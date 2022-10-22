В Николаевской области россияне поразили два объекта критической инфраструктуры, - ОК "Південь"

Российские военные утром 22 октября нанесли массированный удар с акватории Черного моря высокоточными ракетами "Калибр". На Николаевщине ударили по двум объектам критической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"В южных регионах поражены четыре таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, два — в Николаевской", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОК "Південь", в Одесской области три человека ранены. По другим объектам подробности уточняются.

Силы противовоздушной обороны во время этой атаки над Николаевщиной сбили одну крылатую ракету и еще четыре над Одесщиной.

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