Россия накануне зимы уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы от холода погибли тысячи человек, - Минобороны

Пытаясь уничтожить накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения, Россия "поднимает ставки". Агрессор ожидает, что от холода погибнут тысячи человек.

Об этом говорится в твитах Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Одна крылатая ракета, выпущенная Россией по жилому дому, может уничтожить десятки мирных жителей. Это неоднократно доказано агрессором. Но их политическому руководству этого мало. Враг поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что от холода погибнут тысячи человек. Но враг так ничего и не узнал о сопротивлении украинского народа", - подчеркивают в ведомстве.

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Напомним, 22 октября россияне совершили ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в Укрэнерго.

Поэтому в Украине ввели вынужденные ограничения энергоснабжения, в частности в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.