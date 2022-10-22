Пора ввести против России санкции как против государства-террориста, - глава Госслужбы финмониторинга Черкасский
Мировое сообщество могло бы ограничить доступ России к глобальной экономике, введя против нее санкции как против государства-террориста.
Об этом глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский пишет в колонке для The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что Россия наносит удары по улицам, паркам и центральным площадям украинских городов, а ее ракеты намеренно нацелены на гражданских.
"Эта деятельность является терроризмом, и ее следует рассматривать как таковую", – утверждает Черкасский.
Глава Госслужбы финмониторинга напомнил, что международное сообщество уже разработало механизмы борьбы с поддерживающими терроризм государствами и применило их к Ирану и Северной Корее. Одним из самых эффективных инструментов для ограничения доступа террористов к глобальной экономике, по его словам, является внесение в "черный список" Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Теперь, по мнению Черкасского, в этот список должна быть внесена и РФ. По его мнению, этот шаг позволит защитить многие жизни не только в Украине, но и за ее пределами. Ведь в таком случае Россия не могла бы финансировать иранских и северокорейских террористов. Также этот шаг закроет основные лазейки для обхода санкций.
"Объединившись для дальнейшего выхода России из глобальной экономической и финансовой системы, мы посылаем четкое сообщение о том, что действия, угрожающие глобальной безопасности, не будут допускаться – и что нарушители, независимо от их размера или важности, будут привлечены к ответственности", – подытожил Черкасский.
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Чому не робить ?
Може тому, що наш парламент у більшості є проросійський ?
ЗЕЛЕНИЙ !Я
Я так вважаю, тобі замало увагт жінки в реалі приділяють, ото ти й агришся..йди вже фапай..тільки руки помий потім.
ти вдносишся до категорї людей, які в житті всім незадоволені, ображені..але в штани сцяться навіть хоч щось кому сказати, зате на форумах очуєнні мачл..херої блін..дуже подобається ображати, стикаючи слиною писати гидоту..бо знаєш, що в писок не отримаєш..але карма вона така..наздогоняє
Для цього Україна приймае рішення про його арешт і требуе від Інтерполу і ЦРУ його знайти І ДОСТАВИТИ В ГААГУ