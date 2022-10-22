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Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук. ФОТОрепортаж

В Луцке во время утреннего ракетного удара россиян пострадали 12 домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Полищук.

Он отметил: "Работаем над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей нашего города. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля. Кровли ремонтируем, окна заказаны".

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Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук 01
Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук 02
Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук 03
Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук 04

Автор: 

Луцк (583) обстрел (27057)


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22.10.2022 19:14 Ответить
ЦЕ - наслідок глобальної, всенародної "какаяразніца". Ви думаєте, що ЦЕ для укра̀інцев вперше? Ага, щас! Це глобальні, генетичні граблі толеранції.
Може хтось заперечить?
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22.10.2022 19:15 Ответить
Ще не встигла закінчитись тривога як господар будинку почав його ремонтувати! савкі з запарожя і нікалаєва після такого відразу драпають кудападальше.
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22.10.2022 19:27 Ответить
Генетика - то серйозна наука. Ну, кельтська крівця...
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22.10.2022 19:29 Ответить
не виключено,що ті люди ,котрим знищене житло ногу тягнули за "зеленого асвальтоукладчика" ,надивившись "кварталу"
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22.10.2022 19:46 Ответить
Скільки можна запитувати: ДЕ НАША ****** РЕАКЦІЯ КРІМ СКИГЛЕННЯ ОМАНСЬКОГО??????
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22.10.2022 21:11 Ответить
в асхфальте
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22.10.2022 21:38 Ответить
 
 