средних мостовых систем; 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию, 100 палаток (общее количество достигает теперь 200); 183 генератора (ранее было передано 12); 116 тысяч зимних курток; 80 тысяч зимних штанов; 240 тысяч зимних шапок.
Наконец официально подтверждена передача ЗРК Iris-T SLM, о чем СМИ сообщили еще на прошлой неделе.
Среди новых обещаний ФРГ – пять инженерных бронированных машин; 35 грузовиков 8х8 и 4 тыс. спальных мешков.
Часть помощи поставляется с предприятий, часть – из запасов Бундесвера.
Общая стоимость лицензий, выданных правительством ФРГ на экспорт военных товаров в Украину в период с 1 января 2022 по 10 октября 2022 года, составляет 796 812 445 евро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"...мы вспомним всех, кто поднял руку" (с)
але найкраща хфуфайка - танк.....
виправдовувати пройоб...би
від рєзнікова з адвокатами та від союзників
хлопці зопріють
Маленькою, але вправною армією-бонсай її не виграти.
Армійське забезпечення має бути з багаторазовим запасом.
Те, що є у Європи на складах, явно недостатньо.
і все самі, від пікселя до Нептуна та Вільхи
допомога була тільки сотня Джавелинів і то з умовою не застосовувати
Резников продаст братану путлеру...за РЖУбли...😆
Кажуть що Зе каже цього мало...
Мабуть Игорь Валерьевич Кучма так ляпнув на таємному засіданні зРади...
Дякую, Німеччино!