Зеленский об очередном ракетном обстреле Украины: "Мир может и должен остановить этот террор"

С ночи 22 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, выпустив 36 ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на фейсбуке.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, работающим сейчас на местах попадания и восстанавливающим нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!"

На фото только один из примеров того, как враг пытается сломать нас. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – говорится в сообщении.

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