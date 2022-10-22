РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5568 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
7 017 38

Оккупанты заставляют жителей Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Оккупационные власти Херсона призывают жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.

Этот призыв разместила на своем телеграм-канале оккупационная администрация Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все мирные жители Херсона должны немедленно покинуть город. Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны переправиться сегодня на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.

Оккупанты объясняют призыв напряженной ситуацией на фронте, опасностью обстрелов города и "угрозой террористических атак".

Так называемая "администрация" сообщает об отправке речных катеров из Херсона в город Олешки Херсонской области.

Смотрите: Мощные взрывы были слышны в оккупированном Херсоне вечером 21 октября, - соцсети. ВИДЕО

Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

оккупация (10133) Херсон (2806)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Фашисты в концлагеря людей тоже так же сгоняли-с ценными вещами,документами,деньгами.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:47
+13
це геноцид. на московii не тiльки "крємлєвскiє башнi", а народ - п#д#рас.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:51
+10
Зрозуміло чому: щоби збільшити кількість людських жертв від ймовірного підриву рашистами дамби Каховської ГЕС й затоплення лівого берега Дніпра.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зрозуміло чому: щоби збільшити кількість людських жертв від ймовірного підриву рашистами дамби Каховської ГЕС й затоплення лівого берега Дніпра.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:46 Ответить
Ні. Їх не розміщають у зоні затоплення.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:49 Ответить
Ви впевнені в цьому?
показать весь комментарий
22.10.2022 14:54 Ответить
100%, їх вивозять далі. Тих що евакуювалось до 10% з наявного населення. В основному колаборанти (і невелика частина тих хто вирішив перечекати в будинках на лівому березі.
показать весь комментарий
22.10.2022 15:07 Ответить
то колаборантів подалі - всіх інших касапи залюбки вб`ють і будуть кричати, що "эта сделали "хах-ли"
показать весь комментарий
22.10.2022 15:14 Ответить
Ми обговорили варіант з ГЕС. Це не для того.
А стосовно ситуації взагалі, поки що тільки здогадки..
показать весь комментарий
22.10.2022 15:22 Ответить
Вам Snart мабуть невідомо, що ВЕСЬ Херсон лише на правому березі Дніпра, тому про заселення якихось будинків на лівому березі НЕ МОЖЕ ЙТИ МОВА, як зовсім не повідомляється куди саме пропонують окупанти переселятися. Але те, що це ніяка не евакуація, а депортація, що відомо з особистих повідомлень мешканців Херсону яким погрожують за відмову покидати житло, але не дивлячись на це більшість посилає колаборантів та їх господарів подалі!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:08 Ответить
Про будинки на лівому березі - мається на увазі що деякі громадяни, вирішили перечекати у власних будинках на лівому березі, з власної ініціативи, не в рамках евакуації.
Я з Херсону, все в курсі на яких що берегах.
Не вводьте людей в оману - ніякої примусової евакуації (депортації наразі немає! Так мільйон смс, повідомлень, дзвінків мешканцям Херсону евакуюватися. Нагнітають паніку про вуличні бої, обстріли ЗСУ. Але примусу поки немає (кожен день на зв'язку з друзями, рідними).
показать весь комментарий
22.10.2022 18:22 Ответить
Вивезли колаборантів, відбулась частково ротація, грабують все - приміщення банків, держ. установ, покинуті будинки деколи, вивозить швидкі, пожежні машини, маршрутки та інше і так далі
показать весь комментарий
22.10.2022 18:24 Ответить
Фашисты в концлагеря людей тоже так же сгоняли-с ценными вещами,документами,деньгами.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:47 Ответить
Особливо жидів . Мені родич розказував як розстіляли гетто в містечку Сенкевичівка що за 25 км на південь від Луцька. Вбивство виконували бандити з зондеркоманди сс. Потім німець з комендатури прийшов до дядька випити самогону і пяний кричав"Алекс вони всі шайзе!".
показать весь комментарий
22.10.2022 15:03 Ответить
Особливо чи ні, але МІЛЬЙОНИ українців були вивезені до Німетчини щоб бути безоплатною, у кращому випадку низькооплатною, робочою силою!!! А у СРСР сотні тисяч українців вивозились до Сибіру та на Далеких схід то як "кулаки" то як "пособники УПА", то як "вороги народу" для розвитку цих регіонів, або на заслання!!! Що німецьки нацисти, що комуністи, що рашисти - ОДНАКОВО ДІЮТЬ!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 17:16 Ответить
Так само як в 1943, коли німецькі фашисти відступали з Києва: всьому цивільному населенню наказувалося залишити Київ. Хто відмовлявся - вважався прибічником совєтів і підлягав знищенню . Німці обходили порожні будинки і підпалювали їх. Хто не виїхав - згоряв живцем. Люди, що жили на околицях, потайки рили землянки в навколишніх лісах, щоб перечекати фронт
показать весь комментарий
22.10.2022 15:57 Ответить
Росіяни поширюють скрізь терор.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:48 Ответить
це геноцид. на московii не тiльки "крємлєвскiє башнi", а народ - п#д#рас.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:51 Ответить
Шо? Вже вночі підірвуть?
показать весь комментарий
22.10.2022 15:23 Ответить
Никто не будет подрывать. Просто кацапы на подмене истерят -боятся и своей тени.
показать весь комментарий
22.10.2022 15:33 Ответить
спускають воду щоб менший потоп був... те що підірвуть сумнівів нема....доморощені експерти блеють шо оркам це невигідно... але це не так - таким чином виродки уповільнять наступ ЗСУ, завдадуть шкоди енергоструктурі, створять для України гуманітарну кризу, плюс до того ж ше трішки відріжуть Крим від України, наступати буде складніше.....на воду в Крим їм насрати....
показать весь комментарий
22.10.2022 16:10 Ответить
Згоден, але з одним "але".
На воду їм не насрати. Просто навіть вони розуміють що її не буде: або ЗСУ встановлять контроль і не дадуть, або підірвати дамбу і уповільнити рух ЗСУ.
Але в обох варіантах Крим без води
показать весь комментарий
22.10.2022 16:32 Ответить
Натрапив на таке в мережі, теж згідний:
Орки готовят подрыв плотины и ГЭС Н. Каховки по одной причине- тактика выжженной земли. Уничтожение инфраструктуры и промышленности Украины как это было решено пюрером ещё до начала войны.
Здесь нет никакой военной необходимости.

а зливають воду якраз тому щоби зменшити негативний вплив саме на ублюдочні війська на лівому березі.....
показать весь комментарий
22.10.2022 18:56 Ответить
Примусова депортація. Вони це вже провертали з чеченцями
показать весь комментарий
22.10.2022 15:25 Ответить
сьогоднішні реалії дозволяють уникнути цього в великій мірі - якщо Херсон залишать то люди будуть мати можливість хоч і з труднощами але через Європу повертатись в Україну....завезти на місце депортованих людей свиней з кацапії не получиться - йде війна лінія фронту змінюється динамічно - ЗСУ пох.. хто там буде на цих землях....будуть йти вперед як і йшли....з Чечнею це можна було провернути і з кримськими татарами бо територрії були невеликими повністю контролювались орками.....тут маємо іншу ситуацію...
показать весь комментарий
22.10.2022 16:16 Ответить
Ваапше-та, кацап - это человекоподобное пресмыкающееся, которое , ну , оч уважает превентивность в его сторону, тада становится белым и пушистым. Но все равно гадит , где спит.
показать весь комментарий
22.10.2022 15:39 Ответить
Скоріше за все, кацапи будуть мінувати, а у випадку визволення Херсону, підривати місто. Те саме з Каховкою. Кацапи прийшли не захоплювати Україну, а руйнувати і нищити.
показать весь комментарий
22.10.2022 15:51 Ответить
Херсон,Херсон( , а чому Херсон не захищав себе як Овруч, Корестень, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв і т.д. , зірвали дві опори в мості і як в "бресткій крепості", а зараз ниють що там когось просять переїхати на лівий берег((
показать весь комментарий
22.10.2022 16:01 Ответить
боронить армія або тероборона. А в Херсоні взимку їх майже не було, особливо в порівнянні з навалою що сунула. Думаю, що навіть підрив мосту ситуацію б не виправив.
Все сталося як мало статися. Думаю "здати місто" це взагалі був хитрий план щоб заманити орків і відтягнути частину їх війська на утримання окупованого.
показать весь комментарий
22.10.2022 16:19 Ответить
Тому що подивись на карту і зрозумій різницю. А також освіжи в пам'яті події першого тижня дня нападу.
показать весь комментарий
22.10.2022 16:36 Ответить
а тому шо , придурку, самообороні оружия не дали, тому шо часть самообороні полегла с одними коктейлями молотова в бузковому сквері, тому шо зсу практично не було просто не хватало на захист півдня, а оркі біля моста були вже 25....а давай поменяємось... ти зарказ сюди , а я до тебе....
показать весь комментарий
22.10.2022 17:52 Ответить
весь цей двіж з переміщенням це тупа пропагандонська двіжуха для картинки в зомбоящику . Типу дивіться - ми піклуємося за мирняк. А те що людей виганяють по суті в чисте поле або депортують за Урал в телік не потрапляє.
показать весь комментарий
22.10.2022 16:16 Ответить
Маневр свинособак ,для эвакуации чмобиков из Херсона вместе с цивильным населением и чтобы при переправе через Днепр по ним не стреляли наши.Прикраватися цивильными при отступлении.То ,что эта сволочь и умеет делать
показать весь комментарий
22.10.2022 16:28 Ответить
Ця версія вже не актуальна. Кацапів на правому березі дохріна. Ніхто нікуди не тікає. Грабують, виїзжають колаборанти на тому поки що все. (Хіба що якщо Хланя побачать, тоді точно побіжать.
показать весь комментарий
22.10.2022 16:40 Ответить
чмобики не евакуюються, лазять по ринках, купують їжу. коньячок ,цигарки.....явного отступления не наблюдается....
показать весь комментарий
22.10.2022 17:59 Ответить
Херсонці показали ще в перші дні презирливе ставлення до рашистів. Лівий берег низький і ***** вирішив втопити херсонців. Необхідно знищити всі переправи.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:34 Ответить
В сибири и в вагнере людей не хватает.
показать весь комментарий
22.10.2022 17:58 Ответить
Там действительно ещё остались "люди"?
показать весь комментарий
22.10.2022 23:28 Ответить
 
 