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Новости Агрессия России против Украины Война
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За возможным ядерным ударом по Банковой должен последовать удар по центру принятия решений в России, - Зеленский

зеленський

В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал украинского президента.

"Мы с вами постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений (в Украине). Как должен мир отвечать? Неважно является ли Украина страной НАТО или не НАТО. Это (угроза ядерного удара. – Ред.) происходит сегодня на европейском континенте. Никому не позволено просто шантажировать, как террорист. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей", — заявил Зеленский.

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"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве. Это никакой не шантаж. Это вопрос того, что тебе кто-то угрожает, но тот, кто угрожает, должен об этом знать. Это как какой-то человек, который убивает на улице другого человека. Или грабит. Перед тем, как ограбить или убить, он знает, что он сядет в тюрьму, потому что он виновен", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что можно долго говорить о гуманизме, но Украина живет "в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает".

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При этом российское общество, по его словам, должно знать, что их президент убивает украинских граждан.

"Если вы не будете оказывать давление на своего президента, то мир изолируется от вас. Мир не будет с вами разговаривать, потому что вы говорите на языке угроз. Вы не будете отдыхать за границей, зарабатывать, иметь бизнес с Европой, Канадой, США. Вы поддерживаете власть террориста", - сказал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) ядерное оружие (1332)


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Топ комментарии
+53
Після зашквару з вагнерівцями вже не можна сказати, що Зєля - "просто дурник не в той час не в тому місці". Ірпінь з Бучею (шаурма замість зброї і призиви залишатися вдома) це тільки підтвердили.
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22.10.2022 20:29
+47
вот это будет путен свою агентуру уничтожать...
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22.10.2022 20:07
+47
ОПа це останнє місце куди поцілить раіська.
Смішно просто.
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22.10.2022 20:11
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ова, если ты так переживаешь за улицу, то будь человеком - перенеси опу, ну например в отдалённый район, без населения, какой нибудь заброшенный коровник или свинарник и будет тебе счастье.
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23.10.2022 09:45 Ответить
))) смотрю тут такой сенокос идет... даже стесняюсь отвлекать
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23.10.2022 09:47 Ответить
Як на мене на сьогодні Рівненський азотний має більшу вагу чим банковська. Відповідати потрібно було з першого дня руйнування критичної інфраструктури, а не чекати і відео знімати. Гарант щось не правильно засвоїв з уроків війни
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23.10.2022 09:54 Ответить
Коли я згадую стадіонні "подивитись в очі" в 2019 і читаю ОЦЕ, окрім злості я нічого більше не відчуваю. Тупе зелене створіння...
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23.10.2022 09:57 Ответить
Має послідувати удар по кассабському центру прийняття рішень, Блазню. Ключове слово у твоєму відосику, орієнтованому виключно на внутрішнього споживача, МАЄ. Всі Президенти з вулиці Банкової, що попередні, що теперішній, не були українцями ні по національності, ні по духу (комуняцькі червоні директори-недобитки не є українцями). Всі ви планомірно розкрадали, вижирали зсередини тіло України, її природні багатства, совіцьку спадщину промисловості та Збройних Сил. Тепер, перед лицем одвічного ворога з московії, ми опинились майже голі і беззбройні. Тепер смішний маленький чоловічок в кріслі Президента, малорос по світогляду, вимагає завдавати удар по бункерному кремлівському щуру у відповідь на знищення частини Києва. Бігає з вимогливою простягнутою рукою, трясе нею і тупоче коротенькими ніжками, а за його спиною стрять акціонери ТзОВ "Голобородько", готові розкрадати допомогу Заходу. Найкраще, що ти можеш зробити, голограма ти на наша недопрезидентська, посадити всіх живих попередників, тихо повішати їх без суду і слідства, після чого МОЖЕШ застрелитися.
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23.10.2022 09:59 Ответить
Казковий.
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23.10.2022 11:02 Ответить
Russia is a terrorist 💣
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23.10.2022 10:14 Ответить
Я так розумію, що якщо вдарять по Дніпру або Львову то бубочці *****.
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23.10.2022 11:01 Ответить
нажаль ви правильно розумієте.
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23.10.2022 20:19 Ответить
Не-э-э-э! Краще главзебу молчать, как в предвыборную гонку...шо рыба об лед... СРАМОВИСЬКО !!!
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23.10.2022 11:45 Ответить
Що він несе, хто йому це пише. Завдяки зеку, злодію перебіжчику та клоуну нам нічим віюдповісти і якби не нато нам примусово допомогло нам би була криш. Гнида зелена зробила все щоб пограбувати і злити країну московії нах. Хоча 72% ідіотів нікуди не поділись і готові вибрати єрмака і татарова повторно
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23.10.2022 11:52 Ответить
"Ви не відпочиватимете за кордоном, заробляти, мати бізнес з Європою, Канадою, США" - это просто АБЫРВАЛГ (по 18 грн)...
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23.10.2022 11:52 Ответить
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23.10.2022 13:38 Ответить
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ В БЕЗОПАСНОМ БУНКЕРЕ И НЕ В ОДНОМ --- ОТ КРАСНОЖОПЫХ КОМУНЯК В СТОЛИЦЕ ОСТАЛОСЬ МНОГО БУНКЕРОВ ОТ ЯДЕРНОГО УДАРА
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23.10.2022 15:22 Ответить
Не надо переживать за Зеленского, мама и папа в Израиле, семья в Англии и для себя он найдёт укромное местечко, будь уверен.
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23.10.2022 15:52 Ответить
А зачем мы должны за него переживать, пусть сам за себя переживает, папа Саша, мама Рима, жена, дети, а мы-то с какой стати???
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23.10.2022 19:26 Ответить
Юра серьёзно взволнован, даже капс включил.
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23.10.2022 19:43 Ответить
Та в нього тих бункерів, як у крота ! В Києві заліз - в Умані виліз
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24.10.2022 05:14 Ответить
Если ударят то по штабу ВСУ и Залужному. Зеленский слишком ценный агент чтобы его плющить ради эффекта.
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23.10.2022 19:06 Ответить
Если Зеленский с Ермаком попадут в рай то Залужный закончит освобождение за месяц. Первые две недели войны никто не руководил страной все были в бегах на подьезде к Ростову. Именно поэтому удалось так эффективно и быстро отбросить от Киева мордор. Когда украинцы поймут что без этой власти жуликов можно лучше жить чем с ней, Зеленский будет в Тель-авиве.
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23.10.2022 19:14 Ответить
Просрамши проїбамши ракети,літаки ядерну зброю,залишилось лише волати на весь світ.
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23.10.2022 19:19 Ответить
квартальне кодло щось у штани почало вологу пускати
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23.10.2022 20:27 Ответить
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23.10.2022 21:23 Ответить
Никак её пойму,что он лепечет.Какой-то словесный бесконечный насморк.Это не уровень президента,КВН какой-то.И ещё,нужно ему купить пиджак или выдать китель из военных запасов бесплатно.И публиковать только фото на г плюс г.
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23.10.2022 22:36 Ответить
Мене бісить,коли читаю деякі шизофренічні коменти.Я розумію ,що в нас демократія,але шановний Цензор.Нет робіть "цензор.так" для справді ідіотів та ботів кремля,які пишуть тут з надією підбурення нашого суспільства проти нашої влади.Я не голосував за Зеленського,але під час війни недопустимі ідіотські та дебільні коменти в сторону влади.Як на мене зараз Зеленський справді молодець.У нього проявилися такі якості,яких не було у попередніх президентів.Він розумна,мужня,вольова,рішуча,харизматична людина,він Number 1!
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24.10.2022 00:58 Ответить
всё верно сказал. молодец.
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24.10.2022 05:07 Ответить
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