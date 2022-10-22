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Новости Война
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Шольц отрицает, что Путин в двусторонних разговорах с ним угрожал расширением войны в Украине

шольц,путін

Канцлер Германии Олаф Шольц опровергает сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин в двусторонних разговорах с ним якобы угрожал расширением войны в Украине.

Соответствующее заявление руководитель немецкого правительства сделал в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Сообщения, которые я читал об угрозах якобы во время этих переговоров, ошибочны", - заверил канцлер.

Говоря об использовании Путиным энергоснабжения "как оружия", глава правительства ФРГ отметил: "Мне уже на раннем этапе было ясно, что дело может дойти до этого". Шольц уверяет, что еще тогда пришел к выводу: "Мы можем использовать дешевый газ из России, но мы не должны ставить себя в зависимость от него, а должны развивать другие источники поставок".

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Как мэр Гамбурга он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье Германии, заявил Шольц. "К сожалению, безрезультатно", - отметил канцлер.

По словам Шольца, во время пребывания в должности министра финансов ФРГ он продолжил работу по достижению этой цели. "Предыдущее правительство в частности приняло закон, который сделал планирование для строительства терминалов СПГ в Брунсбюттеле, Штаде и Вильгельмсгафене экономически более целесообразным", - отметил канцлер. Сегодня Германия имеет выгоду с этого, добавил он. При этом, по словам Шольца, для проектов на том этапе не удалось найти финансовых спонсоров, так что инвестиций так и не было сделано.

В то же время Шольц не стал отвечать на вопрос, был ли он единым в своей позиции по диверсификации поставок энергоносителей, когда входил в состав предыдущего правительства Ангелы Меркель. "Вскоре после моего избрания канцлером я спросил ответственные структуры в канцелярии канцлера, что мы будем делать, если газ из России перестанет поступать. К сожалению, планов на этот счет не было", - заявил Шольц.

Автор: 

Газ (10225) путин владимир (31237) угрозы (851) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+11
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22.10.2022 19:22
+7
Мы так и верим тебе
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22.10.2022 19:18
+6
Шольц також чілавєк... Сциканув... І думає, що цього ніхто не помітив.
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22.10.2022 19:23
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Мы так и верим тебе
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22.10.2022 19:18 Ответить
Проститутка швабская
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22.10.2022 19:35 Ответить
шось сьогодні у Шольца бенефіс... прямо аж зачасто ))))
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22.10.2022 19:19 Ответить
Зараз прибіжіть Олег Розгонов та почне розганяти тих, хто в Україні не голосував за Шольца, тому не має права його критикувати. От.
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22.10.2022 19:26 Ответить
Тоді з якого дива він валить нашу енергетику .
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22.10.2022 19:21 Ответить
потому что кацапская армия обосралась
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23.10.2022 03:01 Ответить
***** завірило Шольца, що рівень вбивств, катувань і згвалтувань українського населення на окупованих територіях залишиться на постійному рівні.
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22.10.2022 19:22 Ответить
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22.10.2022 19:22 Ответить
лапатнікі-всєх дагонім но пєрєганять нє будєм-патамуша жопа голая...
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22.10.2022 19:52 Ответить
не гола, а в памперсі

придивіться уважніше
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22.10.2022 20:34 Ответить
***** тримає Шольца за медебейці, як і фрау штазі. Це звичайна кагебешна тактика мати вплив на політиків такого рівня.
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22.10.2022 19:23 Ответить
Шольц також чілавєк... Сциканув... І думає, що цього ніхто не помітив.
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22.10.2022 19:23 Ответить
он не сцыканув он куплен с потрохами и уже давно походу
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23.10.2022 03:03 Ответить
Он потерял свои секс-игрушки? В частности кляп
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22.10.2022 19:42 Ответить
При цьому, за словами Шольца, для проєктів на тому етапі не вдалося знайти фінансових спонсорів, тож інвестицій так і не було зроблено. це розказує фріцовський бувший міністр фінансів,(касір прорашистської Меркель),котрий зробив все ,щоб цих фінансових спонсорів забрати.по вказівці Меркель і куйла з німецького газового ринку.щоб прибрати конкурентів рашистського газу,на котрому мала намір заробляти Меркель в тому числі і штольц і шредер і вся прорашистська німецька шушера.
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22.10.2022 19:42 Ответить
А чи не робив путін непристойних пропозицій?
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22.10.2022 19:43 Ответить
Шольц-канєшна ми всє тєбє вєрім правдівий ти наш...
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22.10.2022 19:53 Ответить
Ліверка)
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22.10.2022 20:43 Ответить
Розгонов! Тут Шольца б'ють !
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22.10.2022 20:46 Ответить
Алчные и глупые немцы верили, что ***** по доброте душевной поставляет им дешёвый газ и будет делать это вечно. Поэтому и позакрывали свои атомные и угольные электростанции.
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22.10.2022 20:49 Ответить
те кто закрывал станции не тупые - они купленные с потрохами
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23.10.2022 03:04 Ответить
Повіримо, коли мапу покаже.
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22.10.2022 20:50 Ответить
 
 