Морпехи уничтожили за неделю более 30 единиц военной техники оккупантов. ИНФОГРАФИКА
Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок за неделю уничтожили более 30 единиц гусеничной и автомобильной техники врагов.
Об этом сообщает ВМС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По уточненным данным в период с 15.10.2022 по 21.10.2022 наши воины уничтожили: личного состава – более 110 оккупантов, танков – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, прицепной артиллерии – 5, минометов – 1, ЗРК – 3, а также хранилищ с боеприпасами – 8", - говорится в сообщении.
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Максім ХОЙ #398010
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A San
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Недо Перепил
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