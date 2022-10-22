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Канцлер Германии Шольц объяснил, почему не передают Украине танки: Избиратели считают взвешенный курс правильным

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кроме того, что Берлин не хочет действовать самостоятельно в вопросе передачи Украине западных танков, он учитывает также мнение тех, кто против санкций и поставок оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Шольц напомнил, что с помощью кругового обмена Германия обеспечила доставку в Украину более 100 танков, которые могут быть использованы там немедленно: из Чехии, из Словакии, из Словении, из Греции.

"Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине. Мы пытаемся поставлять из других стран. Но факт остается фактом: вопрос, какое вооружение мы поставляем, базируется на очень четком принципе - не действовать в одиночку", - сказал он.

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Кроме того, как отметил канцлер, для него важно сохранение единства немецкого общества.

"Мое впечатление от общения с гражданами: от 20 до 30 процентов не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических направлений, от ХДС/ХСС, СвДП, Зеленых, а также от СДПГ" - сказал он.

"Я спорю с теми, кто сомневается, и объясняю причины наших решений, чтобы в этом убедился и тот, и другой. Очень многие считают, что взвешенный курс правительства является правильным. Так что мнение очень широкое. Мы не должны выпускать это из виду, если хотим держаться вместе как общество", - пояснил Шольц.

Автор: 

Германия (6947) оружие (10210) танк (2252) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+24
Чергова тупа відмазка...
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22.10.2022 16:27
+14
"Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30 відсотків не згодні ні з політикою санкцій, ні з поставками зброї."
------
А з якими саме громадянами? Бо у вас там рашистської шмалі розвелось ну дуже багато..
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22.10.2022 16:29
+13
А з якими саме громадянами?

руZZкіми нємцамі з Казахстану
там таких біля 4 млн.
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22.10.2022 16:31
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Шольц - брехун. Я не вибирав. Негідник. При владі тільки ідіоти. Шредер, Меркель, Шольц. Бідна Німеччина.
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22.10.2022 17:19 Ответить
Німці оброблені ватопропагандою
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22.10.2022 17:21 Ответить
Та мы уже все поняли. Просто заткнись
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22.10.2022 17:25 Ответить
Отцепитесь от Германии. Они Будапешт не подписывали и ничего нам не должны. В отличии от Британии и США, которые нам не даю, внезапно, танков и прочего.
П.С. У нас и задолго до войны, и Пете и при Зеле, был только один выставочный танк Оплот. Кто нам доктор?
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22.10.2022 17:31 Ответить
Кладіть "болт" на тих німців ! Небагато чим відрізняється від угорців ! Буде нам на майбутнє наука. Нікому не можна вірити. Навіть сьогоднішнім союзникам. Надія тільки на самих себе. А для цього після перемоги необхідно наробити стільки зброї, і такої, щоб вистачило знищити всю планету ! В тому числі і ядерну. І плювати, що там хто думає, радить, забороняє і т.д. Тоді і рахуватися будуть з Україною .
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22.10.2022 17:47 Ответить
то что дали немцы, плюс 1 миллион приняли беженцев. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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22.10.2022 17:50 Ответить
Сказали же ясно, Пво поможем. Танков не дадим. Не хотят они картинки немецкие танки против русских. 30 гепардов уже есть. Просите реальные вещи. Также считают что танков достаточно отобранных у рашистов
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22.10.2022 17:48 Ответить
Насправді , нмецька влада (краще інформована у деяких питаннях) небезпідставно вважає , що ті танки незабаром ************ їм самим.До речі, танків тіх не так й багато, враховуючи розмах майбутнього конфлікту. Зрозуміємо - усі готовляться до Третьої Світової... Це не жарт і не перебільшення. Аналізуйте відкриті джерела.
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22.10.2022 18:43 Ответить
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22.10.2022 19:18 Ответить
А не задумывался за кого такте виборци будут воевать,в случае нападения кацапов на ЕС и Германию ?!
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22.10.2022 18:50 Ответить
Ага. Головне - зважати на тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні.
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22.10.2022 19:06 Ответить
Просто зізнайся,шольц,шо ти сцикун,та і все.
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22.10.2022 19:11 Ответить
у питанні передачі Україні західних танків, він зважає також на думку тих, хто проти санкцій і постачання зброї Україні. - думки рашистського окупанта України і вбивці українського народу(німецький холуй куйла )(((gedanken an den rassistischen besatzer der Ukraine ,und den mörder des ukrainischen Volkes (deutsch holuy kuila)
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22.10.2022 19:29 Ответить
В контексте слов Олафа Шольца вспоминается известный афоризм Ларошфуко: «Если уж дурачить людей, то нужно дурачить их долго, как это делали в Древнем Риме».
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22.10.2022 19:57 Ответить
від 20 до 30 відсотків не згодні
значит большинство за, но ты их игнорируешь??? мразь фашистская
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22.10.2022 21:30 Ответить
Вести виважену політику - це хотіти більше крові українського народу
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23.10.2022 02:16 Ответить
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