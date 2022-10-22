Шольц отрицает, что Путин в двусторонних разговорах с ним угрожал расширением войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц опровергает сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин в двусторонних разговорах с ним якобы угрожал расширением войны в Украине.

Соответствующее заявление руководитель немецкого правительства сделал в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Сообщения, которые я читал об угрозах якобы во время этих переговоров, ошибочны", - заверил канцлер.

Говоря об использовании Путиным энергоснабжения "как оружия", глава правительства ФРГ отметил: "Мне уже на раннем этапе было ясно, что дело может дойти до этого". Шольц уверяет, что еще тогда пришел к выводу: "Мы можем использовать дешевый газ из России, но мы не должны ставить себя в зависимость от него, а должны развивать другие источники поставок".

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Как мэр Гамбурга он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье Германии, заявил Шольц. "К сожалению, безрезультатно", - отметил канцлер.

По словам Шольца, во время пребывания в должности министра финансов ФРГ он продолжил работу по достижению этой цели. "Предыдущее правительство в частности приняло закон, который сделал планирование для строительства терминалов СПГ в Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсгафене экономически более целесообразным", - отметил канцлер. Сегодня Германия имеет выгоду с этого, добавил он. При этом, по словам Шольца, для проектов на том этапе не удалось найти финансовых спонсоров, так что инвестиций так и не было сделано.

В то же время Шольц не стал отвечать на вопрос, был ли он единым в своей позиции по диверсификации поставок энергоносителей, когда входил в состав предыдущего правительства Ангелы Меркель. "Вскоре после моего избрания канцлером я спросил ответственные структуры в канцелярии канцлера, что мы будем делать, если газ из России перестанет поступать. К сожалению, планов на этот счет не было", - заявил Шольц.