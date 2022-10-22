Морпехи уничтожили за неделю более 30 единиц военной техники оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок за неделю уничтожили более 30 единиц гусеничной и автомобильной техники врагов.

Об этом сообщает ВМС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненным данным в период с 15.10.2022 по 21.10.2022 наши воины уничтожили: личного состава – более 110 оккупантов, танков – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, прицепной артиллерии – 5, минометов – 1, ЗРК – 3, а также хранилищ с боеприпасами – 8", - говорится в сообщении.

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