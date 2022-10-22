Вследствие ракетных ударов россиян по Луцку повреждены 12 домов, - мэр Полищук. ФОТОрепортаж

В Луцке во время утреннего ракетного удара россиян пострадали 12 домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Полищук.

Он отметил: "Работаем над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей нашего города. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля. Кровли ремонтируем, окна заказаны".

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