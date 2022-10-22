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Российские оккупанты обстреляли приграничье Сумщины из ствольной артиллерии, потерь нет, - ОК "Північ"

сумщина

Войска РФ в субботу, 22 октября, из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Північ" сообщает в телеграм-канале.

"К вечеру в субботу армия оккупантов ударила из артиллерии по приграничью Сумской области. С 19:33 до 19:42 зафиксировали 11 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Волковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, добавили в ОК "Північ".

Смотрите также: Вследствие российского обстрела 22 октября на Ривненщине повреждены 9 зданий, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) Сумская область (3094)


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Ну так хто там розповідає що коли виб'ємо кацапів з України то війна закінчиться. Кацапня завжди буде шмаляти зі своєї території, поки її не розвалимо вщент!
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22.10.2022 21:02 Ответить
А мені колись один клоун тут доводив, що після звільнення нашої території кацапам не буде жодного сенсу обстрілювати Україну.
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22.10.2022 21:36 Ответить
- Яка різниця між росіянами та цибулею?
- Коли ріжеш цибулю - плачеш! (с)
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22.10.2022 21:09 Ответить
хтось може пояснити - чого вони кожен день луплять по Сумщині?
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22.10.2022 21:56 Ответить
Тому, що не луплять по кацапах з Сумщини. Чомусь заборонено. А їм по Сумщині не забороняють.
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22.10.2022 22:08 Ответить
то вони луплять не по чому-небудь, а просто так
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22.10.2022 22:15 Ответить
Ці дії на Чернігівщині і Сумщині роблять для сковування і розтягнення наших військ, щоб не могли перекинути на більш важливий напрямок.
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22.10.2022 22:11 Ответить
 
 