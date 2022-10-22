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Зеленский об очередном ракетном обстреле Украины: "Мир может и должен остановить этот террор"

зеленський

С ночи 22 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, выпустив 36 ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на фейсбуке.

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, работающим сейчас на местах попадания и восстанавливающим нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!"

На фото только один из примеров того, как враг пытается сломать нас. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – говорится в сообщении.

Зеленский об очередном ракетном обстреле Украины: Мир может и должен остановить этот террор 01

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) крылатые ракеты (879) обстрел (27057) Тарифы на электроэнергию (2164)


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Топ комментарии
+37
не свiт - а ты в первую очередь должен был думать об этом когда тебя по ошибке выбрали президентом
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22.10.2022 16:21
+36
Де українські ракети,гарант?
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22.10.2022 16:21
+28
А що ви самі запровадите для захисту критичної інфраструктури? Чи тільки відосики штампуєтє?
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22.10.2022 16:22
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не свiт - а ты в первую очередь должен был думать об этом когда тебя по ошибке выбрали президентом
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22.10.2022 16:21 Ответить
не по ошибке а по скудоумию
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22.10.2022 19:47 Ответить
нет многие люди просто не знали что оно такое кто его окружение - ошиблись - а вот если еще раз выберут какого-то "артиста" - тогда скудоумие
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23.10.2022 04:54 Ответить
Де українські ракети,гарант?
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22.10.2022 16:21 Ответить
наші ракети звісно гдє - в карагандє під асвальтом...
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22.10.2022 16:25 Ответить
И в бюджете на 2023 год снова на асфальт рекордные 90 млрд.
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22.10.2022 16:34 Ответить
Казав мені один спец, що американці можуть зробити Велике Западло̀: подарувати ******** пристрій, котрий уміє вимірювати товщину свіжоукладеного полотна дороги до міліметра. І по шарах.
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22.10.2022 16:44 Ответить
і навіщо? Пробу взяти, висвердливши коронкою, цілком достатньо... Там, ціни у тричі дорожчі, окрім не дотримання технологій.
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22.10.2022 17:13 Ответить
Чувак, ти про одну точку, а що скаже коронка про 1000 кілометрів?
А вона скаже "Слава Кварталу-95!!!"
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22.10.2022 19:06 Ответить
я кажу про спосіб перевірки, що існує та використовується, а не мрію про супер-пупер девайс на вагу золота... Але нічого не маю проти, якщо й такий існує, хоча, скептично відношусь поки не побачу в дії.
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22.10.2022 19:43 Ответить
А що ви самі запровадите для захисту критичної інфраструктури? Чи тільки відосики штампуєтє?
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22.10.2022 16:22 Ответить
Ці гниди ще й книжки друкують з промовами чотириждиуклоніста .
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22.10.2022 16:24 Ответить
А що ? Коли в Московії їх прочитають то дуже налякаються !
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22.10.2022 16:34 Ответить
Треба запровадити Премію для винахідника телесуфлера...
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22.10.2022 19:08 Ответить
за 7 місяців війни не організували наявні засоби ППО з ДШК, ЗУ 23-2 та С-125...

ЗЄльоні рукожипи
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22.10.2022 16:27 Ответить
Зупинити посередині ? Як там мир в очах/кі путлера ? На колінах , як і планувалось ? ...
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22.10.2022 16:22 Ответить
Нада проста пірістать стрілять
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22.10.2022 19:01 Ответить
А ти в очI путIна сьогоднI заглядував? Шо вIн там
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22.10.2022 16:23 Ответить
Очко
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22.10.2022 17:46 Ответить
Відкапали бункерного
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22.10.2022 16:24 Ответить
мир тебе мразь должен меньше чем ты народу Украины.
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22.10.2022 16:24 Ответить
Тобто гарант Конституції - світ, а не ти?
Ех, краще би втік...
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22.10.2022 16:25 Ответить
Бажано назавжди
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22.10.2022 17:47 Ответить
світ може і повинен....
но возвращаясь к нашим возможностям и чьим-то обязанностям... может все таки и руснявая инфраструктура должна гореть так же... хотя бы там, где можем достать... можемо і повинні !!!??
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22.10.2022 16:26 Ответить
белгород постоянно "кашляет" - брянск ейск курск тоже подключаются
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23.10.2022 04:56 Ответить
Ну що, путлер прогнозовані хоче зробити життя в Україні неможливим і потроху цього домагається, Європа боїться хвилі біженців але має розрахунок на закритий землею кордон. Пока Європі сказати - у нас блекаут - відкриваємо для всіх кордони на вихід і чекайте у себе ще 20 мільйонів біженців. От тоді вони й літаки дадуть і про і все що попросимо.
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22.10.2022 16:29 Ответить
не будет такого - не ссцы
если дать тебе неучу лiтак что ты с ним делать будешь? сначала надо базу подготовить пилотов персонал и много чего..
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23.10.2022 04:58 Ответить
А клован тим часом хоче пиляти на асфальті та пиляти відосікі.
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22.10.2022 16:31 Ответить
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22.10.2022 16:32 Ответить
Ось тут ссилкА на цього історика .
Відео блог ОЛЕНА ТРИБУШНА
Коломойський іде ва-банк / Екстрадиція генерала-зрадника СБУ / Соловйов вимагає "реформ" в росії
https://youtu.be/wgpD-TTRp58
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22.10.2022 16:35 Ответить
Треба арестувати хутина на саммите 20 ‼️‼️‼️
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22.10.2022 16:32 Ответить
Іди у відставку, дебіл! Ми паймьом.
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22.10.2022 16:32 Ответить
Світ потрохи привикає -- нас ******* - ми виживаєм .
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22.10.2022 16:36 Ответить
да, мир наблюдает в прямом эфире как кучка террористов пытается уничтожить 40 миллионную страну.... И у некоторых стран даже находятся аргументы в защиту террористов.... Их дипломаты работают в Киеве.
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22.10.2022 16:41 Ответить
ну ты же наблюдал как уничтожали Алеппо или Талибы в Афганистане какого же ты тогда молчал?
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23.10.2022 05:07 Ответить
слышишь а ты что пуп земли? ты же сидел на пляжах и не протестовал - когда кацапы утюжили Сирию или в других горячих точках.. так чем ты лучше?
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23.10.2022 05:06 Ответить
Дегенерат
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22.10.2022 16:40 Ответить
Президент воюючої країни мав би робити зброю!!! А ти що робило?!!! Асфальт клало! А тепер тобі весь світ щось винен? Іди у відставку, і не "відсвічуй" на всіх каналах!!!
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22.10.2022 16:41 Ответить
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22.10.2022 16:41 Ответить
Хлопче іди у відпочинок, не ймуть люди тобі віри, ні твої погляди з під лоба, ні не побрите волосся на бороді, ніякі твої промови: Пан сказав, Пан промовив, Пан дав наказ. Не хочуть тебе ні бачити ні чути. Іди з Богом туди звідки ти прийшов.!
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22.10.2022 16:44 Ответить
іди у відпочинок??? Невже, найвеличніший блогер вЗесвіту- це праця???
Іди ... туди звідки ти прийшов.! Оце вже діло, заштовхати у маму Риму це людиноподібне, гнусаве чмо.
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22.10.2022 17:21 Ответить
Але спочатку відповісти за те, що наробив
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22.10.2022 17:50 Ответить
Сидимо всім містом, після чергового удару, без світла та без води...Чомусь згадала новорічні привітання гаранта.... без прапора та без українського герба...
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22.10.2022 16:45 Ответить
І ще пам' ятаю як вліз поперед Порошенка в 2019 році з вітанням нового року. І як принижував пізніше наших Воїнів і бойових генералів. А саме чмо. Ненавиджу!!!
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22.10.2022 16:58 Ответить
Пані Ніно, ми тримаємося, а тут поляки плачуть, говорять, щоб таке прийшло на Польську, не встояли , як Україна, а я кажу , що встоїмо разом, ми будемо подавати набої нашим хлопцям, не має значення чи то поляк ,чи то українець. Тримайтеся!!! У мене теж вся родина в Україні, я просто давно тут, більше 7 років. Все буде Україна!!!
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22.10.2022 17:05 Ответить
Згадується реклама про літнього залізничника який махає червоним ліхтарем з метою зупинити кашель у онука і твердить, що я так поїзди 30 років зупиняв. ..
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22.10.2022 17:00 Ответить
Не переводь стрілки, всі в курсі хто, що і коли повинен був робити.
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22.10.2022 17:02 Ответить
Двояке відчуття. Правильні слова з неправильного рота. Враження таке, що рт живе окремо від того, що робили руки. Особливо до 24 лютого. Тому можна було б аплодувати, якби це говорив інший. А так - підтримую, але без оплесків, бо оплески оратор сприйме на свою адресу. Хоча власне йому аплодувати точно нема за що.
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22.10.2022 17:02 Ответить
Так і руки ті мало чого робили....навіть на піаніно не грали.
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22.10.2022 17:33 Ответить
а Старобешево и Зугрэс слабо импотент? или Ренат не разрешает?
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22.10.2022 17:09 Ответить
яйцами по100гр. збивай клоун
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22.10.2022 17:35 Ответить
А чего вы на него накинулись? )) Его дело простое - он кандидатуру выставил по приколу. Как тот Дарт Вейдер с Одессы был такой еще кандидат. Вопрос больше к тем баранам, что его выбрали, уставшим от войны.
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22.10.2022 18:55 Ответить
Цікаво що гірше люмпен чи 73% виборців VZ ?
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22.10.2022 19:07 Ответить
не потрібно цього свистіти, команда, що пропихала це чмо, далеко не тупа чи приколювалась... Про їхні моральні якості краще промовчу, а аналітичні чи пізнання у людських вадах- на відмінно, бо мобілізували зебілів вЗесвіту.
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22.10.2022 20:17 Ответить
Світ тобі нічого не винен. Ти ж нахвалявся що зупиниш війну, а не зупиняєш. Тому що вона тобі вигідна і ти наживаєшся на ній зі своїм шоблом. Нікчема.
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22.10.2022 19:16 Ответить
Світ і зупиняє, надаючи зброю нашим Героям. Бубочка, а ти що зробив?

"Подлетное время: ударный ракетоносец USS West Virginia "засветился" в Персидском заливе"
https://www.youtube.com/watch?v=gV6dnTajL4o&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&index=1
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22.10.2022 20:46 Ответить
ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ - ЦЕ ТВОЯ КРАЇНА І ТИ ІЇ ПРЕЗИДЕНТ, ДО ЧОГО ТУТ ВЕСЬ СВІТ.
Весь світ не голосував за тебе на виборах президента України.
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22.10.2022 22:07 Ответить
мир не сможет ничего остановить
а Господь Бог сможет
только надо перед Ним на колени склониться
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22.10.2022 22:34 Ответить
мир уже остановил ! кацап вы уже проиграли твоему путлеру КАПУТ !
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23.10.2022 05:22 Ответить
 
 