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Новости Война
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Россияне спускают воду с Каховского водохранилища якобы для уменьшения масштабов ущерба в случае разрушения плотины ГЭС

гес,каховська

Россия уже третий день спускает воду из Каховского водохранилища.

Эту информацию подтверждают источники BBC, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в эфире российских пропагандистских каналов назначенный Россией "председатель" оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода.

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последняя неделя увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, была бы меньше", – цитирует Леонтьева BBC.

Также читайте: Даже за подготовку подрыва Каховской ГЭС нужно наказывать. Это все равно, что применить оружие массового поражения, - Кулеба

Украинские власти заявили, что армия РФ заменяла дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины - и обвинить в последствиях Киева. В России утверждают, что к уничтожению дамбы готовятся именно украинские военные.

Если дамба будет уничтожена вода из Каховского водохранилища, может затопить большую территорию вниз по Днепру, в том числе в Херсоне и соседних районах, говорится в материале.

Напомним, чиновники США сообщили журналистам, что следующие шесть недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска в Херсонской области начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии. Также готовится операция по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой РФ намерена обвинить Украину.

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Накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РФ предусматривает скорейшее освобождение ВСУ правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории, в том числе уничтожение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.

ГЭС (118) Новая Каховка (154) россия (95467) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+26
Обмінний фонд ЧМОбіками наповнюється із шаленою швидкістю. Здаються як поодинці так і групами.
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22.10.2022 14:04
+17
Да пленных за последнее время сильно добавилось, причем много именно новеньких.
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22.10.2022 14:07
+16
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22.10.2022 14:21
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жаль, жаль.....

нечисть боїться що свята дніпровська вода змиє її під нас наступу ЗСУ
дарма, від гірла Дніпра до курортів Туреччини всього-нічого навпростець по дну Чорного моря
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22.10.2022 14:04 Ответить
облога Лейдена.
потоп в імья спасіння

голандські фермери теж були проти затоплення, але Вільгельм Оранський їх переконав що краще потопити загарбників-іспанців

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22.10.2022 14:12 Ответить
То було ще у 16-му столітті, ******* міжнародне право забороняє такі методи.
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22.10.2022 19:34 Ответить
Обмінний фонд ЧМОбіками наповнюється із шаленою швидкістю. Здаються як поодинці так і групами.
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22.10.2022 14:04 Ответить
Да пленных за последнее время сильно добавилось, причем много именно новеньких.
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22.10.2022 14:07 Ответить
Так новеньких при поверненні з полону походу тюряга чекає і вони відмовляться від обміну, виходить їх взагалі не варто в полон брати, крім офіцерів, але питання як знати хто з них новенький, якщо їх перемішали зі старенькими
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22.10.2022 15:17 Ответить
Что значит тюряга? Можно поподробней.
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22.10.2022 17:20 Ответить
Тюрьма
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22.10.2022 18:08 Ответить
Не хочешь отвечать не отвечай.
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22.10.2022 18:10 Ответить
Не могу тебя понять ,ты спросил что в моём понимании означает тюряга ,я ответил как оно есть тюрьма ,это что не ответ,а что не устраивает
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22.10.2022 18:20 Ответить
Что значит для новеньких возвращение из плена это тюряга? Как такое может быть?
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22.10.2022 18:23 Ответить
В раше недавно издан приказ за сдачу в плен будет уголовное наказание , все последние мобики и чмобики автоматом попадают под данное распоряжение ,так как призывались после постановления ,а те кто был мобилизован раньше может не попасть ,так как здесь уже зависит от нашей стороны то есть его могут вписать задним числом так как мы заинтересованы в обмене на наших пленных ,по крайней мере у Золкина это проскакивало
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22.10.2022 18:41 Ответить
Спасибо, понятно. Только скорее всего не тюрьма, а сначала разбор ситуации попадания в плен, а потом уже вынесение приговора, только вот какой орган это будет решать непонятно. Есть военная прокуратура и трибунал что ли?
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22.10.2022 18:48 Ответить
Да где то так
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22.10.2022 18:50 Ответить
Елы-палы! У него что, месячные?
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22.10.2022 14:13 Ответить


точно, прямо з рук. )) стрiляти свинособака бiльше не зможе.
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22.10.2022 14:43 Ответить
Для чого мучити істоту, краще відразу пристрелити!
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22.10.2022 15:16 Ответить
Згоден, тільки вбити не на камеру. Типу, загинув в бою, як херой )
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22.10.2022 15:21 Ответить
і згнив в канаві, як справжній рузьке богатир
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22.10.2022 16:27 Ответить
щоб завадити настанню Збройних сил України
Ох Гугл Транслейт
може
щоб завадити НАСТУПУ Збройних сил України ???
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22.10.2022 14:07 Ответить
Ну ніяк не хочуть оті писаки друкувати українською!
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22.10.2022 14:13 Ответить
Най буде настанню, як щось невідворотне як пори року.
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22.10.2022 14:24 Ответить
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22.10.2022 14:21 Ответить
Больше, чем в сводке Генштаба ВСУ: из Кремля "утекли" цифры потерь армии Путина в Украине
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22.10.2022 14:23 Ответить
Виходить, що разом скоро 100 тис. буде. Це, певно, без донбасян?
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22.10.2022 19:42 Ответить
Нужно херачить по дамбе артой без перерывов чтобы орки боялись к ней подойти не то что минировать. Никто не рискнет бродить по дамбе со взрывчаткой если по ней работает артиллерия
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22.10.2022 14:28 Ответить
ай молодца ти в компютерну гру граєш де у тебе безкінечні беєзапаси? У нас ітак в порівнянні з кацапами 2 снаряди на їхні 20,а ти радиш безперестанку валити по дамбі... і скільки валити плануєш? День.два,три чи тиждень? Може більше?
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22.10.2022 14:38 Ответить
идиот они уже ее заминировали
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22.10.2022 16:25 Ответить
Русаки безумовно воду спускають, бо збираються підірвати дамбу. Цим спусканням переслідують дві мети: перша - щоб хвиля води не зашкодила їх військам на лівому березі, друга - зменшити можливості України з енергогенерації.
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22.10.2022 14:45 Ответить
Незрозуміло на кого зараз ця ГЕС працює, якщо український персонал кацапи замінили на свій привезений.
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22.10.2022 15:19 Ответить
А розташування ГЕС вони теж змінили? Від неї живиться Нова Каховка, в якій ще купа нашого народу.
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22.10.2022 16:43 Ответить
Взорвут дамбу и пойдут в брод
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22.10.2022 14:49 Ответить
Взагалі то підрив греблі самім кацапам не вигідний, бо топити буде саме лівий берег. Якщо тільки вони не збираються тікати до самого Криму.
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22.10.2022 14:55 Ответить
Була колись стаття про затоплення орками чи то контейнерів, чи то вагонів у вздовж дамби! Можливо це спускання води краще розцінювати як несподівану заздалегідь підготовлену переправу?
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22.10.2022 15:10 Ответить
Цікаво, що наступне для руйнування у цих варварів, дикунів?
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22.10.2022 15:13 Ответить
А где разведка Буданова⁉️При генерале Бурбе не было проблем , а эти ещё не раскусили рашистских варваров садистов убийц⁉️
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22.10.2022 15:48 Ответить
Буданов займається дуже серйозною справою - вираховує % недонаселення росії. яке підтримує путіна. це ж важливіше.
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22.10.2022 16:22 Ответить
Звездит єтот Леонтьев как и путин!!...А воду сбрасывают ,что бы когда прийдут в каховку Украинцы воды в водохранилище, для выработки єлектроєнергии турбинами, не будет..или будет её минимум... И сама гєс станется игрушкой -пустышкою..Итак в итоге ЗАЭС не работает и Каховская ГЭС тоже не работает на выработку электроэнергии..Полный энергетический колапс ЮГА УКраины!!!
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22.10.2022 16:29 Ответить
 
 