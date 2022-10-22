Пора ввести против России санкции как против государства-террориста, - глава Госслужбы финмониторинга Черкасский

Мировое сообщество могло бы ограничить доступ России к глобальной экономике, введя против нее санкции как против государства-террориста.

Об этом глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский пишет в колонке для The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что Россия наносит удары по улицам, паркам и центральным площадям украинских городов, а ее ракеты намеренно нацелены на гражданских.

"Эта деятельность является терроризмом, и ее следует рассматривать как таковую", – утверждает Черкасский.

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Глава Госслужбы финмониторинга напомнил, что международное сообщество уже разработало механизмы борьбы с поддерживающими терроризм государствами и применило их к Ирану и Северной Корее. Одним из самых эффективных инструментов для ограничения доступа террористов к глобальной экономике, по его словам, является внесение в "черный список" Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Теперь, по мнению Черкасского, в этот список должна быть внесена и РФ. По его мнению, этот шаг позволит защитить многие жизни не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь в таком случае Россия не могла бы финансировать иранских и северокорейских террористов. Также этот шаг закроет основные лазейки для обхода санкций.

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"Объединившись для дальнейшего выхода России из глобальной экономической и финансовой системы, мы посылаем четкое сообщение о том, что действия, угрожающие глобальной безопасности, не будут допускаться – и что нарушители, независимо от их размера или важности, будут привлечены к ответственности", – подытожил Черкасский.