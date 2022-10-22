Новый премьер Италии Мелони достаточно дружественна к Украине и решительно поддерживает ее в войне против России, - BBC

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони стала новым премьер-министром страны. В субботу утром Мэлони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге.

Она достаточно дружественна к Украине и решительно поддерживает ее в войне против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. Однако, отмечает издание, союзники Мэлони имели ранее сложную историю отношений с Россией и Путиным.

21 октября президент Италии Серджо Маттарелла официально поручил Джорджи Мэлони сформировать коалиционное правительство страны, что она и сделала, объявив в тот же день имена всех 24 министров. В новое правительство вошли три партии: кроме "Братьев Италии", это "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!", официально возглавляемая Антонио Таяни, а неофициально - экс-премьером Сильвио Берлускони, имеющим тесные отношения с Путиным.

Сальвини и Таяни стали вице-премьерами. Таяни, кроме того, занял пост министра иностранных дел, а Сальвини - министра инфраструктуры.

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Главой МВД стал Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").

Министерство экономики возглавил представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия!".

Две партии правительственной коалиции - "Лига" во главе с Маттео Сальвини и "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте - с мая критиковали поставки оружия Украине. Однако это не повлияло на оказание помощи.

Уже тогда Джорджа Мелони едва ли не единственная из оппозиции поддерживала оказание помощи Украине.

Джорджа Мэлони, возглавляющая "Братьев Италии", занимается политикой со школы и ей до сих пор вспоминают молодость.

Джорджа Мэлони, возглавляющая "Братьев Италии", занимается политикой из школы и ей до сих пор вспоминают молодость. В 15 лет она вступила в "Молодежный фронт" ультраправой партии Итальянское социальное движение, а позже стала президентом студенческого отделения Национального альянса – преемника Итальянского социального движения. Тогда же в 90-е она дала интервью, в котором назвала Муссолини "хорошим политиком", потому что он "все делал для Италии".

В 2008-2011 годах была министром молодежи в последнем правительстве Сильвио Берлускони. В последние несколько лет она стала наиболее популярной среди правых избирателей – не в последнюю очередь из-за своей оппозиции на протяжении последних 10 лет и усталости итальянцев от традиционных правых.

"Для итальянцев голосование за Мэлони – это голосование за что-то новое. В 2018 году они также голосовали за Движение 5 звезд, популистов, выступавших против истеблишмента", – объясняет преподавательница Миланского университета, публицистка Ярина Груша-Поссамай.

Но в отличие от Движения 5 звезд, за 5 лет у власти потерявших большинство своих избирателей, партия Мэлони опирается на четкую идеологию. Это консерватизм, поддержка традиционной семьи и евроскептицизм – без призывов покинуть ЕС, но с критикой евробюрократии и поддержкой Виктора Орбана.

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Политолог Витторио Эмануэле Парси отмечает, что война России против Украины не была среди ключевых тем во время предвыборной кампании. Итальянцев больше интересовали экономические проблемы, налоги, инфляция, цены на энергоносители, дискуссии вокруг традиционной семьи и ЛГБТ, демографический кризис и миграция.

На выборах в общей программе партий, составлявших правую коалицию, прописана поддержка Украины, но в то же время поиск дипломатического разрешения конфликта.

Разница в отношении Мелони, Сальвини и Берлускони к России и Украине достаточно заметна. "Вторжение в Украину является агрессией против Европы, демократии и суверенитета наций. Мы отдаем себе отчет, что наше будущее и наша свобода также зависят от мужества украинского народа противостоять российскому неоимпериализму", – в марте заявила возглавляемая Мелони партия "Братья Италии".

Соучредитель этой партии экс-министр обороны Иньяцио ла Русса в марте заявил, что Украине нужно оружие, потому что "солидарность не может быть только на словах", и отметил, что сейчас Запад исправляет ошибки 1968 года в Чехословакии и 1956 года в Венгрии, когда западные страны не предотвратили советской интервенции, сообщает affaritaliani.

Мэлони предостерегала, что поражение Украины в войне может привести к невиданному усилению Китая.

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Накануне выборов в Италии однопартиец Мелони Адольфо Урсо, одновременно являющийся председателем комитета парламента Италии по безопасности, совершил визиты в Варшаву, Киев и Вашингтон, чтобы заверить в поддержке Украины, Польши и НАТО.

По мнению Витторио Парси, Мелони будет поддерживать координацию с США и НАТО политики по войне, но ей могут мешать.

Напомним, Италия сначала войны предоставила Украине большую гуманитарную помощь, 400 млн финансовой поддержки, в частности, 200 млн евро кредита под нулевой процент на зарплаты учителям, выделила 900 млн евро на прием украинских беженцев.

К концу августа в Италию приехали 159 тысяч украинских беженцев, 150 тысяч из них подали заявки на получение временной защиты. 60% украинских беженцев – 61 тысяча взрослых и 33 тысячи несовершеннолетних - получили помощь в 300 евро и 150 евро в месяц в течение трех месяцев, сообщало IlSole24Ore.

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Также Италия, которая всегда в своей политике в Восточной Европе рассматривала позицию Москвы, на этот раз открыто помогла Украине оружием. Кроме того, в Украину направили каски, бронежилеты и устройства обнаружения мин.