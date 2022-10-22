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Россия готовится устроить новый миграционный "армагеддон" в Европе: перевела аэропорт в Калининграде в режим открытого неба, - Bild

біженці

В прошлом году Путин руками Лукашенко уже устраивал миграционный кризис на границе с Польшей.

С 1 октября аэропорт в Калининграде открыт для рейсов со всех стран мира и работает в модусе Open Skies. Это, по мнению экспертов, можно считать подготовкой РФ к переправе сирийских беженцев в страны Евросоюза. Об этом пишет BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В настоящее время авиакомпании из "дружественных стран", например, Сирии, Турции и Беларуси, могли совершать посадку в Калининграде.

Аналитики напомнили, что год назад Лукашенко переправлял беженцев с Ближнего Востока через польскую границу с целью дестабилизации ЕС.

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По словам эксперта польского института Strategy & Future Марека Буджича, "Россия готовит много инструментов, которые она может задействовать против Евросоюза".

"Первый шаг – это ракетный террор против украинских граждан, чтобы начать новую миграционную волну из Украины в Польшу. Если удастся одновременно инициировать вторую волну из Калининграда в Польшу, Россия может усилить это давление", – считает эксперт.

Автор: 

беженцы (1639) Калининград (107) россия (95467)


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Топ комментарии
+74
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22.10.2022 20:45
+31
Заблокувати той КАЛінінград і хай там біженці сруський виганяють з домівок і самі займають калінінград.
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22.10.2022 20:46
+30
Вот так, дали в аренду кацапам Кёнигсберг, они сделали из него свинарник, теперь гадят на всю Европу. Аренда закончилась, а не пора ли арендатору свалить восвояси?
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22.10.2022 20:51
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22.10.2022 20:45 Ответить
Ватники, тому й називаються ватниками, бо мають замість мізків вату.
Не зможете ви нічого пояснити барану, скориставшись логікою.
Ніяки метафори, ніяки алгоритми вам не допоможуть.
Лише нагайка та їжа, це все що вони зрозуміють.
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22.10.2022 21:10 Ответить
Заблокувати той КАЛінінград і хай там біженці сруський виганяють з домівок і самі займають калінінград.
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22.10.2022 20:46 Ответить
Такое было и в Беларуси. Свозили литаками в Минск, автобусами на Литву и Польшу. Открой гугл и посмотри как все было и сколько продолжалось.
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22.10.2022 21:44 Ответить
и что? поляки их постреляли на границе самых наглых
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23.10.2022 02:49 Ответить
Європа традиційно відморозиться, а країни Балтіїї та Польща нехай розгрібають...
Ще й тявкати будуть.
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22.10.2022 20:47 Ответить
Європа зараз проходить нелегкий період,але наразі діє все рішучіше і згуртованіше.Ілюзій відносно пуйла практично нема ні в кого-(******* корчать гримаси і зливаються), більшість допомагають нам і що важливо - самі активно озброюються.
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22.10.2022 21:17 Ответить
Побачимо.
Озброюватися, та висловлювати свою позицію, це одна справа.
А допомогти сусідові, трохи інша.
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22.10.2022 21:19 Ответить
что значит европа отморозиться? а Польша Литва что не Европа? хватит бред кацапский писать
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23.10.2022 02:50 Ответить
Ну тоді поляки відкриють прямий шлях по шоссе на Німеччину і хай та морозиться.
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23.10.2022 09:09 Ответить
Полякам не позаздриш!
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22.10.2022 20:49 Ответить
ты лучше своих кацапов-изгоев пожалей?
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23.10.2022 02:51 Ответить
*****, проблема теж мені, мені здається що Європа вже дозріла то наступного: на кожен метр кордону з кенігсбергом військових - і не пускати хай маринуються в кенігсбергу - там почнуться голодні бунти і погроми проти орків - далі звинуватити кацапню в ще одному геноциді - профіт! причому все справедливо.....
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22.10.2022 20:50 Ответить
зрештою чому не зробити кенігзберг тимчасовою домівкою для всіх таких втікачів типу сирійців і подібних.....ну а нормальних тобто українців пускати у всі країни......
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22.10.2022 20:54 Ответить
Вот так, дали в аренду кацапам Кёнигсберг, они сделали из него свинарник, теперь гадят на всю Европу. Аренда закончилась, а не пора ли арендатору свалить восвояси?
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22.10.2022 20:51 Ответить
Аренда закінчилась в 1995 році, але німці все ще були в ейфорії від "подарункової стіни"...
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22.10.2022 22:06 Ответить
На жаль оренда Кенігсберга це міф. Місто передали бо РСРС потрібен був ще один порт на Балтиці. Сталін виставив такі умови після перемоги. Ніяких документів і свідчень про оренду нема. Це була частина репарації фашистської Німеччини
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22.10.2022 22:15 Ответить
сталина нет и все договора его липовые
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23.10.2022 02:52 Ответить
Ставится пулемёт и небо закрываетс
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22.10.2022 20:52 Ответить
Зима на носу там чурбанья позамерзает прилично. Волкам будет хороший корм.
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22.10.2022 20:53 Ответить
Напомните, кто там лоббировал отмену санкций которые перекрывали коридор из Засрашки в Кенигсберг? Теперь встречайте миллионы бабуинов. Заберите уже и Засрашки тот Кенигсберг посреди Европы через который идет только контрабанда и террор всего ЕС
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22.10.2022 20:57 Ответить
То ще не бабуїни,то бармалєї)
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22.10.2022 22:38 Ответить
Нехай заблокують посадку літаків з тих країн, і на кордонах їх розвертають!
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22.10.2022 20:58 Ответить
..як заблокувати рашкин повітряний простір? Де їх розвертати?
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22.10.2022 21:05 Ответить
через северный полюс пусть летают
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23.10.2022 02:53 Ответить
Завозятисамолетом в Кенингсберг, на бусы и на границу Литвы и Польши.
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22.10.2022 21:46 Ответить
Это Чешская земля! Даже референдум был
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22.10.2022 21:01 Ответить
Це був жарт насправді
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22.10.2022 22:20 Ответить
Тяжко буде ..особливо Литві та Польщі. Там кордони не дуже обладнані..і полізе все..що туди навезуть... у Європу. Підступність і гидотність кацапні вже перейшла всі межі. І повітряний коридор над нейтральними водами ніяк не перекрити... А по другому..вчасно відреагувати.. закрити кордони військами... то хай варяться привезені у К'нисберзі... Русню смердячу вони там бистренько запресують...)))
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22.10.2022 21:02 Ответить
Литва и Польша перекроют наземный транспортный коридор сразу.
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22.10.2022 21:21 Ответить
Шановна!!! Транспортний коридор ДАВНО закритий для переміщення осіб..які не мають К'нісбергської регістрації. Іноземцям там НІЧОГО і не світило. Мова йде про повітряний коридор...і про доставку цього непотрібц повітрям. А там НЕ ПЕРЕКРИТИ!!! Нажаль!
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22.10.2022 21:32 Ответить
Що тобі незрозуміло? Літаками завозять непотріб, а потім пішки в Польщу і Литву. Але, як тобі сказали, кордон перекриють і будуть лізти як таргани лісами. Як лізли з Білорусі
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22.10.2022 22:23 Ответить
Мені все зрозуміло! А ..ти б ХАМЛО..навчилось би відповідати і ще б навчилося читати..та розуміти про що іншим..хто розуміє ..написали! Чи може наземний транспортний коридор зараз вільний для пересування з К'нісбергу до Польщі та Литви? І чи вільний з Білорусі та Рашки? Вони ДАВНО перекриті...
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22.10.2022 23:33 Ответить
Дочітав до твого "хамло" і зрозумів що ти довбень і лалі нема скнсу читати😏
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23.10.2022 13:05 Ответить
..продовжуй чІтати... ))) Бистро ж ти своє ім*ячко впізнав...)))
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23.10.2022 21:33 Ответить
Дякувати Агрохімії в Стамбулі за те шо зняв санкції з кацапських літаків, свою людина для кремля.
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22.10.2022 21:05 Ответить
Нехай Європа і надалі соплі жує
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22.10.2022 21:06 Ответить
Вона вже давно така слабка удар в ліве вухо підставить правий удар по обох попросить вибачення
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22.10.2022 21:21 Ответить
вы боты идиоты?
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23.10.2022 02:55 Ответить
Так что же вы такое допускает? Нигеров и чорномазых арабов мало?
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22.10.2022 21:11 Ответить
ты что кацапский рассист? спалился бот
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23.10.2022 02:56 Ответить
Ну то не треба було припиняти блокаду Калинінградської області, не треба було говорити Литві зупинитися.

Кремляді побачили слабкість - та нанесли удар. Може колись до вас дійде, що кремляді зважди починають ескалацію ситуації самі, їм не треба давати нагоду.
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22.10.2022 21:13 Ответить
Просто диспетчерам европейских аэропортов не надо обслуживать рейсы на Калининград , по заявке О ТЕРРОРИЗМЕ
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22.10.2022 21:18 Ответить
Уничтожить Калининградский аэропорт
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22.10.2022 21:32 Ответить
убиться головой апстену
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23.10.2022 02:57 Ответить
.а вони їх і не обслуговують!!! Руснявим літакам заборонено входити у Європейську повітряну зону. Русня до К'нісбергу літає нейтральними водами і під керівництвом своїх диспетчерів. Тими ж коридорами над нейтральними водами ходять і військові літаки смердячих. Так що тут нічого не зробити. Вони на це і розраховували.
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22.10.2022 21:37 Ответить
В ЄС треба заявити попередньо, що зі сторони Калінінграда не будуть пропускати біженців з таких і далі по списку країн, а на авіакампанії, які будуть завозити туди шолодранців накладати санкції у вигляді заборони літати в ЄС.
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22.10.2022 22:30 Ответить
вот только тебя забыли спросить .. там все под контролем
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23.10.2022 02:58 Ответить
ну то не пускати тих сирійців, бо вибачайте, які сирійці можуть з цього скористатися? тільки прихильники режима Асада, тільки вони. Через польський кордон в основному ломилися бугаї, які в рашці пару років вже жили, бойовики, а які агресивні, вибачайте, люди, які тікають від війни і смерті, хоч троха вдячні, і чемно йдуть на офіційний перехід, а не намогаються брати кордон з боєм.
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22.10.2022 22:43 Ответить
Кенигсберг хочет домой
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22.10.2022 22:50 Ответить
Повернення Кенигсбергу має стати умовами репарації від московії. На користь поляків.
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23.10.2022 09:13 Ответить
Здається, у Польщі та Литви там достатнє угруповання, щоб навести лад на окупованій території Східної Пруссії
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22.10.2022 23:40 Ответить
НАТО мають закрити небо над Кенінгсбергом. В іншому разі Євросоюз чекає еміграційна срака.
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23.10.2022 08:47 Ответить
з часом Кенігсберг , Курили , Карелія і Приднітров'я повернуться до історичних територій. І все це завдяки Україні
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23.10.2022 10:11 Ответить
 
 