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Новости Санкции против России Война
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Пора ввести против России санкции как против государства-террориста, - глава Госслужбы финмониторинга Черкасский

ігор,черкаський

Мировое сообщество могло бы ограничить доступ России к глобальной экономике, введя против нее санкции как против государства-террориста.

Об этом глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский пишет в колонке для The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что Россия наносит удары по улицам, паркам и центральным площадям украинских городов, а ее ракеты намеренно нацелены на гражданских.

"Эта деятельность является терроризмом, и ее следует рассматривать как таковую", – утверждает Черкасский.

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Глава Госслужбы финмониторинга напомнил, что международное сообщество уже разработало механизмы борьбы с поддерживающими терроризм государствами и применило их к Ирану и Северной Корее. Одним из самых эффективных инструментов для ограничения доступа террористов к глобальной экономике, по его словам, является внесение в "черный список" Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Теперь, по мнению Черкасского, в этот список должна быть внесена и РФ. По его мнению, этот шаг позволит защитить многие жизни не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь в таком случае Россия не могла бы финансировать иранских и северокорейских террористов. Также этот шаг закроет основные лазейки для обхода санкций.

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"Объединившись для дальнейшего выхода России из глобальной экономической и финансовой системы, мы посылаем четкое сообщение о том, что действия, угрожающие глобальной безопасности, не будут допускаться – и что нарушители, независимо от их размера или важности, будут привлечены к ответственности", – подытожил Черкасский.

Автор: 

санкции (11282) терроризм (18690)


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Топ комментарии
+7
Спасибо, Капитан Очевидность !
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22.10.2022 15:55
+7
Та вообще...!!!сам догадался?или подсказал кто?
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22.10.2022 16:12
+5
Как там " Сваты " и " Папик " ? Хотя о чем это я если мы до сих пор не знаем как рашисты через Чонгар без боя зашли и за пару дней почти весь Юг захватили .
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22.10.2022 15:59
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Спасибо, Капитан Очевидность !
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22.10.2022 15:55 Ответить
Та вообще...!!!сам догадался?или подсказал кто?
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22.10.2022 16:12 Ответить
Пора было уже 8 Месяцев назад ‼️Почему молчат д'ерьмак ⁉️Очень слабая работа дипкорпуса ,ораторов нормальных нет ‼️Возьмите Яценюка, Гончаренко‼️Нужно постоянно делать акцент , что ПУТЛЕР - ГИТЛЕР , что Рашисты убивают украинцев , как фашисты евреев
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22.10.2022 16:30 Ответить
Укоаїна повинна перша це зробити !
Чому не робить ?
Може тому, що наш парламент у більшості є проросійський ?
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22.10.2022 18:25 Ответить
треба послухатися цього мудрого єврея із сумними очима.....
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22.10.2022 15:56 Ответить
Час на кожний удар по тепловій електростанції в Україні відповідати трьома ударами по тепловим електростанціям росії, причому відповідати мають американці томагавками, якщо вони вважають саме світовим поліцейським. Це буде сильним аргументом. Все останнє - прояв слабкості
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22.10.2022 15:57 Ответить
Видповидаты мають американцы???ты вообще себя слышишь???с каких делов???укр.войска!!!на них же напали!а США и так помогает чем может,а вы ещё наглеть начинаете!!!
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22.10.2022 16:15 Ответить
Ну, когда терористы ворвутся в твой дом, и ты вызовешь ментов, надеюсь, менты дадут тебе палку и скажут: выгоняй их сам!
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22.10.2022 16:17 Ответить
Менты это менты.а то совсем другая страна,другой континент!!!!!но что оркостан надо клепать,и клепать крепко,я с тобою согласен!
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22.10.2022 16:26 Ответить
Американцы взяли на себя роль мирового жандарма. Их за язык никто не тянул. Они по сути принудил Украину избавиться от ЯО. Должны действовать уже сейчас. Иначе создадут отличный прецедент безнаказанности. И Европу теперь захватить уйло сможет ещё быстрее, так как те вообще не желают жить в каменном веке без электричества и воды
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22.10.2022 16:37 Ответить
Я не думаю,что американцы будут рисковать.уж очень они далеко от реальной войны
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22.10.2022 17:01 Ответить
Говорят от хутина ряд стран ожидает окончания или замораживания войны к началу саммита. И в зависимости от этого будут с ним общаться или нет.
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22.10.2022 16:10 Ответить
Как там " Сваты " и " Папик " ? Хотя о чем это я если мы до сих пор не знаем как рашисты через Чонгар без боя зашли и за пару дней почти весь Юг захватили .
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22.10.2022 15:59 Ответить
Та как,как???слава зеленскому,вот так!!!
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22.10.2022 16:16 Ответить
Зелі гундявому слави мало . Йому б накрастися ще .
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22.10.2022 16:19 Ответить
Чому це не знаємо ? Знаємо всі ми знаємо, знає й весь світ ! Що зелений здав весь схід ворогу !
ЗЕЛЕНИЙ !Я
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22.10.2022 18:29 Ответить
Лучшая санкция, это исключение террористического и сатанистского недогосударства березовых обезьян и андрофагов под названием раССея с планеты Земля.
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22.10.2022 16:03 Ответить
довбанули б пару вісім разів дзеркально..квакали б тільки з болот..
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22.10.2022 16:16 Ответить
тим.
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22.10.2022 16:36 Ответить
О! Поява великої воєнспецки )) То що там відносно іранських дронів , що по десятку в рік на коліні робляться і раз на п"ятирічку злітають ? З розмахом крил вже розібралася і як їх транспортують що тепер знаєш чим по кацапах бити ?
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22.10.2022 17:13 Ответить
О! І я Вас вітаю, щуреня. Лестить, що стежите, але якось однобоко. Я казала, що в такй кількості немає зібраних. Їх збирають не в ірані, слідкуйте за новинами. Доречі, я незнайомим людям не тикаю. Але ж тобі до сраки, тому...

Я так вважаю, тобі замало увагт жінки в реалі приділяють, ото ти й агришся..йди вже фапай..тільки руки помий потім.
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22.10.2022 17:30 Ответить
земастурб#торша ? не пропонуй мені виконувати твої похітливі мрії Ну а щодо стеження - забагато честі , просто на Цензорі мало таких тупих коментарів , вони відразу в очі впадають .
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22.10.2022 21:13 Ответить
знову зі своєї хворої голови перекладаєш.

ти вдносишся до категорї людей, які в житті всім незадоволені, ображені..але в штани сцяться навіть хоч щось кому сказати, зате на форумах очуєнні мачл..херої блін..дуже подобається ображати, стикаючи слиною писати гидоту..бо знаєш, що в писок не отримаєш..але карма вона така..наздогоняє
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22.10.2022 22:59 Ответить
=>
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22.10.2022 23:21 Ответить
ну так..з прапором Іспанії можна триндіти, а не мішки тягати
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22.10.2022 17:32 Ответить
Краще б у тебе прапор Іспанії був , дурепа, а так тільки своїми коментарями Україну соромиш щоб кацапам було з чого поіржати .
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22.10.2022 19:50 Ответить
так ти і так ржеш, коняка..не захлинись..доречі, манера поведінки в тебе суто кацапська.
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22.10.2022 23:01 Ответить
до зелебобіків так швидше доходить , так що терпи , багато чого іще доведеться вислухати , і не тільки від мене !
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22.10.2022 23:23 Ответить
Якщо хутин поїде на саммит в Індонезію , його там треба арестувати .
Для цього Україна приймае рішення про його арешт і требуе від Інтерполу і ЦРУ його знайти І ДОСТАВИТИ В ГААГУ
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22.10.2022 16:20 Ответить
ця **** користується міждержавним імунітетом : https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.08.15.html і нічого йому не зроблять ; єдина можливість отримати його підсудним у трибуналі - роз@башити парашу і якщо залишиться живим - арештувати ; до того із цим падлом ручкатимуться , посміхатимуться в обличчя і робитимуть спільні фото (( така побічна дія демократії ((
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22.10.2022 21:22 Ответить
Іран під санкціями -- якісь ці санкціі не зовсім санкціі .
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22.10.2022 16:25 Ответить
Що серйозно вже настав вже час?🧐
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22.10.2022 16:56 Ответить
 
 