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Морпехи уничтожили за неделю более 30 единиц военной техники оккупантов. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группировок за неделю уничтожили более 30 единиц гусеничной и автомобильной техники врагов.

Об этом сообщает ВМС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненным данным в период с 15.10.2022 по 21.10.2022 наши воины уничтожили: личного состава – более 110 оккупантов, танков – 7, БТР (БМД, БМП, ББМ) – 4, САУ – 10, прицепной артиллерии – 5, минометов – 1, ЗРК – 3, а также хранилищ с боеприпасами – 8", - говорится в сообщении.

Морпехи уничтожили за неделю более 30 единиц военной техники оккупантов 01

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 67 070 человек, 1341 БПЛА, 2579 танков, 1653 артсистемы, 5266 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ВМС (1465) уничтожение (6887) техника (1734)


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22.10.2022 15:18 Ответить
Пункт призначення -10
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22.10.2022 15:20 Ответить
Одного мало, знов паскуди працювати не хочуть! Ну от як москаля заставити робити?!
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22.10.2022 16:23 Ответить
Касаемо техники. Могу ошибаться, но за последнее время на роликах с передовой о захваченной, сожженной кацапской технике практически не встречается МТЛБ. Раньше чуть ли не каждая вторая единица была маталыга, а сейчас практически нет. Это их так проредили?
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22.10.2022 15:28 Ответить
 
 