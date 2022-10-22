Россияне спускают воду с Каховского водохранилища якобы для уменьшения масштабов ущерба в случае разрушения плотины ГЭС
Россия уже третий день спускает воду из Каховского водохранилища.
Эту информацию подтверждают источники BBC, передает Цензор.НЕТ.
Ранее в эфире российских пропагандистских каналов назначенный Россией "председатель" оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода.
"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последняя неделя увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, была бы меньше", – цитирует Леонтьева BBC.
Украинские власти заявили, что армия РФ заменяла дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины - и обвинить в последствиях Киева. В России утверждают, что к уничтожению дамбы готовятся именно украинские военные.
Если дамба будет уничтожена вода из Каховского водохранилища, может затопить большую территорию вниз по Днепру, в том числе в Херсоне и соседних районах, говорится в материале.
Напомним, чиновники США сообщили журналистам, что следующие шесть недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска в Херсонской области начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии. Также готовится операция по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой РФ намерена обвинить Украину.
Накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что РФ предусматривает скорейшее освобождение ВСУ правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории, в том числе уничтожение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской гидроэлектростанции. При этом подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. В случае реализации этих планов, под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона.
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нечисть боїться що свята дніпровська вода змиє її під нас наступу ЗСУ
дарма, від гірла Дніпра до курортів Туреччини всього-нічого навпростець по дну Чорного моря
потоп в імья спасіння
голандські фермери теж були проти затоплення, але Вільгельм Оранський їх переконав що краще потопити загарбників-іспанців
точно, прямо з рук. )) стрiляти свинособака бiльше не зможе.
Ох Гугл Транслейт
може
щоб завадити НАСТУПУ Збройних сил України ???