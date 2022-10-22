За возможным ядерным ударом по Банковой должен последовать удар по центру принятия решений в России, - Зеленский

В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал украинского президента.

"Мы с вами постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений (в Украине). Как должен мир отвечать? Неважно является ли Украина страной НАТО или не НАТО. Это (угроза ядерного удара. – Ред.) происходит сегодня на европейском континенте. Никому не позволено просто шантажировать, как террорист. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей", — заявил Зеленский.

Читайте также: Иран лжет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах, - Зеленский

"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве. Это никакой не шантаж. Это вопрос того, что тебе кто-то угрожает, но тот, кто угрожает, должен об этом знать. Это как какой-то человек, который убивает на улице другого человека. Или грабит. Перед тем, как ограбить или убить, он знает, что он сядет в тюрьму, потому что он виновен", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что можно долго говорить о гуманизме, но Украина живет "в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает".

Читайте также: Если Россия использует ядерное оружие против Украины, это изменит характер конфликта, - Столтенберг

При этом российское общество, по его словам, должно знать, что их президент убивает украинских граждан.

"Если вы не будете оказывать давление на своего президента, то мир изолируется от вас. Мир не будет с вами разговаривать, потому что вы говорите на языке угроз. Вы не будете отдыхать за границей, зарабатывать, иметь бизнес с Европой, Канадой, США. Вы поддерживаете власть террориста", - сказал он.

Читайте также: США полностью готовы к ядерным сценариям со стороны России, если нужно будет реагировать, - Пентагон