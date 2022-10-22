Россия готовится устроить новый миграционный "армагеддон" в Европе: перевела аэропорт в Калининграде в режим открытого неба, - Bild

В прошлом году Путин руками Лукашенко уже устраивал миграционный кризис на границе с Польшей.

С 1 октября аэропорт в Калининграде открыт для рейсов со всех стран мира и работает в модусе Open Skies. Это, по мнению экспертов, можно считать подготовкой РФ к переправе сирийских беженцев в страны Евросоюза. Об этом пишет BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В настоящее время авиакомпании из "дружественных стран", например, Сирии, Турции и Беларуси, могли совершать посадку в Калининграде.

Аналитики напомнили, что год назад Лукашенко переправлял беженцев с Ближнего Востока через польскую границу с целью дестабилизации ЕС.

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По словам эксперта польского института Strategy & Future Марека Буджича, "Россия готовит много инструментов, которые она может задействовать против Евросоюза".

"Первый шаг – это ракетный террор против украинских граждан, чтобы начать новую миграционную волну из Украины в Польшу. Если удастся одновременно инициировать вторую волну из Калининграда в Польшу, Россия может усилить это давление", – считает эксперт.