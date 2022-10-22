Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии, потерь нет, - ОК "Північ"

Войска РФ в субботу, 22 октября, из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Північ" сообщает в телеграм-канале.

"К вечеру в субботу армия оккупантов ударила из артиллерии по приграничью Сумской области. С 19:33 до 19:42 зафиксировали 11 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Волковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, добавили в ОК "Північ".

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