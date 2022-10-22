Политика Меркель сделала вклад в развязывание войны в Украине, - министр юстиции Германии Бушман
По мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.
Об этом он сказал в интервью Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Министр заявил о структурных параллелях в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году.
"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей" - сказал Бушман.
По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.
"Диктатор воспринимает это лишь как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", - заявил Бушман.
Он также упомянул о массированных российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.
"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там, мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - отметил он.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.
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Очевидно, что мадам Анжела должна была сорвать Джек-пот и очень быстро стать самой богатой фрау в истории Германии, но не сложилось.
В недрах сверхсекретного доклада
https://youtu.be/3wlhLOyvIBs
на геноцид сирійцев від кацапів світ не звернув увагу ІЗЗА ДІЙ МЕРКЕЛЬ - хутину зійшло з рук ґвалтування сирійських дітей - про це даже ЗМІ не писали ‼️‼️‼️
в когось е сумління , що вагнеровці ґвалтували в Сирії ?
1. МЕРКЕЛЬ працювала на *****
2. россіяне працювати не вміють , бо це.криворукі алкаши
3. ЗА СИРІЮ . Таким як ви , згадування про Сирію - серпом по яйцам ‼️‼️‼️
а якже дружба-фроендшафт жвачка-дешевий газ ?
то хай їй скажуть інші
кров українських дітей на її руках аж по плечі
И она знает чем ей это грозит !
та не одну меркель треба дякувати... політика умиротворення ***** була вигідна багатьом...
але фрау була найулюбленіша співрозмовниця *****...
Мабуть, зранку опохмелилися украінською оковитою і закусили ніжинським огурчиком.
Меркель краще б вийшла і просто зізналась, що помилилася в оцінках рашки і Ху*ла. Всі їхні срані аналітики на зарплаті не спрогнозували можливість повномасштабної війни і не помітили як рашка готувалася роками до нападу на Україну, а в цей час в ЄС політиків рашка купляла і особливо німецьких, кацапські міжнародні ЗМІ ширили брехню і пропаганду, а Україна завжди як невістка була винна, то ніби крала газ, то ніби провокувала підписанням асоціації, чи ніби підписувала дискримінаційні закони стосовно руского язика ...
Але Меркель далі твердить, що весь час була права, хоча вже більшість європейських лідерів визнають, що припустились помилок, тому тепер хай платять Україні зі своїх багатих бюджетів доти, поки ми не переможемо і не відновим країну.
дипломатия
Щось я не зрозумів. Канцлер Меркель - політик, який знає слова "геополітика" та "стратегія", чи перекупка, яка шукає, де купити дешевші помідори