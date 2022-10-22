Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Великобритании, - Sky News

Борис Джонсон намерен снова побороться за должность премьер-министра. Он прервал отпуск на Карибах и вылетел в Великобританию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Борис Джонсон вернулся в Британию из отпуска на Карибах, поскольку он рассматривает возможность занять должность премьер-министра лишь через несколько недель после того, как был вынужден уйти в отставку. Некоторые коллеги Джонсона предупреждают, что его возвращение может повлечь за собой еще больше политического хаоса.

Если Джонсону удастся достичь необходимого количества номинаций, он, вероятно, сразится с ушедшим с поста министра финансов Риши Сунаком, который в июле ушел с поста министра финансов, заявив, что его бывший начальник не мог принимать тяжелые решения.

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Конкурс на место четвертого премьер-министра Великобритании за четыре года ускорился до недели. Согласно правилам, только три кандидата смогут пройти первое голосование законодателей во второй половине дня в понедельник, а последние два кандидата будут поставлены на голосование членов партии для определения результата в следующую пятницу.

Для некоторых консервативных законодателей Джонсон - победитель голосования, способный привлечь внимание всей страны как своей извесностью, так и своим "энергичным оптимизмом".

Для других Джонсон - токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки покинувших его законодателей, что теперь он – человек, который может объединить партию.

Кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов. Источник Sky News сообщил, что Борис Джонсон уже получил более 100 голосов в поддержку. В то же время Сунок до сих пор опережает бывшего премьера.

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Напомним, 20 октября стало известно, что Лиз Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Бывший глава правительства Борис Джонсон заявил, что готов побороться за кресло, и срочно возвращается ради этого из отпуска на Карибах.