Оккупанты заставляют жителей Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра
Оккупационные власти Херсона призывают жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.
Этот призыв разместила на своем телеграм-канале оккупационная администрация Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все мирные жители Херсона должны немедленно покинуть город. Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны переправиться сегодня на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.
Оккупанты объясняют призыв напряженной ситуацией на фронте, опасностью обстрелов города и "угрозой террористических атак".
Так называемая "администрация" сообщает об отправке речных катеров из Херсона в город Олешки Херсонской области.
Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.
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А стосовно ситуації взагалі, поки що тільки здогадки..
Я з Херсону, все в курсі на яких що берегах.
Не вводьте людей в оману - ніякої примусової евакуації (депортації наразі немає! Так мільйон смс, повідомлень, дзвінків мешканцям Херсону евакуюватися. Нагнітають паніку про вуличні бої, обстріли ЗСУ. Але примусу поки немає (кожен день на зв'язку з друзями, рідними).
На воду їм не насрати. Просто навіть вони розуміють що її не буде: або ЗСУ встановлять контроль і не дадуть, або підірвати дамбу і уповільнити рух ЗСУ.
Але в обох варіантах Крим без води
Орки готовят подрыв плотины и ГЭС Н. Каховки по одной причине- тактика выжженной земли. Уничтожение инфраструктуры и промышленности Украины как это было решено пюрером ещё до начала войны.
Здесь нет никакой военной необходимости.
а зливають воду якраз тому щоби зменшити негативний вплив саме на ублюдочні війська на лівому березі.....
Все сталося як мало статися. Думаю "здати місто" це взагалі був хитрий план щоб заманити орків і відтягнути частину їх війська на утримання окупованого.