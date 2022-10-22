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Новости Война
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Россия накануне зимы уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы от холода погибли тысячи человек, - Минобороны

электричество,электроэнергия,станции,лэп,укрэнерго,линии,провода

Пытаясь уничтожить накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения, Россия "поднимает ставки". Агрессор ожидает, что от холода погибнут тысячи человек.

Об этом говорится в твитах Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Одна крылатая ракета, выпущенная Россией по жилому дому, может уничтожить десятки мирных жителей. Это неоднократно доказано агрессором. Но их политическому руководству этого мало. Враг поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что от холода погибнут тысячи человек. Но враг так ничего и не узнал о сопротивлении украинского народа", - подчеркивают в ведомстве.

Россия накануне зимы уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы от холода погибли тысячи человек, - Минобороны 01

Смотрите также: Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 октября россияне совершили ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в Укрэнерго.

Поэтому в Украине ввели вынужденные ограничения энергоснабжения, в частности в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Автор: 

Минобороны (9314) россия (95467) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+22
Потрібно було готуватись до цього,але дегенерат завжди бореться з наслідками
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22.10.2022 18:17
+11
Це ж ворог.дивно від нього чекати іншого
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22.10.2022 18:13
+10
Та невже? Хто б міг такого чекати від ворога-террориста? Господи, у нас при владі імбецили!
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22.10.2022 18:30
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Спасибі!
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22.10.2022 18:13 Ответить
ДА ХВАТИТ ТОРГОВАТЬ НА КРОВИ И ВОЙНЕ ДА БУБОЧКА ЧТО Бубочка клоун ты наш -- не ты ли орало воплями на стадионе выше написанное... а теперь караул!!! так я тебе напомню маски в Китай с наваром и обратно с 120/ 230 процентой накруткой к нам кислород, аппараты ИВЛ, ПрививкиКивидные моча ослинная...туфта короче... 15 лярдов которые испраились и засекретились да так что суд покрывает все данные типа- секретно.. у Ляшко там не курточка поди- а целая яхта класса эсминец тех курточек-- а вояж до Оману а.... Вова только что ******** ДТЭК Одесса дало список отключений три дня в неделю с утра и вечером и круглые сутки в иные дни нет света нет сирен и именно в эти часы прилаетают ракеты и дроны.... а плевать... ведь света не будет на вышках мобильной связи.... а ***** да экономим затраты НАПЕРСТКА....Ахметку.. дружбана ВОВОЧКИ мрази???!!!
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22.10.2022 19:21 Ответить
Друже, в тебе все гаразд? Допомогти?
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22.10.2022 21:08 Ответить
Це ж ворог.дивно від нього чекати іншого
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22.10.2022 18:13 Ответить
нужно помочь выехать в Европу всем у кого точно в городе районе не будет тепла - слава богу сейчас идет теплый циклон на пару недель
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23.10.2022 03:07 Ответить
Потрібно було готуватись до цього,але дегенерат завжди бореться з наслідками
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22.10.2022 18:17 Ответить
а хто буде думати за все???
єрмак, татаров, тищенко чи арахамія???
останній міг тільки купити в бульбаша енергію через емірати в два рази дорожчу
а остальні вміють лише керувати (потоками) бабла від тендерів та контрабанди
от і вся суть молодої, перспективної ЗЕКОМАНДИ
ще радуйтесь що бені не віддали приват та не виплатили компенсацію
хоча ще не вечір.....
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22.10.2022 18:54 Ответить
Чіпуха бидлувата,саме про таких як ти дегенератів я написав,що образилось бидло?ще відповідати будете за усі "********","ні нагнітайті"та "шашлікі".
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22.10.2022 19:42 Ответить
как ты приготовишься к массированому ракетному удару? даже при налаженной ппо все обьекты прикрыть невозможно
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23.10.2022 03:08 Ответить
Каком к вєрху блд.
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23.10.2022 09:28 Ответить
ты сначала власть выбери нормальную а потом сопли разводина цензоре
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23.10.2022 15:09 Ответить
а розрахували на що? як думали буде? рашка - садист, маніяк, дикун і...потвора і вона знає де вдарити найчутливіше... всі 8 місяців русня показувала що для неї нема меж їх злочинній суті...
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22.10.2022 18:23 Ответить
Та невже... а я думав, вони просто завжди ************ і ненавмисно лучать по інфраструктурі.
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22.10.2022 18:24 Ответить
в кращі роки нічого не робилось з початку правління жулі - газ купувався в останню хвилину по космічним цінам. що заважає в умовах військового часу націоналізувати газовидобувні підприємства шуфріча, хомутиника, бойка, кучми, порошенка, фельдмана та інших титульних?
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22.10.2022 18:24 Ответить
А "зеленим" за асфальт чого не подякував?!!
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22.10.2022 18:37 Ответить
По перше- починати краще з коломойського, по друге- уявляю як єрмак з татаровим "націоналізовують" ці підприємства...
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22.10.2022 19:23 Ответить
Ану нагадай коли це Тимоха була президентом?
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22.10.2022 19:34 Ответить
Тоді у неї було влади більше ніш у президента, але такі як ти підари зовсім свідомо мініпулюють цім
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22.10.2022 20:08 Ответить
Вважай що ти нажив собі ворога.
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23.10.2022 07:54 Ответить
Та невже? Хто б міг такого чекати від ворога-террориста? Господи, у нас при владі імбецили!
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22.10.2022 18:30 Ответить
І тут Порошенко насрав тобі в штани.
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22.10.2022 18:31 Ответить
Виродками вони як були, так і лишилися. Ні голодомором, ні холодом, знищити Україну не вийде. А от довести світу, що кацапи - то генетичні нелюди, уже вдалося. Цієї цілі так наполегливо добивається *****?
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22.10.2022 18:35 Ответить
Треба переселятися в село, там менше залежиш від "благ цивілізації" які бомбить кацап. Вода в криниці, пічка на дровах. Електрика? Та ж якось люди жили без електрики..
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22.10.2022 18:36 Ответить
Генератор, якщо фінанси дозволяють - встановлення сонячних батарей. В нас віддалені котеджі так живуть, до яких не проведено електрику.
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22.10.2022 18:45 Ответить
Так. І дрова по 15000 за машину. А на зиму, щонайменше, дві потрібно.
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22.10.2022 18:48 Ответить
свиноцабака - ты вновь на Цензоре заблудился...?
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22.10.2022 20:46 Ответить
Хутин вырос в Ленинграде и хорошо знает про блокаду . ЭТОТ ВОЕННЫЙ ЗЛОЧИНЕЦ РЕШИЛ УСТРОИТЬ В УКРАИНЕ СПЛОШНОЙ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

ХУТИНА НАДО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕМ МИРОМ ‼️‼️‼️
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22.10.2022 18:42 Ответить
То хай мо їбаш.ть по росії, її території у відповідь - може досить гуманізму?!
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22.10.2022 18:46 Ответить
Ты хочешь третью мировую. ? Тогда ни в Польше, ни в целом в ЕС отсидеться уже не выйдет... а то что эти полудурки начнут кидать атомные бомбы куда достанут ни малейшего сомнения уже нет. (При этом импотентное даже сегодня НАТО и ЕС 100% не готовы ответить симетрично на такие вызовы.
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22.10.2022 19:01 Ответить
Да они их быстрее начнут кидать если не будет вообще никакого ответа.
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22.10.2022 20:21 Ответить
томущо треба було готуватись, коли вони про це з самого початку горланили на всих своїх помийках!! но у нас дороги опять начали робить, це зараз саме важливе....
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22.10.2022 18:53 Ответить
А чим ви, виродки, займалися тридцять років?
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22.10.2022 18:54 Ответить
При найгіршому варіанті, вважаю, тисячами не обійдеться. 😡
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22.10.2022 19:28 Ответить
Цивілізації настав час розглянути і вирішувати проблему енергетичної автономізації. Це непросто, але на ********* рівні техніки можливо. Висока щільність концентрації енергетичних потужностей - це підвищена вразливість життєздатності населення під час воєн та катастроф природного чи штучного походження.
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22.10.2022 19:36 Ответить
Шановні форумчани,нас нічому не вчить історія,навіть не така давня.В 1917 році всіх багатих-рахуй олігархів-знищили.Поміщиків і купців -агрохолдінги і бариг з базарів-повивели.Заводи віддали робочим,землю селянам,зробили колгоспи.Все що хотів народ-майте.Пройшло дуже мало часу-знову бідні,середній клас,і ні з того ні з сього-багаті.Звідки бідні,всім невдоволені-всім дали всього одинаково?Ну а потім 1941 -війна,і далі ми вже самі можем робити висновки-що ж ми робили не так?
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22.10.2022 19:39 Ответить
С 30 ноября 1939 года Сралин бомбил Финляндию от Гельсинки Тампере Оулу и других городов Финляндии..чего добился Маразматик?а ничего...300 000 трупов советского Быдла и Карельский перешеек...Стадо Мавзолейных идиотов повторяют подвиги советских Баранов...🦍🦍🦍🦍
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22.10.2022 19:41 Ответить
Давайте жителей белгородской области, и остальных населённых пунктов до которых может достать ВСУ - в попу поцелуем? И может тогда они попросят ***** не бомбить нашу инфраструктуру. Есть конечно вариант бомбить их инфраструктуру, и тогда они завоют, заноют, и учтут принцип "око за око".
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22.10.2022 19:54 Ответить
Зеленая власть не даст замерзнуть людям, всех нуждающихся согреют журнашлюхи вылизыванием на весь экран зеленой жопы в телемарафоне
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22.10.2022 20:02 Ответить
Фуфлогоны Андрей Жданов и Лёха Обдристович и не такое вам сказку придумают...😆🤣
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22.10.2022 20:02 Ответить
Необходимо настаивать, чтобы Запад нам давал к хаймерсам ракеты, которые до москвы достают. И в отместку уничтожать соответствующую инфраструктуру вплоть до москвы. Иного выхода нет.
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22.10.2022 20:26 Ответить
они потом восстановят
как светофор в мариуполе
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22.10.2022 22:40 Ответить
 
 