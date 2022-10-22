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Новости Война
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Политика Меркель сделала вклад в развязывание войны в Украине, - министр юстиции Германии Бушман

меркель

По мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр заявил о структурных параллелях в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году.

"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей" - сказал Бушман.

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По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.

"Диктатор воспринимает это лишь как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", - заявил Бушман.

Он также упомянул о массированных российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.

"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там, мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - отметил он.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.

Автор: 

Германия (6947) Меркель Ангела (2125)


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Топ комментарии
+42
Вона і до того ***** охоче підмахувала. Згадайте хоча б самміт НАТО у 2008 році.
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22.10.2022 18:26
+30
Точно. Ещё и Европу цыганами ближневосточными засрала. На кол суку старую.
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22.10.2022 18:29
+28
А хто би сумнівався.Бабка-Рібентроп звісно доклала до цього та й не тільки свою руку...
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22.10.2022 18:27
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Рафінована хвойда, бібло не піхне!
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22.10.2022 18:24 Ответить
Активистка и камсамолка
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22.10.2022 21:55 Ответить
Вона і до того ***** охоче підмахувала. Згадайте хоча б самміт НАТО у 2008 році.
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22.10.2022 18:26 Ответить
А важко уявити більш огидну парочку....бве-е-е...
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22.10.2022 22:22 Ответить
А хто би сумнівався.Бабка-Рібентроп звісно доклала до цього та й не тільки свою руку...
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22.10.2022 18:27 Ответить
Вчасно звалила Сиди собі тихо тепер. А то пригадають усе.
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22.10.2022 18:28 Ответить
Внутриполитическая борьба. Нам надо очень аккуратно пытаться в этой бегущей воде ловить свою рыбу.
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22.10.2022 18:28 Ответить
Это правда. Тем более представлять, что все в ФРГ были против Севпотока1 и 2, и только Меркель за. Весь крупный бизнес, общественное сознание было за "дешевый газ". Теперь, на фоне войны в Украине это медленно проворачивается в сознании немцев. С этим надо работать, надо привлекать европейцев на сторону Украины. Ни в коем случае не становиться в позу-"нам должны", не хамить на политическом уровне, а РАБОТАТЬ со СМИ, с политиками, больше интерьвью популярных на западе людей., не только Кличка., но и самих европейцев приглашенных в Бучу.... Так привлечем на свою сторону.
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22.10.2022 19:31 Ответить
Абсолютно согласен. Надо бороться за голоса и поддержку каждой страны. При сильной поддержке большинства стран в Евросоюзе будет проще разговаривать с такими странами как Турция и Израиль, как пример.
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22.10.2022 19:38 Ответить
Точно. Ещё и Европу цыганами ближневосточными засрала. На кол суку старую.
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22.10.2022 18:29 Ответить
Всім іранцям-засранцям депортацію. Чи це не демократично?
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22.10.2022 20:53 Ответить
Очень правильное предложение. Но сначала отпи/дить на кизяк.
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22.10.2022 20:55 Ответить
Эту с*ку меркель отдать под суд.
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22.10.2022 18:30 Ответить
по-перше, вона купувала дешевий раіскій газ для фатерлянда і це не заборонено, по-друге - вона гєдєрівська попплічниці ***** і на на неї є велика папка з її здобутками у штазі, і по третє - бабка забезпечувала себе і своїх онуків на десятиріччя баблом....так що нічого екстраординарного
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22.10.2022 18:30 Ответить
дешевий кацапський газ це так само як дешевий сир у мишоловці
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22.10.2022 19:03 Ответить
Комсомольская шлюха будет до гробовой доски верна штази и кгб.
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22.10.2022 18:30 Ответить
‼️‼️‼️

Очевидно, что мадам Анжела должна была сорвать Джек-пот и очень быстро стать самой богатой фрау в истории Германии, но не сложилось.

В недрах сверхсекретного доклада

https://youtu.be/3wlhLOyvIBs

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22.10.2022 18:31 Ответить
МЕРКЕЛЬ должна предстати перед Гаагой за Сирію Грузію і Україну .

на геноцид сирійцев від кацапів світ не звернув увагу ІЗЗА ДІЙ МЕРКЕЛЬ - хутину зійшло з рук ґвалтування сирійських дітей - про це даже ЗМІ не писали ‼️‼️‼️

в когось е сумління , що вагнеровці ґвалтували в Сирії ?
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22.10.2022 18:36 Ответить
Що ви пишете за дурниці? Та Україні б таку Меркель. Крім газу не купували б Газельки, МАЗи, Лади. Мільйон росіян приїхали на заробітки . А за Сирію? Де були арабські брати сирійців?
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22.10.2022 19:03 Ответить
Це ви пишите дурниці!!!

1. МЕРКЕЛЬ працювала на *****
2. россіяне працювати не вміють , бо це.криворукі алкаши
3. ЗА СИРІЮ . Таким як ви , згадування про Сирію - серпом по яйцам ‼️‼️‼️
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22.10.2022 19:11 Ответить
Ви мабудь форумчанін ХАРГІС , що постіно захищав кацпський автопром на Цензорі 🤣🤣
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22.10.2022 19:12 Ответить
Мильйон кацапов себе оставьте. Хоть на заработки, хоть на растопку.
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22.10.2022 22:34 Ответить
нарешті, у німців як у кошенят почали прорізуватись очки

а якже дружба-фроендшафт жвачка-дешевий газ ?
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22.10.2022 18:31 Ответить
Повірте мені. Німцям як раз поуй
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22.10.2022 18:35 Ответить
Німеччина, і навіть її створення як єдиної держави!, з кінця 18 століття повністю залежить від ресурсів російської імперії. Саме німецькі академіки створили "рускій яzик", "рускую історію" і німці дали царів, панів та землевласників-устроітєлєй імперії. І всі вони тягли з імперії в Німеччину! Саме німецький генеральний штаб оплатив золоом і доставив сифілітичного підараса ульянова-бланка в петроград і руками агента Парвуса створив жидобільшовицьку партію. І що отримали німці за це? Правильно. Україну. Між війнами хто готував армію Німеччини, постачав збіжжя (Голодомор) і ресурси фашистам, а потім розділив Польшу? Хто сьогодні отримує найбільший зиск від ресурсів ********** в світі? ... Дойчланд, дойчланд юбер алес!!! Німеччина не вилікувалась від мрії про Райх! Просто тепер німці діють економічними методами і сьогодні вся Європа вже підкорена німецькими підприємцями. А ще хтось дивувався ну як це і чому Британія вийшла з ЄС? Відповідь проста - ну от не вдалось німцям економічно поставити раком цю країну... А нас уже ставлять і нам таки доведеться пройти через "пронімецький неоколоніалізм" - "на додаток" до зброї ми отримаємо надвисокі кредити і наддешеву оплату праці. Але будемо вільні від ********** і отримаємо шанс за 20-30 років стати звичайною європейською країною...
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22.10.2022 19:27 Ответить
Ее место на нарах - пожизненно ! .. С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА- которое нажито от подачек путина
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22.10.2022 18:34 Ответить
Важко не погодитись з шановним паном міністром.
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22.10.2022 18:35 Ответить
вона не хотіла свої помилки визнавати сама
то хай їй скажуть інші

кров українських дітей на її руках аж по плечі
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22.10.2022 18:36 Ответить
Если рассматривать политику меркель, то вывод один, она действовала по шпаргалкам путлера или она ТОТАЛЬНАЯ ДУРА.
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22.10.2022 18:39 Ответить
За Меркель плачет расследование и кутузка.
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22.10.2022 18:41 Ответить
Сейчас , как никогда Меркель будет отбеливать #уйла.... Стараясь отсрочить его гибель и гибель его структур. Так как понимает, что в случае их гибели с вероятностью 1000% будут раскрыты секреты КГБ/ФСБ/ГРУ и откроются архивы с документами где всплывёт что она все голы была их агентом !
И она знает чем ей это грозит !
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22.10.2022 18:42 Ответить
так..все так... і фрау не остання хто дозволив ***** поводитися безкарно...
та не одну меркель треба дякувати... політика умиротворення ***** була вигідна багатьом...
але фрау була найулюбленіша співрозмовниця *****...
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22.10.2022 18:43 Ответить
Эту мразь даже матом обкомментить западло
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22.10.2022 18:46 Ответить
Дак почему эта **** не за решеткой.
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22.10.2022 18:47 Ответить
"муттер" буде в Гаазі. На 3 - 4 ролях але буде
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22.10.2022 18:53 Ответить
Ну нарешті, хтось у Німеччині починає тверезіти.

Мабуть, зранку опохмелилися украінською оковитою і закусили ніжинським огурчиком.
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22.10.2022 18:53 Ответить
Злейшими врагами евроинтеграции Украины были Германия и Франция. Если бы прямо обвинить их в шовинизме и расизме... Другой причины, кроме того и нет. Может и пошевелились бы.
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22.10.2022 19:10 Ответить
Вони ще й з Італією зарубали нам входження в НАТО в 2008 році.
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22.10.2022 19:22 Ответить
Фрау ШТАЗИ завербовал Маркус Вольф ещё когда это чувиза училась в Донецке в Политехе,а начальником ее был полковник КГБ СССР Майоров..по кличке Захар,,Беркут..лейтенант Трофимов,, капитан Захарченко. ,,и даже полковник ВДВ рабZeи Петров...редкая фамилия на Мацковии...🤣🤣🤣
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22.10.2022 19:18 Ответить
мой дядя был куратором - у тебя 1000% инфа...!
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22.10.2022 20:51 Ответить
Меркель практично власними руками затягнули ФРН і решта членів ЄС в газову залежність від рашки , при тому вся Європа була свідком, як рашка викручувала руки Україні необґрунтованими цінами на енергоносії через нашу залежність від трубопровідного кацапського газу. ЄС з одного боку зігнорували взагалі напад рашки на Грузію, кволо зреагували на анексію Криму і війну на Донбасі і незважаючи на застереження притомних політиків і аналітиків про використання рашкою газу як зброї, зайнялися розбудовою нових газопроводів чим і забезпечили кацапам можливість спровокувати підняття кратне цін на газ, енергетичну кризу в Європі і фактично посприяли війні в Україні.
Меркель краще б вийшла і просто зізналась, що помилилася в оцінках рашки і Ху*ла. Всі їхні срані аналітики на зарплаті не спрогнозували можливість повномасштабної війни і не помітили як рашка готувалася роками до нападу на Україну, а в цей час в ЄС політиків рашка купляла і особливо німецьких, кацапські міжнародні ЗМІ ширили брехню і пропаганду, а Україна завжди як невістка була винна, то ніби крала газ, то ніби провокувала підписанням асоціації, чи ніби підписувала дискримінаційні закони стосовно руского язика ...
Але Меркель далі твердить, що весь час була права, хоча вже більшість європейських лідерів визнають, що припустились помилок, тому тепер хай платять Україні зі своїх багатих бюджетів доти, поки ми не переможемо і не відновим країну.
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22.10.2022 19:20 Ответить
Ну Шредера не забувайте!
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22.10.2022 22:25 Ответить
Про Захід ви все правильно сказали. Але і про себе не забуваймо. То комуністів вибирали, то регіоналів, то "найвеличніших асфальтоукладчиків". Та й Ющенко нікчемою виявився. Про резиденції думав, а не про армію.
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23.10.2022 03:58 Ответить
Про Захід ви все правильно сказали. Але і про себе не забуваймо. То комуністів вибираємо, то регіоналів, то "найвеличніших асфальтоукладчиків". Та і Ющенко нікчемою виявився, який не про армію думав, а про резиденції.
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23.10.2022 04:02 Ответить
ЮЛЬКА НОМЕР 2 !!!
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22.10.2022 19:21 Ответить
100% ! Нарешті почали називати дії цих "лідерів" своїми іменамі
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22.10.2022 19:22 Ответить
Фишка хорошая .настоящая фамилия Мудака Путлера.. Привалов...все об этом Крысе нашла польская писательница...в Ютьбе...
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22.10.2022 19:24 Ответить
Фрау штазі клята.
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22.10.2022 19:30 Ответить
кто бы сомневался....хуйловская шмара
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22.10.2022 19:31 Ответить
Якщо підходити комплексно, то варто згадати хвойду Шредера. А ще раніше кдб підчепило Францію на кукан, задурно внесши її з подачі сталіна до списку країн-переможців у другій світовій.
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22.10.2022 19:31 Ответить
Якщо підходити комплексно, треба спочатку згадати любовника Ельцина Гельмута Коля.
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22.10.2022 19:39 Ответить
Щоб швидше локалізувати проблему, насамперед слід з живими розібратися.
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22.10.2022 20:17 Ответить
МЕРКЕЛЬ - политическая ПРОСТИТУКА, купленная за деньги путина (дивитися з 48:50) https://www.youtube.com/watch?v=tWrFAglmN5Y
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22.10.2022 19:59 Ответить
Кажись німці таки починають щось (чи когось) підозрювати...
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22.10.2022 20:14 Ответить
Діяльність цієї "мутті" повинна бути ретельно розслідувана та оцінена чималм тюремним терміном, для того що би іншим було зрозуміло...
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22.10.2022 20:29 Ответить





дипломатия
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22.10.2022 20:41 Ответить
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22.10.2022 21:04 Ответить
Срана бабця-комсомолка...
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22.10.2022 20:43 Ответить
Тупа безмозгла баба.
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22.10.2022 20:50 Ответить
Гореть этой суке Макрель в огне!
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22.10.2022 20:56 Ответить
Знаменита простітутка Меркель, хто ж ії не знає.
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22.10.2022 21:02 Ответить
Ну так посадите суку, раз нельзя уничтожить согласно женевским конвенциям
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22.10.2022 21:23 Ответить
С этим гидро-Пидором все понятно, ГДРовский Кабел всегда подмахивал ботаксному, а вот кто сделал "свой" вклад в Украине начиная с Омана и заканчивая сливом юга страны, не подскажите ЗЕБилы???
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22.10.2022 21:26 Ответить
Можк фрау штазі повісять за законами військового часу як і її попередників, та друзів куміра карліка - сталіна.
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22.10.2022 21:27 Ответить
Політика Меркель призвела до анексії Криму, до війни в Україні, в Грузії, в Сирії, анексії Білорусії. Ця вся гоп-компанія Меркель, Саркозі, Обама повинні разом з ****** сидіти на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі.
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22.10.2022 22:16 Ответить
Вона - політична хвойда. Якщо німці це зрозуміли, то чому ж ви пускаєте до себе московитів? Хочете, щоб знову у вас будували "русскій мір"?
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23.10.2022 02:08 Ответить
"Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель минулого тижня заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ". Джерело:
Щось я не зрозумів. Канцлер Меркель - політик, який знає слова "геополітика" та "стратегія", чи перекупка, яка шукає, де купити дешевші помідори
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23.10.2022 03:41 Ответить
Schöne https://glueckwuensche.moonzori.com/liebevolle-geburtstagswuensche-fuer-frauen/ Geburtstagswünsche für Frauen
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09.11.2022 00:32 Ответить
 
 