Блинкен о российских обстрелах: Путин может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух
Энтони Блинкен подчеркнул, что Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что российские удары по Украине усиливают решительность украинцев и партнеров Украины. Как пишет Голос Америки, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной во время визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время встречи они обсудили помощь Украине в восстановлении разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, предоставлении Украине оружия для обороны и бюджетной поддержки.
По словам госсекретаря, США и Европа едины в совместных действиях по противостоянию российской агрессии в Украине.
Недавние обстрелы украинских городов иранскими беспилотниками призваны запугать украинцев и "заставить украинский народ страдать", но они усиливают решимость украинцев, сказал Блинкен.
"В последние дни мы стали свидетелями широкомасштабных ударов Москвы по гражданской инфраструктуре в Украине. Многие из них были осуществлены с помощью беспилотников, поставленных Ираном. Эти удары имеют четкую цель заставить украинский народ страдать. Вред, который они наносят, усложнит украинцам отопление их домов, поиск безопасной воды для питья, доступ к электроэнергии, которая нужна им, чтобы работало все, от магазинов до больниц и общественного транспорта", – сказал госсекретарь США.
Блинкен добавил: "Президент Путин считает, что эти атаки каким-то образом сломают волю. Однако он лишь усугубляет их решимость защищать свою страну. Москва может погасить огни по всей Украине, но не может погасить украинский дух. Президент Путин думал, что может разделить трансатлантический альянс, вместо этого он еще больше сблизил нас".
Вопрос помощи Украине и избавления от энергетической зависимости от России был в центре внимания переговоров Блинкена и Колонны.
"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Францией и другими европейскими союзниками, чтобы помочь осуществить решительный отход от зависимости от российской энергии, что означает разработку разнообразных, надежных, устойчивых источников в долгосрочной перспективе и помощь нашим друзьям пережить зиму с высокими затратами на электроэнергию", – сказал Блинкен.
Государственный секретарь приветствовал усилия Франции по помощи Украине, в частности, помощь в сфере безопасности, "включая недавнее объявление президента Макрона о выделении 100 миллионов евро" для предоставления Киеву оружия.
Министр иностранных дел Франции рассказала об усилиях их правительства по помощи Украине.
"Президент Макрон недавно пообещал президенту Зеленскому, что мы увеличим нашу военную помощь, включая новое оборудование, и вы, вероятно, знаете, что мы поставляем боеприпасы для артиллерийских ракет, а также новые легкие танки, мы также решили подготовить по меньшей мере 2000 украинских солдат во Франции, и мы развиваем сотрудничество в сфере разведки, которое также будет усиливаться и идти дальше", - сказала Колонна.
Также она пообещала гуманитарную помощь и помощь в реконструкции инфраструктуры в связи с приближающейся зимой.
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И не х#й потом рассказывать про человечность, мораль и прочую белиберду.
- Яка зброя для оборони? Очніться, нам треба зброя, щоби йти в наступ на Херсон (як мінімум);
- Москва не може згасити український дух - за 7 місяців навіть в москві це зрозуміли. Це звичайні терористи, які нищать нашу країну. Досить захоплюватись українським духом, ми вже все всім доказали. Може допоможете зброєю ? Чи перед виборами окрім захоплення в вас нічого не залишилось.
Звичайно, ми вдячні США за допомогу (могло й не бути того), самі то все закопали в асфальт. Але бісить, що росія почала вбухувати більше ресурсів проти нас, а нам ********, як всі вражені нашим стійким духом.
Рашка своїм союзникам поставляє будь-яку зброю, яка тільки в них є. За сраного Асада роками навіть своїми військами воювали. Та союзники Рашки поставляють ій свою найкращу зброю без соплей про ескалацію.
А ці мнуться та бояться як та дівка. Наймогутніша держава світу, стидоба млять.
Краще б з Китаєм дружили, ніж з цими ЛГБТшниками, які окрім геїв та негрів в твітері вже нікого не здатні захистити. То Ххйло б на нас не напало, бо був би зонт як у Казахстану.
а нам би хотілось вірити що наш непохитний дух і життя безвинних дітей будуть прикриті ППО...
то ж посприяйте якнайшвидшому наданні нам такої можливості - захистити критичну інфраструктуру... поки вона ще де-не-де є...
розказує *****,ми це і так знаємо-союзнички дрищаві,Іран ,Китай це союзники у ***** нажаль,а не оце от все ....
америкоси, давайте ще запустість слівана - хай він ще розкаже, як буде страшно і важко Україні....
обнулений карлик ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ МОЖЕ!!!