Оккупанты заставляют жителей Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Оккупационные власти Херсона призывают жителей немедленно покинуть город якобы из-за напряженной ситуации на фронте и переправиться на левый берег Днепра.

Этот призыв разместила на своем телеграм-канале оккупационная администрация Херсонской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все мирные жители Херсона должны немедленно покинуть город. Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны переправиться сегодня на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.

Оккупанты объясняют призыв напряженной ситуацией на фронте, опасностью обстрелов города и "угрозой террористических атак".

Так называемая "администрация" сообщает об отправке речных катеров из Херсона в город Олешки Херсонской области.

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Также оккупационная "власть" приказала людям взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.