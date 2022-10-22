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Новости Война
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Блинкен о российских обстрелах: Путин может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух

блінкен

Энтони Блинкен подчеркнул, что Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что российские удары по Украине усиливают решительность украинцев и партнеров Украины. Как пишет Голос Америки, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной во время визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи они обсудили помощь Украине в восстановлении разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, предоставлении Украине оружия для обороны и бюджетной поддержки.

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По словам госсекретаря, США и Европа едины в совместных действиях по противостоянию российской агрессии в Украине.

Недавние обстрелы украинских городов иранскими беспилотниками призваны запугать украинцев и "заставить украинский народ страдать", но они усиливают решимость украинцев, сказал Блинкен.

"В последние дни мы стали свидетелями широкомасштабных ударов Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине. Многие из них были осуществлены с помощью беспилотников, поставленных Ираном. Эти удары имеют четкую цель заставить украинский народ страдать. Вред, который они наносят, усложнит украинцам отопление их домов, поиск безопасной воды для питья, доступ к электроэнергии, которая нужна им, чтобы работало все, от магазинов до больниц и общественного транспорта", – сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил: "Президент Путин считает, что эти атаки каким-то образом сломают волю. Однако он лишь усугубляет их решимость защищать свою страну. Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух. Президент Путин думал, что может разделить трансатлантический альянс, вместо этого он еще больше сблизил нас".

Вопрос помощи Украине и избавления от энергетической зависимости от России был в центре внимания переговоров Блинкена и Колонны.

"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Францией и другими европейскими союзниками, чтобы помочь осуществить решительный отход от зависимости от российской энергии, что означает разработку разнообразных, надежных, устойчивых источников в долгосрочной перспективе и помощь нашим друзьям пережить зиму с высокими затратами на электроэнергию", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь приветствовал усилия Франции по помощи Украине, в частности, помощь в сфере безопасности, "включая недавнее объявление президента Макрона о выделении 100 миллионов евро" для предоставления Киеву оружия.

Министр иностранных дел Франции рассказала об усилиях их правительства по помощи Украине.

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"Президент Макрон недавно пообещал президенту Зеленскому, что мы увеличим нашу военную помощь, включая новое оборудование, и вы, вероятно, знаете, что мы поставляем боеприпасы для артиллерийских ракет, а также новые легкие танки, мы также решили подготовить по меньшей мере 2000 украинских солдат во Франции, и мы развиваем сотрудничество в сфере разведки, которое также будет усиливаться и идти дальше", - сказала Колонна.

Также она пообещала гуманитарную помощь и помощь в реконструкции инфраструктуры в связи с приближающейся зимой.

Автор: 

Иран (1790) обстрел (27057) путин владимир (31237) Франция (3501) Блинкен Энтони (937) Колонна Катрин (37)


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Топ комментарии
+22
Звучить дуже епічно, але можна не дати йому загасити вогні по всій Україні, надавши ППО?
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22.10.2022 17:00
+22
А не простіше погасити пуйло з його парашним народцем, ніж тратити мільярди на відбудову і прихисток для нових мільйонів мігрантів, які залишать Україну по причині відсутності без світла, води, тепла, роботи?
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22.10.2022 17:02
+19
Навіщо ця бравада,коли усім зрозуміло, які наслідки несе знищення економіки України , знищення критичної інфраструктури.
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22.10.2022 17:01
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Звучить дуже епічно, але можна не дати йому загасити вогні по всій Україні, надавши ППО?
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22.10.2022 17:00 Ответить
А можна було б загасити всю територію пітьми аж за мкад, якщо б надали ЗСУ ракети PrSM до Хімарсів з дальністю враження до 500 км.
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22.10.2022 17:19 Ответить
Навіть не мрійте про це. Західним озброєнням по территорії рФ ніхто не дасть працювати, а свого в нас нема. А по-друге наскільки ви знайомі з будовою енергосистеми? Якщо тільки слово таке чули, то краще нісенітницю не нести. На території рФ багато генеруючих потужностей та вузлів розподілу, щоб усе це вивести з ладу потрібно набагато більше ракет, ніж вони використовують проти нас. А Захід каже, що і таке використання не є дуже рентабельним з фінансової точки зору, бо вони рахують навідмінність від рашистів, які за часів СРСР наробили за рахунок народу тисячі цих ракет і їм байдуже скільки вони коштують, бо отримали у спадок.
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23.10.2022 10:16 Ответить
Їм навпаки вигідно,щоб було більше руйнувань,після війни їх компанії більше грошей зароблять на відбудові енергетичних об'єктів.Бізнес понад усе,нічого не змінилось.
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22.10.2022 21:06 Ответить
Навіщо ця бравада,коли усім зрозуміло, які наслідки несе знищення економіки України , знищення критичної інфраструктури.
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22.10.2022 17:01 Ответить
Та тихо... ***** може тільки в чумайдан срати і каже шо там кнопка. Не за горами його позорна кінчина.
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22.10.2022 19:23 Ответить
А не простіше погасити пуйло з його парашним народцем, ніж тратити мільярди на відбудову і прихисток для нових мільйонів мігрантів, які залишать Україну по причині відсутності без світла, води, тепла, роботи?
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22.10.2022 17:02 Ответить
Зазначається, що під час зустрічі вони обговорили допомогу Україні у відновленні зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки---- вже жовтень закінчуеться яка оборона?
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22.10.2022 17:04 Ответить
Високопарні речі то звісно дуже допоможуть. Тільки скільки того духа вистачить без роботи, світла та води?
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22.10.2022 17:05 Ответить
Так і буде, якщо ми не зможемо перевести війну на територію РФ, а обстріли продовжуватимуть бути однобічними тільки по нам, яким х#єм пан Блінкен ми маємо виграти цю війну?
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22.10.2022 17:15 Ответить
Евро-подонки! Учтите, что как только на Украине погаснет свет, начнется "хрустальная ночь" для УПЦ МП, ОПЗЖ, Конча-Заспа и прочих руско-любителей.
И не х#й потом рассказывать про человечность, мораль и прочую белиберду.
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22.10.2022 17:06 Ответить
Той момент,коли знав почув"НА УКраїні"...
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22.10.2022 17:12 Ответить
для вказаних тобою ця ніч повинна б початися 25.02. а закінчитися 05.03. але ви вирішили знову грати куями на роялі? чи ти кацошка?
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22.10.2022 17:47 Ответить
ну чого ж..нас і по нам гасять..можна і потрендіти..
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22.10.2022 17:07 Ответить
Ну звичайно, тут же люди третього сорту, нащо їм ті блага цивілізації, їжу приготувати можна й на котрі, нащо ті багатоповерхівки якщо можна вирити діру в землі? Там точно буде тепліше. От союзників бог послав.
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22.10.2022 17:07 Ответить
ні,зелень,це тобі і таким,як ти Бог розуму не послав1 і ти це так і не зрозумів....
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22.10.2022 17:45 Ответить
як щодо посилення рішучісті надати танки та хоч би авенджери згідно ленд-лізу?
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22.10.2022 17:08 Ответить
даже 1 АТАКАМС лучше , чем пафосные речи.
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22.10.2022 17:11 Ответить
Вже жовтень, а спічрайтери Блінкена досі думають, що йде лютий 2022.

- Яка зброя для оборони? Очніться, нам треба зброя, щоби йти в наступ на Херсон (як мінімум);

- Москва не може згасити український дух - за 7 місяців навіть в москві це зрозуміли. Це звичайні терористи, які нищать нашу країну. Досить захоплюватись українським духом, ми вже все всім доказали. Може допоможете зброєю ? Чи перед виборами окрім захоплення в вас нічого не залишилось.

Звичайно, ми вдячні США за допомогу (могло й не бути того), самі то все закопали в асфальт. Але бісить, що росія почала вбухувати більше ресурсів проти нас, а нам ********, як всі вражені нашим стійким духом.
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22.10.2022 17:15 Ответить
де такі як ти були в 2019 коли голосували за зеленого членограя і його шоблу? де ви були 23.02. коли готувалися до шашликів,без армії,***********,озброєння але з Єрмаком та Арєстовічєм????
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22.10.2022 17:44 Ответить
Очень оптимистично. (
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22.10.2022 17:16 Ответить
Таким темпом у нас буде дух, але не залишиться ні енергетики ні економіки.
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22.10.2022 17:17 Ответить
Менше патосу і патоки, більше ППО і ПРО...
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22.10.2022 17:18 Ответить
без електроенергії не працюватимуть лікарні,багато пацієнтів які зараз перебувають там в критичному стані по суті будуть приречені,та навіть банально в магазині ти не ясно як будеш розплачуватися якщо каси просто напросто працювати не будуть, світлофори на дорогах не працюватимуть,одним словом кінець всіх благ цивілізації в такому разі відбудеться
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22.10.2022 17:20 Ответить
крути педалі велосипеда і давай лікарням електрику!
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22.10.2022 17:42 Ответить
А що там купувати, якщо холодильники не роблять? ПIкарнI теж не роблять! Тай каси теж не роблять? Охорона без свIтла теж не прцюе
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22.10.2022 17:53 Ответить
Я присягаюся, у мені у березні було більше оптимізму, ніж зараз. Я до жовтня усіх заспокоював. Щось мені більш важко зараз оптимізм дається. І мобілізацією зараз ничого не віришиш з нашого боку. Все впирається в ППО.
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22.10.2022 17:20 Ответить
Корочє говоря, ви дєржитєсь там, хорошого настроєнія і всєго доброго. (с) Госдєп США.
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22.10.2022 17:20 Ответить
Тому гопота типу ***** і підняла голову - не має більше світового жандарму. А далі - Китай, КНДР, Іран та інші почнуть вертіти міжнародне право на болту.
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22.10.2022 17:27 Ответить
Та і не говори.
Рашка своїм союзникам поставляє будь-яку зброю, яка тільки в них є. За сраного Асада роками навіть своїми військами воювали. Та союзники Рашки поставляють ій свою найкращу зброю без соплей про ескалацію.
А ці мнуться та бояться як та дівка. Наймогутніша держава світу, стидоба млять.

Краще б з Китаєм дружили, ніж з цими ЛГБТшниками, які окрім геїв та негрів в твітері вже нікого не здатні захистити. То Ххйло б на нас не напало, бо був би зонт як у Казахстану.
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22.10.2022 17:34 Ответить
Нудить вже від пафосного піздіжу цивілізантів, якщо чесно.
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22.10.2022 17:21 Ответить
как бабки и оружие брать то не нудить...
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22.10.2022 17:36 Ответить
Меня особисто ніхто ні зброю, ні гроші не давав, і я нічого ні у кого не просила. Всі питання до зеленої шобли, яка якогось хріна на має ні власних грошей, ні власної зброї і побирається по світу.
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22.10.2022 17:41 Ответить
какого хрена нет времени разбираться, а ресурсы надо уже щас, так что скажи спасибо сша и европе... привыкли уже брать миллиарды и через губу с ними разговаривать
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22.10.2022 17:45 Ответить
нас не нудити від них треба,а ноги їм цілувати,курко!! якби не вони,України б уже не було! Зелені членограї-агрохімії давно здриснули б в Ізраїль та Америку,а ми тихенько лежали б в безіменних могилах! Це важко зрозуміти куриці??
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22.10.2022 17:39 Ответить
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22.10.2022 17:30 Ответить
В общем ребята мы конечно очень обеспокоены, но грейтесь и освещайте дома силой духа. Мы в вас верим!
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22.10.2022 17:32 Ответить
Друзі,в мене одного таке враження ,що зеленопика гоп-компанія членограїв та агрохімій....зацікавлена у максимальному знищенні та руйнуванні буквально всього в Україні (за винятком Кончі-Заспи)? Адже,тоді Захід в кінці-кінців виділить ще більше грошей на відновлення і ще більше бабла можна буде освоїти (прикарманити) веселим членограям...Чи я старий ідійот і мене треба лікувати психотерапією Мосійчук і Лізі Богуцкой зі Ждановим?
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22.10.2022 17:36 Ответить
Балаканина до сраки,Блінкен.
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22.10.2022 17:45 Ответить
Давай ракеты, Блинкин. Балабол у нас один уже есть, в Ставке.
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22.10.2022 17:46 Ответить
він з не лоха,вже підріс до найпливовішого богоізбранного планети! правда,богоізбранниє №№ 2,3,4 і т.д. щось нічого не хочуть продавати нам,а рашці продають...совпадєніє?
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22.10.2022 17:53 Ответить
дуже добре що ви вірите в нас...
а нам би хотілось вірити що наш непохитний дух і життя безвинних дітей будуть прикриті ППО...
то ж посприяйте якнайшвидшому наданні нам такої можливості - захистити критичну інфраструктуру... поки вона ще де-не-де є...
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22.10.2022 17:58 Ответить
я теж сподіваюсь що вона є... і той кого ви назвали кондитером взяв не свистів як дехто а допоміг переобладнати і докупити важливе приладдя для ППО Києва... і саме цим Київ відмахувався в перші найскладніші дні і тижні... а за членограя спитайте в його поводиря дерьмака...воно мабуть і труси собі само не купує...
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22.10.2022 18:14 Ответить
так посвисти про боневтика
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22.10.2022 20:20 Ответить
Вот, блдь, любят они красивые слова, героический пафос. Только не это от них в первую очередь надо.
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22.10.2022 18:18 Ответить
Дайте уже АТАКСМС, что вы яйца мнёте ребята, опять на полтора месяца затягиваете с реацией, как это было в апреле-мае... Только на этот раз Украина будет терять людей не только на фронте, но в и тылу, причём возможно даже больше, чем на поле боя...
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22.10.2022 18:47 Ответить
А все тому,що путєн-*****.
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22.10.2022 18:52 Ответить
дайте АТАКМС підари ссикліві !!!!!!!!!!!
розказує *****,ми це і так знаємо-союзнички дрищаві,Іран ,Китай це союзники у ***** нажаль,а не оце от все ....
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22.10.2022 18:53 Ответить
блін комом знову щось перднув на користь кацапів....
америкоси, давайте ще запустість слівана - хай він ще розкаже, як буде страшно і важко Україні....

обнулений карлик ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ МОЖЕ!!!
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22.10.2022 19:53 Ответить
Меньше пафоса за чужой счет!
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22.10.2022 21:12 Ответить
 
 