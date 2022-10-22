Блинкен о российских обстрелах: Путин может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух

Энтони Блинкен подчеркнул, что Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что российские удары по Украине усиливают решительность украинцев и партнеров Украины. Как пишет Голос Америки, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной во время визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи они обсудили помощь Украине в восстановлении разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, предоставлении Украине оружия для обороны и бюджетной поддержки.

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По словам госсекретаря, США и Европа едины в совместных действиях по противостоянию российской агрессии в Украине.

Недавние обстрелы украинских городов иранскими беспилотниками призваны запугать украинцев и "заставить украинский народ страдать", но они усиливают решимость украинцев, сказал Блинкен.

"В последние дни мы стали свидетелями широкомасштабных ударов Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине. Многие из них были осуществлены с помощью беспилотников, поставленных Ираном. Эти удары имеют четкую цель заставить украинский народ страдать. Вред, который они наносят, усложнит украинцам отопление их домов, поиск безопасной воды для питья, доступ к электроэнергии, которая нужна им, чтобы работало все, от магазинов до больниц и общественного транспорта", – сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил: "Президент Путин считает, что эти атаки каким-то образом сломают волю. Однако он лишь усугубляет их решимость защищать свою страну. Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух. Президент Путин думал, что может разделить трансатлантический альянс, вместо этого он еще больше сблизил нас".

Вопрос помощи Украине и избавления от энергетической зависимости от России был в центре внимания переговоров Блинкена и Колонны.

"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Францией и другими европейскими союзниками, чтобы помочь осуществить решительный отход от зависимости от российской энергии, что означает разработку разнообразных, надежных, устойчивых источников в долгосрочной перспективе и помощь нашим друзьям пережить зиму с высокими затратами на электроэнергию", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь приветствовал усилия Франции по помощи Украине, в частности, помощь в сфере безопасности, "включая недавнее объявление президента Макрона о выделении 100 миллионов евро" для предоставления Киеву оружия.

Министр иностранных дел Франции рассказала об усилиях их правительства по помощи Украине.

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"Президент Макрон недавно пообещал президенту Зеленскому, что мы увеличим нашу военную помощь, включая новое оборудование, и вы, вероятно, знаете, что мы поставляем боеприпасы для артиллерийских ракет, а также новые легкие танки, мы также решили подготовить по меньшей мере 2000 украинских солдат во Франции, и мы развиваем сотрудничество в сфере разведки, которое также будет усиливаться и идти дальше", - сказала Колонна.

Также она пообещала гуманитарную помощь и помощь в реконструкции инфраструктуры в связи с приближающейся зимой.