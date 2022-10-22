Россияне спускают воду с Каховского водохранилища якобы для уменьшения масштабов ущерба в случае разрушения плотины ГЭС

Россия уже третий день спускает воду из Каховского водохранилища.

Эту информацию подтверждают источники BBC, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в эфире российских пропагандистских каналов назначенный Россией "председатель" оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода.

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последняя неделя увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, была бы меньше", – цитирует Леонтьева BBC.

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Украинские власти заявили, что армия РФ заменяла дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины - и обвинить в последствиях Киева. В России утверждают, что к уничтожению дамбы готовятся именно украинские военные.

Если дамба будет уничтожена вода из Каховского водохранилища, может затопить большую территорию вниз по Днепру, в том числе в Херсоне и соседних районах, говорится в материале.

Напомним, чиновники США сообщили журналистам, что следующие шесть недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска в Херсонской области начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии. Также готовится операция по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой РФ намерена обвинить Украину.

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Накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РФ предусматривает скорейшее освобождение ВСУ правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории, в том числе уничтожение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.