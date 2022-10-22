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В Николаевской области россияне поразили два объекта критической инфраструктуры, - ОК "Південь"

електроенергія

Российские военные утром 22 октября нанесли массированный удар с акватории Черного моря высокоточными ракетами "Калибр". На Николаевщине ударили по двум объектам критической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"В южных регионах поражены четыре таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, два — в Николаевской", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОК "Південь", в Одесской области три человека ранены. По другим объектам подробности уточняются.

Силы противовоздушной обороны во время этой атаки над Николаевщиной сбили одну крылатую ракету и еще четыре над Одесщиной.

Смотрите: Украинский истребитель сбивает российскую ракету в Одесской области. ВИДЕО

Николаевская область (2116) обстрел (27057) Тарифы на электроэнергию (2164)


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Я не дивлюся москальських програм, але з тих нарізок, що роблять українські, в яких є епізоди з скабєвосолововськи збіговиська, запам'ятався один уривок виступу рашистського покидька. Далі майже дослівно" Удари па інфраструктурє украіни далжни нанасітся. Далжна абрабативатса ефектівнасть, рєзультатівнасть і єслі нада, то павтарятса удари по об'єктах, каториє нє билі паражени до канца". В мене запитання:для чого в публічному просторі українська сторона повідомляє такі деталі атаки рашистів? Допомогти їм? (((
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22.10.2022 13:46 Ответить
Кіровоградська область, то взагалі то, вже центральна Україна, а не південь
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22.10.2022 13:54 Ответить
Это уже не первый удар по области.Были прилеты и в сам Кропивницкий.
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22.10.2022 16:08 Ответить
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:28 Ответить
Откуда эти дебилы россияне знают координаты этих объектов инфраструктуры!!! Почему спит наше СБУ... Почему предатели гуляют свободно на воле??Почему они ещё живы , а не в могиле???
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22.10.2022 16:32 Ответить
Google maps - от і відповідь на питання.
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22.10.2022 16:42 Ответить
Це взагалі не проблема, більшість знаходяться на тому місці де їх побудували за часів СРСР.
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22.10.2022 17:59 Ответить
Ну, вже все добре - дали світло.
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22.10.2022 17:31 Ответить
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22.10.2022 18:47 Ответить
 
 