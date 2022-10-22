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Новости
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Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании, - Sky News

джонсон

Борис Джонсон намерен снова побороться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Борис Джонсон вернулся в Британию из отпуска на Карибах, поскольку он рассматривает возможность занять должность премьер-министра лишь через несколько недель после того, как был вынужден уйти в отставку. Некоторые коллеги Джонсона предупреждают, что его возвращение может повлечь за собой еще больше политического хаоса.

Если Джонсону удастся достичь необходимого количества номинаций, он, вероятно, сразится с ушедшим с поста министра финансов Риши Сунаком, который в июле ушел с поста министра финансов, заявив, что его бывший начальник не мог принимать тяжелые решения.

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Конкурс на место четвертого премьер-министра Великобритании за четыре года ускорился до недели. Согласно правилам, только три кандидата смогут пройти первое голосование законодателей во второй половине дня в понедельник, а последние два кандидата будут поставлены на голосование членов партии для определения результата в следующую пятницу.

Для некоторых консервативных законодателей Джонсон - победитель голосования, способный привлечь внимание всей страны как своей извесностью, так и своим "энергичным оптимизмом".

Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки покинувших его законодателей, что теперь он – человек, который может объединить партию.

Кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов. Источник Sky News сообщил, что Борис Джонсон уже получил более 100 голосов в поддержку. В то же время Сунок до сих пор опережает бывшего премьера.

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Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.

Автор: 

Великобритания (4947) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+26
Давай Джонсонюк, мы в тебя верим
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22.10.2022 17:50
+23
Давай Джонсон. Отправь Судака обратно в его ***** на дудочке играть
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22.10.2022 18:05
+18
Джонсон наш! Мы в тебя верим
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22.10.2022 17:56
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I came back
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22.10.2022 17:49 Ответить
I'm coming back !

Так правильнее))
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22.10.2022 17:59 Ответить
I'll be back !
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22.10.2022 18:45 Ответить
Давай Джонсонюк, мы в тебя верим
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22.10.2022 17:50 Ответить
Люди жирують, можуть раз на місяць прим'єра міняти й ***** не нападає, у нас від таких кренделів вже б і держави не було.
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22.10.2022 17:50 Ответить
Не заздріть. Велика країна - великі можливості .

Нам зараз треба молитись, щоб Борис переміг.
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22.10.2022 17:56 Ответить
Тобто, якщо змінити боневтіка то була б катастрофа?
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22.10.2022 17:57 Ответить
от не дражніться !!! ))))
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22.10.2022 18:00 Ответить
Просто там в Британії живе братній народ і коли вибирають не того хто нам подобається треба вводити війська.
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22.10.2022 18:07 Ответить
ты мозг себе введи бот..
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23.10.2022 03:59 Ответить
***** не нападає бо Британія то не "ісконно срусссская зємля"
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22.10.2022 18:36 Ответить
что ты несешь ? каких кренделей? чем зеленский лучше?
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23.10.2022 03:58 Ответить
Джонсон наш! Мы в тебя верим
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22.10.2022 17:56 Ответить
Обожнюю цього Джонсона!
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22.10.2022 17:58 Ответить
так! харизма в цього чубатого зашкалює...
та й на боневтіка гарно впливав )))
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22.10.2022 18:01 Ответить
Так-так! Борис особливий!

Політика такого рівня ще не було в історії , тому він просто зобов'язаний змінити щось у цьому недосконалому світі.
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22.10.2022 18:19 Ответить
тому він просто зобов'язаний змінити щось у цьому недосконалому світі?
------------------------
например - забанить всех тупых ботов на цензоре
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23.10.2022 04:02 Ответить
Welcome back Mr Jhonsonyuk!
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22.10.2022 17:59 Ответить
Давай Джонсон. Отправь Судака обратно в его ***** на дудочке играть
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22.10.2022 18:05 Ответить
*** їх Борис!!!
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22.10.2022 18:06 Ответить
Моя ти зірочка))
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22.10.2022 18:08 Ответить
поки не приберуть сунака, там стабільності не буде, індус там все колотить
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22.10.2022 18:28 Ответить
100% засланный казачек..
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22.10.2022 18:44 Ответить
не засланный а купленный как и все кремлеботы на западе
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23.10.2022 04:03 Ответить
Давай Борисе "жгі"!!!
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22.10.2022 18:29 Ответить
Борис,надія тільки на тебе!
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22.10.2022 18:31 Ответить
Борис, порви их всех на Британский флаг !
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22.10.2022 18:43 Ответить
Основная проблема Бритов это экономические проблемы после глупого выхода из ЕС. А если выберут индуса то ....
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22.10.2022 18:46 Ответить
Выход из ЕС позволил проводить свою политику,
а не играть в консенсус, толерантность и озабоченность.
Экономика Британии сильна, можно не переживать.
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22.10.2022 19:43 Ответить
но индус там все же не в тему
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22.10.2022 21:22 Ответить
ты беса гонишь Британия была одним из лидеров ЕС - но после выхода она потеряла триллион долларов инвестиций - фунт обвалился зарплаты упали
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23.10.2022 04:05 Ответить
Сынок Британия правильно сделала что вышла из ес - ее слово сейчас главнее ВСЕХ стран ес , и так будет всегда ...
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22.10.2022 23:00 Ответить
в экономическом плане она потеряла и до хрена
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23.10.2022 04:07 Ответить
Многоходовочка по британски
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22.10.2022 18:59 Ответить
Я теж так вважаю, що це була саме многоходовочка.
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22.10.2022 19:01 Ответить
Оті індуси, це страшне зло. Іх вже чи не більше ніж китайців і вони просто заполонили весь світ: обидві Америки і Європу, одна Австралія ще якось відбивається від ниїх і китайців в купі.

Вони наглі і стадні, один одного просуває не гірше від євреів, і як виб'ються нагору, дискримінують представників інших етносів.

Держава Індія, яку деякі придурки називають "найбільшою демократією на Землі, - одна з небагатьох країн, які не підтримують українців у їх війні проти москальскої агресії. Спокійно купує нафту у рашистів.

На жаль, весь Захід зараз заражений толерастією і не помічає цієї небезпечної інвазії. Не там Трамп будував паркан і не проти тих емігрантів. Тепер тих "сунаків" так просто не позбудешся.
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22.10.2022 19:10 Ответить
Згоден. Але в Австралії китайців та індусів навалом!
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22.10.2022 21:09 Ответить
кончай бредить бот трапмистский кацапский
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23.10.2022 04:08 Ответить
Довбані толерасти і ліваки доведуть до того, що Великою Британією буде керувати індус! Це вже сюрреалізм!
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22.10.2022 19:15 Ответить
у них негра вышла замуж за принца...что говорить после того....
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22.10.2022 21:23 Ответить
ты что рассист? или просто бот?
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23.10.2022 04:11 Ответить
не ссцы кацап - вам все равно это не поможет
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23.10.2022 04:10 Ответить
Надо быть полными дебилами, чтобы выбрать прокремлевского индуса руководить Британией, когда рашисты затеяли большую войну... Надеюсь в Лондоне это понимают.
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22.10.2022 19:20 Ответить
Там крутится слишком много кремлёвских денег.
Для английского быдла они не пахнут, а для джентльменов - воняют.
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22.10.2022 19:39 Ответить
Британці навряд чи підтримають Сунака під час голосування. На словах підтримуючи індійця британці стимулюють свого британця зробити необхідні висновки, але коли дійде до голосування голосувати будуть за "свого-рідного". Індійцям в Британії "віддали" стоматологію, але віддавати свою долю в їх руки британці не стануть...
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22.10.2022 19:39 Ответить
да конечно...кого выбрали мэром Лондона??? своего, родного?? на ком женился принц? на родной? выберут индуса. Хочу ошибаться!!
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22.10.2022 21:25 Ответить
Дуже сподіваюсь на те що "дух Британії" ще не здох. "Брексіт" дає надію...
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22.10.2022 21:55 Ответить
racist detected
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23.10.2022 04:13 Ответить
Мені подобається, як Борис під час своїх приїздів в Україну лагодить нам Бубу та ігнорує Єлдака на рівні плінтусу, як і має бути.
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22.10.2022 19:39 Ответить
Бо він знає хто такі дерьмак з зелупою і в нього є тисочки щоб зтискати їм яйця,
звісно якщо вони є. Якщо нема, то на цей випадок є болт з лівою різьбою, на їхні продажні сраки)
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22.10.2022 23:15 Ответить
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22.10.2022 19:49 Ответить
Непогано.
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22.10.2022 22:01 Ответить
Джонсоне повертайся, ми тебе чекаємо.
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22.10.2022 23:11 Ответить
Борис піде і на дострокові вибори. Клака індуса не дала працювати Трас і не дасть працювати Борису.
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22.10.2022 23:19 Ответить
 
 