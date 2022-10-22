Зеленский об очередном ракетном обстреле Украины: "Мир может и должен остановить этот террор"
С ночи 22 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, выпустив 36 ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на фейсбуке.
"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, работающим сейчас на местах попадания и восстанавливающим нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!"
На фото только один из примеров того, как враг пытается сломать нас. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+37 Newslav Netov
показать весь комментарий22.10.2022 16:21
+36 Валентина Саюн #523841
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+28 Светлана Круп
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А вона скаже "Слава Кварталу-95!!!"
ЗЄльоні рукожипи
Ех, краще би втік...
но возвращаясь к нашим возможностям и чьим-то обязанностям... может все таки и руснявая инфраструктура должна гореть так же... хотя бы там, где можем достать... можемо і повинні !!!??
если дать тебе неучу лiтак что ты с ним делать будешь? сначала надо базу подготовить пилотов персонал и много чего..
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Іди ... туди звідки ти прийшов.! Оце вже діло, заштовхати у маму Риму це людиноподібне, гнусаве чмо.
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Весь світ не голосував за тебе на виборах президента України.
а Господь Бог сможет
только надо перед Ним на колени склониться