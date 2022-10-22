Иран лжет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда заявляет, что не поставляет России дроны.
Об этом он рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Иран поставляет им (россиянам. - Ред.) дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: "Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты"... Мы говорим конкретику - Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы. Им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей", - заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что не доверяет руководству Ирана.
Он упомянул о сбитом ракетой в Иране украинском самолете МАУ в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Президент напомнил, что сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность.
"Но, кроме извинений, они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, которые потеряли своих близких. Они говорили это на уровне лидера... И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина имела информацию от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что "Иран торгует с Россией дронами "Шахед" и ракетами, и т.д.", но Иран все отрицал.
"И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университета, по университету, выключение нашей энергетики просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму", - констатировал Зеленский.
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Обеспечением армии занимается Министерство обороны. Каждый раз, когда я вижу, как у нас не хватает снарядов для арты и ракет, то сразу вспоминаю предыдущего министра обороны Тарана, который занимал эту должность с 13 марта 2020 года по 2 ноября 2021 года. Именно он не закупал снаряды для артиллерии, а просто возвращал деньги в бюджет. Именно он провалил госзаказ и благодаря его усилиям у нас нет в большом количестве отечественной военной техники. Контракты на производство Стугны, Богданы, Вербы и Ольхи могли бы сильно помочь, но МО под руководством Тарана этим не занималось. Как не занимался Таран обеспечением армии и беспилотников. А про катастрофическую ситуацию с обеспечением нашей армии бронежилетами и касками и так все знают. Ситуация в первые месяцы решалась либо через покупку за свои деньги, либо через сборы и покупку брони волонтёрами. И вина за все это на Таране. Есть вопросы и к Укроборонпрому, но об этом не в этом посте.
Ни для кого не секрет, что Таран был ставленником Ермака. Поэтому никого и не удивило, что вместо наказания за проваленное обеспечение армии он получил 4 мая 2022 года награждение в виде назначения послом в Словению. Ответственность за это на власти.
не хер ему в Словении отсиживаться
А в 2015 році цього старого комуняку спіймали на передачі секретних даних росіянам
пора Ізраїлю прийти до тями ‼️‼️
Верещук..ты чё дура..нас прослушивают...😆🤣
Зеля в серпні продав дві партії зерна Ірану, на 533 млн $
В.Мельничук.
Сокіл-300 вперше показали публіці у листопаді 2020-го року Аналітик Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю Радіо НВ розповів, що відомо про розробку далекобійного https://nv.ua/ukr/ukraine/events/5-nayperspektivnishih-proyektiv-ukrajinskoji-zbroji-ta-tehniki-na-dumku-ekspertiv-pidbirka-nv-50267482.html українського безпілотника Сокіл-300 .
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/shcho-vidomo-pro-rozrobku-ukrajinskih-bezpilotnikiv-ta-dalekobiynoji-zbroji-zgurec-novini-ukrajini-50277841.html В інтерв'ю Радіо НВ Згурець назвав розробку цього безпілотника держпідприємством ЛУЧ відносно швидким варіантом створення української далекобійної зброї.